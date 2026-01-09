こちらは、「共同通信PRワイヤー」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「共同通信PRワイヤー」までご連絡をお願い致します。
「オフショア開発ドットコム」にて、弊社の多彩な開発実績と強みが紹介されました。
日本最大級のオフショア開発比較サイト「オフショア開発ドットコム」の特別企画にて、
株式会社ブライセン（本社：東京都中央区、代表取締役社長：藤木 優、以下ブライセン） の特集記事が公開されました。
■ 記事で紹介されている主な内容
・豊富な開発実績： 製造・物流・業務系システム等の開発成功事例
・最新領域への対応： AI・自動化・画像処理などの先端技術の知見
・安定した開発体制： プロジェクトを成功に導く「離職率0.14%」の強み
弊社のオフショア開発が、なぜ長年にわたり多くのお客様に選ばれ続けているのか。
その実績と裏側にある独自の教育・セキュリティ体制について詳しく解説されています。
ぜひご覧ください。
【掲載記事】弊社のオフショア開発実績と、安定した供給体制の裏側はこちら
【本件問い合わせ先】
株式会社ブライセン
ソリューション本部 ソリューション営業部
住所：東京都中央区明石町8番1号聖路加タワー30階
Mail：trd-msi@brycen.co.jp
TEL：03-6264-7222(直通)
FAX：03-6264-7230
https://offshore.brycen.co.jp/contact/