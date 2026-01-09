







日本最大級のオフショア開発比較サイト「オフショア開発ドットコム」の特別企画にて、

株式会社ブライセン（本社：東京都中央区、代表取締役社長：藤木 優、以下ブライセン） の特集記事が公開されました。

■ 記事で紹介されている主な内容

・豊富な開発実績： 製造・物流・業務系システム等の開発成功事例

・最新領域への対応： AI・自動化・画像処理などの先端技術の知見

・安定した開発体制： プロジェクトを成功に導く「離職率0.14%」の強み

弊社のオフショア開発が、なぜ長年にわたり多くのお客様に選ばれ続けているのか。

その実績と裏側にある独自の教育・セキュリティ体制について詳しく解説されています。

ぜひご覧ください。

【掲載記事】弊社のオフショア開発実績と、安定した供給体制の裏側はこちら

