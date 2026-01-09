関西文化学術研究都市(けいはんな学研都市)は、京都府・大阪府・奈良県にまたがる木津川左岸の京阪奈丘陵域に建設が進められているサイエンスシティです。公益財団法人関西文化学術研究都市推進機構では、大学や研究機関の集積を活かし、世界トップクラスの研究開発型オープンイノベーション拠点の形成を目指し取組を進めています。

けいはんな学研都市(京都府京田辺市)に立地し、鉄触媒技術を活用した素材・化学品の研究開発および製品化を行う株式会社TSK(本社：京都府京田辺市、代表取締役：孫 恩竽(ソン・ウンチョル))は、当社が開発・展開する「鉄触媒技術を基盤としたフルボ酸製品群」が、京都府が推進する「京都スマートプロダクト」に2025年12月12日付で認定されましたので、お知らせいたします。





京都スマートプロダクト2025認定証授与式の様子。株式会社TSK代表取締役が、認定証を手に撮影。





■京都スマートプロダクト認定について

「京都スマートプロダクト」は、環境配慮、社会課題の解決、先進技術の活用といった観点から、京都府が優れた製品・サービスを認定する制度です。





環境負荷低減や持続可能な社会の実現に貢献する技術・製品を広く発信・支援することを目的としており、産業振興と社会課題解決の両立を目指す取り組みとして注目されています。





今回の認定では、当社独自の鉄触媒技術を活用した製造プロセスの独自性、未利用資源の有効活用、ならびに環境配慮型製品としての将来性が総合的に評価されました。





京都スマートプロダクト認定ロゴ。環境性・社会性・技術力の観点から評価された製品に付与される認定マーク。





■認定製品

「鉄触媒技術を基盤としたフルボ酸製品群」





本製品群は、未利用資源を原料とし、鉄触媒の特性を活かした独自プロセスにより製造されるフルボ酸を主成分とした製品群です。





フルボ酸は、植物の生育環境の改善や栄養吸収の促進など、農業分野を中心に幅広い用途が期待されている天然由来成分ですが、当社では鉄触媒技術を組み合わせることで、機能性と再現性の高い製品開発を実現しています。





鉄フルボ酸液体製品「鉄フルボさん(R)TS-01」。鉄触媒技術を活用して製造したフルボ酸を主成分とする、植物の生育促進を目的としたバイオスティミュラント。





■技術的特長・評価ポイント

本製品群の主な特長は以下のとおりです。





●鉄触媒技術を活用した独自の製造プロセスにより、化学溶剤の使用を抑えた環境配慮型のものづくりを実現

●未利用資源を原料とすることで、資源循環・アップサイクルに貢献

●農業分野における植物の生育促進や土壌環境改善への応用可能性

●将来的には農業分野以外への展開も期待される高い汎用性





これらの点が、持続可能な社会の実現に寄与する技術・製品として評価され、今回の認定につながりました。









■今後の展望

株式会社TSKでは、本認定を契機として、「鉄触媒技術を基盤としたフルボ酸製品群」のさらなる性能向上と用途拡大を進め、社会実装に向けた取り組みを一層加速してまいります。





また、産学官連携や企業との協業を通じて、京都発の技術・製品として国内外への展開を視野に入れ、環境負荷低減と産業競争力の両立に貢献していく考えです。









■会社概要

商号 ： 株式会社TSK

代表者 ： 代表取締役 孫 恩竽

所在地 ： 〒610-0332 京都府京田辺市興戸地蔵谷1番地 D-egg207号室

設立 ： 2021年7月

事業内容： 鉄触媒技術を活用した材料・化学品の研究開発および製品化

URL ： https://tsk.kyoto/









【本件に関するお客様からのお問い合わせ先】

株式会社TSK インフォメーション窓口

TEL ： 0774-66-1477

E-mail： info@tsk.kyoto

URL ： https://tsk.kyoto/contact