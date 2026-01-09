国内最大級のメタバースプラットフォーム「cluster」を運営するクラスター株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役CEO：加藤直人、以下「クラスター」）は、大阪府立工芸高等学校（所在地：大阪市阿倍野区、校長：角芳美）と近鉄不動産株式会社（本社：大阪市天王寺区、取締役社長：倉橋孝壽、以下「近鉄不動産」）が締結した、メタバースを活用した産学連携協定をプラットフォーム提供の面から支援することをお知らせいたします 。本協定に基づき、2026年4月より同校の「インテリアデザイン科」において、クラスターが提供するメタバースプラットフォーム「cluster」を活用した実践的な教育カリキュラムが新たに導入されます 。

【授業の様子】 【「バーチャル展覧会」イベント（イメージ）】

■ 本取組みの背景と目的ー伝統校の創造力を「cluster」で加速ー急速に発展するデジタル社会において、メタバース空間におけるデザインや空間創造スキルの習得は、次世代のクリエイターにとって不可欠な要素となりつつあります 。100年以上の歴史を持つ大阪府立工芸高等学校の先進的なデザイン教育と、近鉄不動産が培ってきたリアルの不動産開発や空間デザインの知見を、日本最大級のメタバースプラットフォームである「cluster」上で融合させることで、学生にこれまでにない実践的かつ最先端の学びの機会を提供します 。

■ 教育プログラムのポイント本カリキュラムでは、学生一人ひとりがメタバースの可能性を体験し、企画からアウトプットまでを一気通貫で学びます 。

＜2026年度 教育プログラム概要（予定）＞メタバース導入レクチャーメタバースの基礎学習を目的として近鉄不動産が運営する「バーチャルあべのハルカス」（クラスター株式会社が提供するメタバースプラットフォーム）を学生が使用することで、機能や可能性を体験します。

近鉄不動産のマンションモデルルームでの講義実際に使用するマンションモデルルームにて、学生が実物に触れることで、色彩や素材、光の使い方など実践的なインテリア知識に加え、顧客視点、市場ニーズを学びます。

「バーチャル展覧会」イベントの実施教育プログラムの集大成として、 2027年１月に、学生が制作した作品をメタバース空間に展示する「バーチャル展覧会」を開催し、企画力、プレゼンテーション能力の向上を図ります。

■ 今後の展開：2026年1月にプレイベントを実施

本格導入に先駆け、試験的な取組みとして2026年1月16日（金）に、生徒の作品をメタバース空間に展示するイベントを実施します 。イベント概要イベント名：暮らしのかたち展 バーチャルあべのハルカス×大阪府立工芸高等学校学生たちが実際に作った家具を、近鉄不動産と協力して「バーチャルあべのハルカス てんしばエリア」に展示します。てんしばの雰囲気を感じながら、家具の魅力や作品の工夫した点、作品に込めた思いを楽しみながら見ていただけるイベントです。日時：2026年1月16日（金）14時OPEN 15時終了予定場所：バーチャルあべのハルカス てんしばエリア

アクセス方法：

① パソコンまたはスマートフォンからクラスター公式HP（https://cluster.mu/） にアクセスし、アプリケーション「cluster」をダウンロードします。② 画面の案内に従い、アカウント登録します（無料）。③ ログイン後、「バーチャルあべのハルカス」、もしくは「大阪府立工芸高等学校」のワールドを検索し参加できます。

クラスター社は、最先端のテクノロジーを活用してイノベーションを起こし、世界に届けようとするカルチャーがDNAレベルで刻み込まれている会社です。教育分野にはまだまだ大きな可能性があり、日本の未来を切り開けると考え、教育現場との取り組みを2023年から強化して参りました。「cluster」は様々な教育現場での活用が増加しています。導入事例はすでに大学・専門学校・高校・中学校・小学校へと広がり、教師と児童・生徒・学生双方に新しい体験をもたらしています。

：クラスターの教育現場との取り組み例

：クラスター教育機関向けWEBサイト

各社・団体について

大阪府立工芸高等学校：大阪府立工芸高等学校は、2023年に創立100周年を迎えた長い歴史を持った「デザインと美術」を専門とする高等学校です。デザイン、美術、造形分野を中心に多くの才能を世に輩出してきた歴史と伝統を大切にするとともに、新時代に求められる豊かな美的感覚と確かな技術の育成のため専門性の高い最新の施設・設備を設置し、充実した教育活動を行っています。その中でもインテリアデザイン科は家具やディスプレイ、設計などのデザイン教育に加え、2024年度から最新のデジタル技術であるメタバースを積極的に取り入れ、学生たちの創造性や技術力を高めるための先進的な教育を推進しています。

メタバース空間「バーチャルあべのハルカス」について：「バーチャルあべのハルカス」は、クラスター株式会社が提供するメタバースプラットフォーム上に、近鉄不動産が所有・運営する高さ300ｍの超高層複合ビル「あべのハルカス」と、近鉄不動産が大阪市との協定に基づき管理運営する天王寺公園エントランスエリア「てんしば」をメタバース空間に構築したもので、2023年3月にオープンしました。他にも、アクティビティリゾート施設を再現した「バーチャル志摩グリーンアドベンチャー」や、実在する動物園公認のワールド「バーチャル天王寺動物園」をお楽しみいただけます。

■クラスター株式会社についてクラスター株式会社は、「あらゆるヒト、モノ、技術をつなげる共創空間のOSをつくる」をビジョンに掲げ、日本最大級のメタバースプラットフォームを開発・運営するテクノロジーカンパニーです。独自開発した大規模同時接続基盤を核に、リアルとバーチャルを融合する共創空間インフラを提供しています。製造・建設・教育・国際会議・エンターテインメントなど多様な業界で採用され、スマートフォン／PC／VRなどマルチデバイスに対応。最大10万人が同時接続できるリアルタイム空間を構築し、多数のIPコンテンツや大型イベントで実績を重ねています。高い信頼性と拡張性を兼ね備え、商業利用とスケールの両立を実現するBtoB型プラットフォームとして成長を続けています。また、研究所を社内に設置し、ユーザー行動解析、バーチャルAIエージェント、AIによる3D制作自動化などのR&Dを推進。外部研究機関・大学との共同研究や実証実験も積極的に展開し、メタバース技術の進化を加速させています。テクノロジーと創造力を融合し、バーチャル体験の未来を切り拓く―クラスターは次世代の社会インフラをつくり続けます。https://corp.cluster.mu/▼クラスター株式会社の法人向けビジネスの最前線を知ることができるオウンドメディア【本件に関するお問合せ先】クラスター㈱ 広報部 pr_cluster@cluster.muhttps://metaversebiznews.cluster.mu/