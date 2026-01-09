







松井酒造合名会社（本社：鳥取県倉吉市）は、本格ビールブランド「MATSUI BEER」より、鳥取県内の飲食店でのみ提供する限定ビール「MATSUI TOTTORI BEER」を、2026年1月19日（月）より出荷開始いたします。

私たちが目指すのは、品質・価格ともに「日本一」。

その挑戦の第一歩として、地元の飲食店様とともに新たなビール文化を育ててまいります。

■商品のこだわり：混じりけのない“本物”の旨さ









安さだけではなく、品質においても一切の妥協を排した「本格ラガービール」です。

・純粋な原材料：副原料は一切使わず、麦芽・ホップ・水のみを使用した本格的な造りです。

・究極の食中酒：すっきりとした飲み口で雑味がなく、料理の味を邪魔しません。

・「もう一杯」の追求：一口目の派手さよりも、気づけばもう一杯頼んでいるような、日常に寄り添う飲みやすさを重視しました。

■価格でも「日本一」への挑戦









「MATSUI TOTTORI BEER」は、味だけでなく飲食店経営を支える価格においても日本一を目指しています。

・現場視点の利益率：回転率と満足度、そして飲食店様の利益確保を最優先とした「現場視点」のビールです。

・徹底した効率化：山陰No.1規模の工場にて製造工程の大部分を全自動化し、原価・物流をゼロから見直すことでこの価格を実現しました。

■飲食店様への導入メリットと手厚い支援

「MATSUI TOTTORI BEER」は、単なるビールの提供にとどまらず、飲食店様の現場視点に立った利益向上をサポートします。

1.利益率の劇的な改善：圧倒的な低価格により、安定した利益確保に貢献します。

2.他店との差別化：「鳥取県内の飲食店でしか飲めない」という希少性が、来店動機やリピート率向上に繋がります。

3.充実の提供・販促支援（順次開始予定）

・ビールサーバー、の貸し出し

・ブランド専用グラスの提供

・メニュー表やPOPなど販促物の作成支援

■山陰最大級の設備とデジタル化による世界品質









鳥取から世界基準のビールを安定供給するため、最新鋭の生産体制を整えました。

・山陰No.1規模の工場：新たに完成したビール工場は山陰地方最大級の規模を誇ります。

・全自動ラインによる安定性：製造工程の大部分をデジタル化した全自動ラインで構成し、高い再現性と品質維持を実現しています。

・少数精鋭のDX体制：徹底したデジタル化と効率的な体制により、高品質なビールを世界水準で提供します。

■製品仕様・スケジュール









・樽サイズ：5L / 10L / 20L（店舗規模に合わせて選択可能）

・対象地域：鳥取県内の飲食店様限定

・出荷開始：2026年1月19日（月） ～

・JAN

5L：4954621007022

10L：4954621007039

20L：4954621007046

■概要およびお問い合わせ窓口

まずは地元・鳥取の飲食店から、この場所でしか飲めない一杯を起点に挑戦を始めます。

1月19日（月） の出荷に向け、先行して導入に関するお問い合わせを受け付けております。

本商品の導入や詳細についてご興味をお持ちの方は、下記窓口までお気軽にお問い合わせください。

【導入に関するお問い合わせ窓口】

電話： 070-1474-4306

■企業情報

松井酒造合名会社 倉吉蒸溜所

〒682-0934 鳥取県倉吉市上古川656-1

公式HP：https://matsuiwhisky.com

■お問い合わせ先

松井酒造合名会社

電話（ 070-1474-4306 ）もしくは、メール（info@matsui-shuzo.co.jp）にてお待ちしております。

※営業のご連絡は全てお断りしております

■このプレリリースへのお問い合わせ先

松井酒造合名会社 広報

メール（pr@matsui-shuzo.co.jp）にてお待ちしております。

※SEO対策・マーケティングやシステムなどの営業メールは全てお断りしております