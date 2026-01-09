古都鎌倉から成人を迎える皆様へ、人生の門出を祝う「判始めの儀式」鎌倉はんこが新成人向けに限定「鎌倉彫印鑑」を販売
創業70年の老舗印章店「鎌倉はんこ」(神奈川県鎌倉市)は、2026年成人を迎える方々に向けて、一級印章彫刻技能士が手仕上げする特別な実印の提供を、2026年1月12日より開始します。鎌倉時代の「判始め」の伝統にちなみ、社会人としての決意を込めた“一生のお守り”として、一日5本限定・完全予約制で丁寧に彫り上げます。限定品の鎌倉彫印鑑をご用意しております。
鎌倉ゆかりの縁起の良い開運印鑑
■成人の節目を祝う。親から子・祖父母から孫へ。贈り物としての印鑑
成人の節目に親から子へ、祖父母から孫へ実印を贈る伝統が再注目されています。名前には「幸せに生きてほしい」「強く優しい人に」という親の愛と願いが込められており、実印はその想いを形にした日本独自の美しい慣習です。
両親からのプレゼント
■鎌倉時代から続く「一人前の証」としての印章文化
日本における印章と成人の関係には古い歴史があります。鎌倉時代、武士の子が元服を迎える際、自らの花押(かおう＝サイン)を持つことで一人前の大人として社会に認められるという重要な通過儀礼が行われていました。印章を持つことは「自分の名前に責任を持つ覚悟」を表す成人の証として、日本文化に深く根付いてきた伝統です。
＊鎌倉時代の歴史書『吾妻鏡』には、幕府の公式な事始めとして『吉書始め(きっしょはじめ)』という儀式が記されています。これは現代の『判始め』のルーツとも言える、厳粛な儀式でした。
吾妻鏡に記載のある判はじめ
■親から子への「名前の物語」ー愛情の結晶
実印に刻まれる名前は、親が子の誕生前から何度も呼びかけながら考え抜いた、愛と願いの結晶です。「幸せに生きてほしい」「強く優しい人になってほしい」という言葉にできない想いが込められています。それは子育ての集大成であり、「ここまで無事に育ってくれた感謝」と「これからは自分の名前で堂々と生きてほしい」という親の深い愛情を形にした、日本独自の美しい慣習です。
人生を共にする印鑑
【鎌倉彫印鑑】二十歳の集いオリジナル柄(限定10本)
サイズ：実印 13.5mm、15mm、18mm
価格 ：(税込)70,980円～
納期 ：3～4週間
その他：印鑑ケース付き
＊来店予約制
【デジタル時代でも必要な印鑑の役割】
結婚・相続、住宅購入、ローン契約など、人生の重要な場面で印鑑は必要です。「親から手渡された印鑑を使うたび、責任の重みと愛情を思い出す」というお客様の声が、印鑑が持つ精神的支えとしての価値を証明しています。
【鎌倉ならではの伝統と信頼】
武家政権発祥の地・鎌倉で育まれた印章文化。「鎌倉はんこ」は鶴岡八幡宮をはじめ、鎌倉五山や江ノ島七福神巡りなど主要神社仏閣の御朱印を手掛け、三代にわたる技術と信頼を築いてきました。
【一日5本限定の特別な制作】
国家資格である一級印章彫刻技能士が、姓名鑑定から印面デザイン、彫刻まで全工程を手作業で仕上げます。機械では表現できない繊細で力強い彫りの美しさと、職人の想いが“一生のお守り”としての価値を生み出します。妥協なき品質のため、完全予約制としています。
国家検定 一級印章彫刻技能士
【「月野印」の3つの特徴】
1,祈祷された縁起の良い印材
鎌倉の神社で特別祈祷を受けた印材を使用。
2,吉相八方位による開運彫刻
姓名鑑定と八方位運に基づき、幸福を願って制作。
3,国が認めた品質
国家検定一級印章彫刻技能士が心を込めて彫刻。第63回全国推奨観光土産品審査会「経済産業大臣賞」受賞。数々の競技会での金賞受賞。
月野印
【鎌倉はんこについて】
古都鎌倉にて創業70年、三代続く老舗印章店。30,000本以上の彫刻実績を持ち、一級印章彫刻技能士による手仕上げ・一日5本限定・完全予約制を貫いています。開運印鑑「月野吉相印」は経済産業大臣賞を受賞。一本の印鑑がお客様の「決意の証」であり「お守り」となることを信じ、心を込めて制作しています。
経済産業大臣賞受賞
【店舗概要】
鎌倉はんこ
所在地 ： 〒248-0012 神奈川県鎌倉市御成町5-6
事業内容： 印章彫刻
営業時間： 10:30～17:00 (水・日 定休、不定休)
TEL ： 0467-37-9297
Email ： kamakurahanko@gf7.so-net.ne.jp
HP ： https://www.kamakurahanko.com/