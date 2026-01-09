「自動運転」求人は前月比3.0％増の6,756件、「MaaS」求人は3.0％増の762件（2025年12月版調査）｜自動運転ラボ
株式会社ストロボ（以下、当社／東京都港区 代表取締役 下山哲平）が運営する日本唯一の自動運転専門ニュースメディア『自動運転ラボ』（https://jidounten-lab.com）は、日本国内における自動運転・MaaS関連求人案件数の最新調査（2025年12月末時点）をまとめましたので、結果を発表いたします。
●最新の「自動運転」関連の登録求人案件数と動向
「自動運転」の関連求人案件数（主要転職4サイト）は2025年12月末時点で、前月比3.0％増、前年同月比35.6％増の6,756件となりました。前年同月比では過去2年間においては最高の増加幅となりました。
サイト別では、dodaが前月比0.8％増の6,233件、マイナビ転職は同14.9％増の255件、ランスタッドは前月と変わらず78件、エン転職は同156.8％減の190件でした。
●背景に政府の関連予算増額か
2026年の国家予算では、国土交通省や経済産業省などが自動運転関連の予算規模を増額させ、今年は前年に増して実用化に向けた取り組みが官民連携プロジェクトを含めて加速しそうです。こうした背景も自動運転関連求人の増加につながっていると考えられます。
●最新の「MaaS」関連の登録求人案件数と動向
「MaaS」の関連求人案件数（主要転職4サイト）は2025年12月末時点で、前月比3.0％増、前年同月比7.7％減の762件となりました。
主要転職サイト別では、dodaが前月比1.1％増の707件、マイナビ転職は同10.7％増の31件、ランスタッドは前月と変わらず10件、エン転職は同366.7％増の14件でした。
MaaS関連の求人は減少傾向が続いていますが、5カ月ぶりに前月比で増加しました。MaaSアプリの開発などに一服感が出ていることが要因の一つです。今後の推移に注目が集まっています。
●『自動運転ラボ』による定点求人案件数調査について
自動運転ラボは、モビリティ業界の最前線についてのニュースを発信する中で、自動運転・MaaS関連の求人案件数調査を毎月実施・公表しており、企業や団体の採用活動の一助となるよう努めております。
また、タクシーアプリのシェア争いやタクシー運転手の人手不足などの課題、自動車のカーリース・サブスク、自動車保険、中古車査定市場に関する分析記事の発信も続けています。
