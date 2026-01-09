吉野家ホールディングスグループの株式会社シェアレストラン（代表取締役：武重準、本社：東京都中央区）は、間借りマッチングプラットフォーム「シェアレストラン」を利用したランチ専門店「Insalata Grande（インサラータ グランデ）」が2026年1月8日東京都渋谷区・表参道にて、オープンしたことを報告します。同店を手がけるのは、最盛期に約30店舗の飲食店を経営し“セレブ社長”とも称された飲食経営者・鏡 茂雄（かがみ しげお）氏。事業環境の変化によりすべての店舗を手放した後、一時は外食業界を離れ別業界に身を置いていましたが、「やはり自分は外食が好きだ」という思いを捨てきれず、シェアレストランという形での再スタートを選びました。

店のコンセプトは「量と中身で勝負するランチ」

Insalata Grandeは、大田市場直送の野菜を中心に構成した17種類のデカサラダと大盛り無料の日替わりパスタを組み合わせたセットメニュー1種類のみを提供。・17種類の野菜のデカサラダ（アボカド、レタス、ビーツ、赤・黒・黄・緑の4種トマト、胡桃、ピンクペッパー、黄・橙にんじん、ルッコラ、レッドオニオン、ラディッシュ、パプリカ、オリーブ、きゅうり、フェタチーズなど日替わり）・パスタ（大盛り無料）※内容は2～3日ごとに変更※本日の例：トマトとベーコン、茄子のスパゲティーニ・無添加自家製ドレッシング2種（ビネグレット／胡麻）これらをセットにし、価格は表参道エリアでは異例の1,300円（税込）。

鏡氏 コメント

「30店舗を失って、最後に残ったのは“それでも外食が好きだ”という気持ちだけでした。正直、表参道でこの価格と量はかなり厳しい。でも、もう一度ここから始めたいと思ったんです。箱より中身、肩書きより食欲。それをまっすぐ形にしました。」

店舗情報

店名：Insalata Grande（インサラータ グランデ）所在地：〒150-0001 東京都渋谷区神宮前5丁目51-6テラアシオス青山2F（表参道QUONS内）営業時間：平日 11:00～14:00形態：ランチ営業のみ／シェアレストランInstagram：https://www.instagram.com/insalatagrande

間借りのマッチングサイト「シェアレストラン」について

飲食店業界は、コロナ以前から全産業の中でも最も廃業数や廃業率が高い業界です。そのため、最初に借金を作るのではなく、ファンを作ることを提案しています。また、空いた時間を利用して、飲食店を盛り上げる取り組みも提案しています。当サービスは、リスクを抑えて飲食店を開業したい人と、新しい仲間を募集したいオーナーの方をマッチングするプラットフォームです。