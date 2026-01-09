読めるのに、しんどい。デスクワーカーの“見え方ストレス”に新提案“視覚リセット習慣”
近くを見る時間が増えるほど起きる“見え方ストレス”に、作業中に挟む新習慣。ホームワック（R） ピントフレッシュを提案
会議資料、チャット、スマホ決済、細かいUI…。近くを見る時間が伸びるほど、「小さい文字がつらい」「ピントの行き来が遅い」といった“見え方のストレス”は、集中力や仕事のテンポを静かに削っていきます。
有限会社ドリームチームは、作業の合間に1回数分取り入れる“視覚リセット習慣”として、【医師監修】ホームワック ピントフレッシュを提案します。直販限定価格で提供し、まずは1週間1,000円（往復送料無料）で相性確認ができるお試しレンタルもご用意しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338699&id=bodyimage1】
「読めない」より先に来る、“仕事のテンポが落ちる”問題
40代以降に増える「近くが見えづらい」「ピントの切替がもたつく」は、見え方そのものだけでなく、
・画面から資料へ視線を移すたびに一拍遅れる
・夕方以降、レタッチや資料作成の精度が落ちる
・休憩しても“目のスイッチ”が戻りにくいといった“作業リズムの崩れ”として現れがちです。
（本人は「疲れた」くらいにしか認識しないことも）
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338699&id=bodyimage2】
解決の方向性は「治す」より、「挟む」… 1～3分の“視覚リセット”
海外では老眼に対して点眼薬など新しい選択肢も増えています。 一方で、日々の仕事現場では“医療の話”以前に、「短時間で挟めるセルフケア」が求められています。
そこで当社が提案するのが、作業ブロックの合間に1～3分挟む「視覚リセット習慣」。“休む”だけでなく、ピントの切替に意識を戻す時間をつくることで、次の作業再開をスムーズにする発想です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338699&id=bodyimage3】
提案する製品：【医師監修】ホームワック ピントフレッシュ
ホームワック ピントフレッシュは、「ピントの切替がつらい」「近距離作業が長い」人に向けた“短時間ストレッチ”発想のアイケア習慣アイテムです。
仕事に“入れやすい”3つのポイント
・1回数分で完了：家事の合間に「2～3分で気分転換」、作業ブロックの合間に「再開時のスッと合う感じが戻りやすい」
といった声も。
・ミッドキャリアの働き方をサポート：40代以降の“読む・作る”仕事を支える習慣化。
・デスク周りで完結：本体に加え携帯バッテリー等を同梱し、作業環境に合わせやすい構成。
製品概要
商品名：ホームワック（R） ピントフレッシュ
型番：M0002-2-2
直販限定価格：62,799円（税込）（通常価格97,700円（税込））
本体サイズ：幅12.3×奥行9.7×高さ6.4cm
重量：360g
保証：1年（※消耗品除く）
企画・製造国：日本製
メール・電話でのサポート付き
デスクライト名品館：https://www.heallite.com/c/desklight/maker/M0002-2-2
まずは1週間1,000円で「相性確認」から（往復送料無料）
「合う・合わない」は使い方や感じ方で差が出やすいからこそ、当店では1週間お試しレンタル（1,000円／往復送料無料）を用意。 レンタルは“効果”ではなく“相性”を確かめる機会として、1家庭1回までとしています。
配信元企業：有限会社ドリームチーム
