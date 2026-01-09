観光物産土産卸を行う有限会社明星企画(所在地：福島県会津若松市、代表取締役：星 光男)は、福島各地の“名所・人物・名物”をテーマにした手のひらサイズの赤べこシリーズ第2弾「福島べこ～ず2」(全5種類)を、福島県内の観光地施設、サービスエリア、道の駅、駅売店、宿泊施設等にて2026年1月下旬より順次発売いたします。

■開発背景

福島には、地域ごとに受け継がれてきた歴史や人物、名物があります。

第2弾となる「福島べこ～ず2」では、福島を代表する偉人や歴史的観光地、名産品に焦点を当て、集める楽しさと“福島らしさ”をより深く感じられるシリーズとして企画しました。









・福島各地の“名所・人物・名物”をテーマにした全5種

・高さ約3.5cmの手のひらサイズで、持ち運びやすくコレクション性も抜群

・やさしい色合いと愛らしい表情で、幅広い世代に親しまれるデザイン

・軽量で丈夫な素材(PVC製)を使用

■ラインナップ(全5種)

・ももべこ(福島を代表する名産・桃)





・野口英世べこ(福島が生んだ世界的偉人)





・蒲生氏郷べこ(会津若松ゆかりの戦国武将)





・大内宿べこ(会津の人気観光地・大内宿)





・いちごべこ(福島の果物をモチーフ)





【商品の概要】

名称：福島べこ～ず2

・ももべこ

・野口英世べこ

・蒲生氏郷べこ

・大内宿べこ

発売日：2026年1月下旬より順次

※一部先行販売あり

価格 ：330円(税込)

素材 ：PVC

販売 ：福島県内の観光地施設・サービスエリア・道の駅・

■会社概要

・商号 ： 有限会社明星企画

・代表者 ： 代表取締役 星 光男

・所在地 ： 〒965-0053

福島県会津若松市町北町上荒久田字鈴木84番6号

・設立 ： 2000年12月

・事業内容： 観光物産土産卸

・資本金 ： 300万円

【本件に関するお客様からのお問い合わせ先】

有限会社明星企画 お客様相談窓口

TEL ： 0242-33-1684

お問い合わせフォーム： https://meisei-kikaku.com/detail/1036/contact.html