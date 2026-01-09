熊本県出身で九州学院中学校・高等学校卒の村上 しほりが代表を務める、経営幹部の登用・立ち上がり支援を専門とするコンサルティング会社、株式会社エムクラス(東京都渋谷区)は、2026年1月15日、一般社団法人熊本イノベーションベース(KUIB)が主催する第85回月例会において、「あとつぎの見つけ方・作り方～幹部の見極めと立ち上がりを成功させる『社長の計画』～」をテーマに講演を行います。

一般社団法人熊本イノベーションベース(KUIB)は、熊本を拠点に、経営者や起業家が学び合い、次世代の経営人材を育成する会員制コミュニティで、地域経済を担う経営人材の育成に取り組んでいます。





登壇者：村上 しほり





本講演では、後継者不在や幹部登用の失敗といった多くの中小・成長企業が直面する課題に対し、これまでに公に語られることの少なかった課題構造に光を当て、「活躍を設計する」という視点から、経営者が持つべき判断軸と実践プロセスを具体的に解説します。









【背景(1) なぜ今、「あとつぎ」の設計が問われているのか】

熊本県内においても、事業承継は喫緊の経営課題となっています。熊本県内企業の後継者不在率は46.5％にのぼり、事業承継における「脱ファミリー化」が加速していることが明らかになっています。(帝国データバンク熊本支店「熊本県内企業『後継者不在率』動向調査(2024年)」)

こうした状況を背景に、2025年12月には熊本市主催の「事業承継サミット2025」が開催されるなど、地域全体で事業承継をめぐる関心が高まりつつあります。親族内承継が前提ではなくなる中で、「誰に託すのか」「任せた人が活躍できる状態をどうつくるのか」は、これまで以上に経営として設計すべきテーマになっています。









【背景(2) なぜ「優秀なはずの幹部」が活躍できないのか】

近年、事業承継や経営幹部登用をめぐり、「後継者として迎えた人材が組織にフィットしない」「内部昇進させた幹部が期待通りの成果を出せない」「採用後の立ち上がりがうまくいかず、組織が停滞する」といった課題が多く聞かれます。

実際に、外部採用の経営幹部の18ヶ月以内の失敗率はおよそ半数に上るという海外データや、外部採用・内部登用を問わず、経営幹部登用の約半数が「期待外れ」と評価されているという調査結果もあります。

こうした失敗は、個人の能力不足や適性の問題として語られがちですが、その多くは、「見極めの基準が属人的で共有されていない」「任せた後の役割・期待・支援が設計されていない」「取った後は本人次第という暗黙の前提がある」といった、経営としての設計不在に起因しています。









【講演内容 経営幹部の活躍を「社長の計画」として捉える】

本講演では、村上がこれまで多くの企業において、経営幹部の採用や立ち上がり支援に携わってきた実務経験をもとに、以下の観点から具体事例を交えながら紹介します。

・社長が本当に「任せられる幹部」を見極めるための視点

・「優秀な人」ではなく「その役割で成功する人」を定義する方法

・着任後100日間で信頼と成果をつくる立ち上がり設計

・部下を戦力化し、成果が組織に定着する状態をつくる、再現性ある幹部登用の考え方

後継者育成・幹部採用・経営チームづくりに悩む経営者にとって、「次世代人材をどうつくるか」を考える実践的な機会となります。









【登壇者コメント】

「故郷である熊本で、経営者の皆さんと向き合う機会をいただけたことを、とても嬉しく思っています。これまでの経験を少しでも還元できる場になればという思いで、今回の講演に臨みます。経営幹部を成功させるメソッドは、事業承継後のPMIや再建フェーズだけのものではありません。むしろ重要なのは、そのずっと手前にいる現役世代の経営者が、自社としての基準を持ち、人材をどう育て、どう任せるのかを言語化することだと感じています。いまこのタイミングで、その考え方を熊本の成長企業の経営者の皆さんと共有できることに、大きな意義があると考えています。」









【一般社団法人熊本イノベーションベース/KUIBについて】

一般社団法人熊本イノベーションベース(KUIB)は、「経営者として成長し、強い熊本経済を作り上げる」ことをミッションに、経営者や起業家が学び合う会員制コミュニティです。本講演はKUIB会員向け月例会として開催され、入会検討者に限り体験参加可能です。

※体験参加には事前申し込みが必要です。参加資格の詳細は公式サイトをご覧ください。

公式サイト： https://kumamoto-cen.or.jp/









■開催概要

日時 ：2026年1月15日(木)18：00～

会場 ：肥後銀行本店 2階 大会議室(熊本市)

主催 ：一般社団法人熊本イノベーションベース(KUIB)

形式 ：会員向け月例会(入会検討者は体験参加可)

テーマ：「あとつぎの見つけ方・作り方～幹部の見極めと立ち上がりを成功させる『社長の計画』～」









【株式会社エムクラスについて】

●会社概要

・会社名 ： 株式会社エムクラス(M class,Inc.)

・公式サイト： https://m-class.co.jp/

・所在地 ： 東京都渋谷区広尾1-7-20 DOTビル

・代表者 ： 代表取締役 村上 しほり/プロフィール： https://m-class.co.jp/profile/