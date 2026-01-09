日本の無人搬送車（AGV）市場：調査レポート、需要、規模、開発、メーカーシェア、成長、動向、見通し（2025年～2035年）
Survey Reports LLCは、2026年1月に「日本の無人搬送車（AGV）市場：タイプ別（二輪車両、ユニットロードキャリア、パレットトラック、組立ライン車両、フォークリフトトラック）、運用形態別（屋内・屋外）、ナビゲーション技術別（レーザー誘導、磁気誘導、誘導線方式、光学テープ誘導、ビジョン誘導、その他）、用途別（輸送、流通、保管、組立、包装、廃棄物処理）、対象産業別（自動車、製造、食品・飲料、航空宇宙、ヘルスケア、物流、小売、その他）―市場分析、動向、機会および予測（2025年～2035年）」と題する調査レポートを発行したと発表した。本レポートは日本の無人搬送車市場の将来予測評価を提供するものであり、成長要因、市場機会、課題、脅威など、同市場における複数の重要な市場ダイナミクスを明らかにするものである。
日本無人搬送車（AGV）市場の概要
日本の無人搬送車（AGV）は、製造工場、倉庫、物流センターにおいて、物品を効率的かつ安全に搬送するために広く利用されている無人のマテリアルハンドリングシステムである。これらの車両は、レーザー誘導、磁気ストリップ、QRコード、ビジョンベースのナビゲーションなどの技術を用いて走行し、人手を介さずに高精度かつ柔軟な移動を可能にする。高度なロボティクスおよびオートメーションのエコシステムで知られる日本は、AGV技術における主要な革新国であり、自動車、電子機器、Eコマース分野を中心に高い導入実績を有している。労働力不足の深刻化、高い生産性への需要、スマートファクトリーへの移行が、日本の産業分野全体におけるAGV導入を加速させているのである。
Surveyreportsの専門家による分析によれば、日本の無人搬送車市場規模は2025年に3億2,590万米ドルを創出したとされている。さらに、同市場は2035年末までに売上高が9億2,060万米ドルに達すると予測されている。日本の無人搬送車市場は、2025年から2035年の予測期間において、約9.5％の年平均成長率（CAGR）で成長すると見込まれているのである。
無料サンプルレポートを入手する: https://www.surveyreports.jp/sample-request-1038266
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338728&id=bodyimage1】
Surveyreportsのアナリストによる定性的な日本無人搬送車（AGV）市場分析によれば、業務効率および自動化に対する需要の高まり、ナビゲーションおよび誘導技術における革新、産業オートメーションおよび効率化ニーズの拡大、技術進歩およびスマートファクトリー施策を背景として、日本の無人搬送車市場規模は拡大すると見込まれている。同市場における主要企業としては、Daifuku Co. Ltd.、Murata Machinery Ltd.、Sakae Co. Ltd.（近鉄グループホールディングス株式会社）、Toyota Industries Corporationなどが挙げられるのである。
目次
● 日本無人搬送車（AGV）市場の規模、成長分析、および各国における主要市場プレイヤーの評価
● 2035年までの日本無人搬送車（AGV）市場に関する需要および機会分析
● アナリストによるCレベル幹部への提言
● 市場の変動と将来展望の評価
● 市場セグメンテーション分析：タイプ別、運用形態別、ナビゲーション技術別、用途別、産業別
● 最近の動向、輸出入データ、市場動向、政府指針の分析
● 戦略的な競争機会
● 投資家向け競争モデル
