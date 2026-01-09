電子コミック『枕アイドル』第5話 コミックシーモアにて独占先行配信開始――アイドル業界の“裏側”にさらに深く踏み込む最新話が登場
電子書籍配信サイト「コミックシーモア」独占先行にて配信中の電子コミック『枕アイドル』（原作・新堂冬樹／作画・有希うさぎ）の第5話が、1月4日より配信開始となりました。
本作は、華やかな表舞台の裏で繰り広げられるアイドル業界の現実を描き、
配信開始以降「刺激的」「リアルすぎる」とSNSを中心に話題を集めている問題作です。
コミックシーモアでしか読めない独占先行配信となる第5話では、
主人公を取り巻く環境が大きく動き出し、
“夢”と“現実”の狭間で揺れるアイドルたちの葛藤が、これまで以上に生々しく描かれます。
物語は新たな局面へと突入し、読者の予想を裏切る展開が続きます。
アイドルという存在に向けられる憧れと欲望、
そして業界に潜む歪みを鋭く切り取った本作は、
エンターテインメントでありながら、強いメッセージ性を持つ作品として注目されています。
■作品情報
● 作品名：枕アイドル
● 話数：第5話
● 配信形態：コミックシーモア独占先行配信
● 配信開始日：配信中
● 配信サイト：コミックシーモア
● 配信URL：https://www.cmoa.jp/title/341888/vol/5/
今後の続報・展開にもぜひご注目ください。
配信元企業：株式会社サイゾー
