このたび 株式会社ブライセン（本社：東京都中央区、代表取締役社長：藤木 優、以下ブライセン） は、WES（Warehouse Execution System）に関する情報提供の強化のため、WES特設サイトにおいて

「よくある質問（FAQ）」ページを新たに公開しました。

あわせて、WESの機能を体系的にまとめた「機能一覧」ページ、および導入検討を進めやすい「お手軽パッケージ」ページを追加公開いたしました。

ブライセンは、長年にわたるWMS提供実績を通じて、物流・倉庫業務に精通した専門エンジニアと、40年にわたる組込技術の知見を有するエンジニアを多数擁しています。

こうした現場視点と技術力を背景に、WESの導入検討段階で多く寄せられる疑問や不安を整理し、分かりやすくまとめました。

【よくある質問（FAQ）ページについて】

FAQページでは、WESの基本的な役割から導入・運用に関する実務的な内容まで、お客様から特に多く寄せられる質問を中心に解説しています。

WESの理解を深めたい方や、検討初期段階のお客様にも参考にしていただける内容です。

主なテーマ

・WESの役割やWMS・WCSとの違い

・AGV・AMR・AGFなど各種搬送ロボットとの関係性

・既存システムや設備との連携可否

・段階的な自動化・拡張の考え方

・導入後のカスタマイズや保守対応

▼詳しくはこちら

https://wes.cooola.jp/faq

【機能一覧ページについて】

機能一覧ページでは、当社WESが備える主要な機能を用途別に整理し、現場課題と機能の対応関係が分かる構成としています。

導入後の運用イメージを具体的に描けるよう、WESで実現できることを俯瞰的に確認いただけます。

▼詳しくはこちら

https://wes.cooola.jp/functions

【お手軽パッケージについて】

お手軽パッケージでは、WES導入の第一歩として検討しやすい構成と範囲を提示しています。

短期間での導入や、小規模から段階的に自動化を進めたいお客様に向けた内容となっており、導入後の拡張やカスタマイズにも柔軟に対応可能です。

【ブライセンのWESについて】

当社のWESは、

・WMS・WES・WCSおよび各種機器・設備をつなぎ、現場作業者やロボットを含めた全体最適化を実現

・機器連携から導入後の保守・カスタマイズまでワンストップで対応

・多様な上位システム、WCS・RCSと柔軟に連携できる高い拡張性

といった特長を備えており、現場停止リスクや調整コストを抑えながら、自動化を段階的に拡張できる仕組みを提供しています。

今後もブライセンは、情報発信の強化を通じて、WESをはじめとする物流領域における課題解決に向けた取り組みを推進してまいります。

ぜひご覧ください。

【お問い合わせ先】

株式会社ブライセン DX・xTECH営業部

MAIL：wes-sales@brycen.co.jp

TEL：03-6264-7222

住所：〒104-6591 東京都中央区明石町8-1 聖路加タワー30F

https://annotation.brycen.co.jp/contact