2026年1月3日、グランドプリンスホテル広島 メインバンケットホール「瀬戸内」にて開催されたイベント「369 SUMMIT 縄文・回帰」に、GODとSIZUKUがゲスト出演しました。

同ホテルは、2023年G7広島サミットの会場として世界的にも知られる格式あるホテルです。そのメインバンケットホールで行われた本イベントは、「真実の扉を開き、縄文・回帰へ向かうこと」をテーマに開催されました。

ここでいう「縄文・回帰」とは、単に原始時代へ戻ることではなく、現代文明と調和しながら、人間が本来持つ生命力・感性・精神性を取り戻すことを意味します。体の縄文回帰とは、血流や細胞、電気の流れを整えること。心の縄文回帰とは、ストレスの軽減や情報過多からの解放を指す。魂の縄文回帰とは、自らの使命を思い出し、生き方を取り戻すこと。食の縄文回帰とは、DNAが喜ぶ天然素材を摂取すること。人と人との縄文回帰とは、助け合いや祈りの精神を大切にすること。そして生活の縄文回帰とは、自然の波動や気の流れと共に生きることを意味する。こうしたテーマに強く共鳴する存在として、GODとSIZUKUのゲスト出演が実現しました。SIZUKUは、GODがプロデュースする大阪音楽大学声楽科出身のアーティストであり、大阪・関西万博 ネパール館テーマソングシンガーです。世界の乱れた波動を調整・浄化する歌声を持ち、歌声として世界初の特許認定を受けた「音浴特許シンガー」として国内外で活動しています。新年のリセットと再生のエネルギーが高まる1月3日に、SIZUKUの歌声を通じて来場者の心身の波動を整え、浄化してほしい――そのような主催者の想いが、今回のキャスティングの背景にあります。

本イベントの主催は株式会社3・6・9発明研究所（代表取締役：尾形成蓮、代表：チュクカ・キンスリー）、運営は株式会社オフィスフローレ（代表取締役：大江かおり）です。当日は朝から多数の出店や講演、パネルディスカッションが行われました。なかでも注目を集めていたのが、尾形成蓮氏による著書『思考支配の正体』の紹介コーナーです。同書は1月6日よりAmazonにて発売されています。

15時40分より、GOD＆SIZUKUのステージがスタート。撮影担当プロデューサーMANA、所属タレントAILA、元・期君路参メンバーの齊藤義久、石井ひとみらが見守る中、司会者の紹介を受けて、GODはピカソ風デザインのジャケット、SIZUKUは華やかなピンクのドレスで登場しました。オープニングでは懐かしのカバー曲「六本木心中」を披露し、会場を一気に温めました。その後、直前のパネルディスカッションでも話題となっていた新型コロナウイルスワクチンをテーマに、GODが監督・主演、SIZUKUがヒロインを務めた問題作『GODドクター』について言及しました。同作はワクチンの危険性を訴え、民放放送でも大きな話題となった作品であり、来場者から強い共感を得ました。「この話とは全く関係のない歌ですが」と前置きしながら披露された「おどるポンポコリン」では、会場はさらに盛り上がりました。話題は大阪・関西万博へと移り、来場経験者の少なさに驚きつつ、ラストナンバーとして、SIZUKUのオリジナル曲「In The World In Nepal」を披露し、ステージは感動のうちに幕を閉じました。

夜の懇親会では、GODは絵の具をこぼしたようなグラデーションのジャケット、SIZUKUはブルーの衣装で登場しました。大ヒットカバー曲「世界に一つだけの花」、「You're My Only Shinin' Star」を息の合ったハーモニーで歌い上げました。最後には、SIZUKUが愛猫LUKAとの思い出を語り、その実話をGODが楽曲化したオリジナルソング「LUKAと私のForever Story」をしっとりと披露しました。会場は感動に包まれ、盛大な拍手が送られ、SIZUKUはステージを後にしました。

イベントを終えて

GODは「瀬戸内海に面した最高のロケーションで、G7広島サミットが開催された場所でもあり、非常に壮大なサミットでした」SIZUKUは「お客様もスタッフの皆さんも本当に素敵な方ばかりで、最高の気分で歌うことができました。たくさんの拍手や手拍子、温かいお言葉に心から感謝しています」と語り、二人とも本イベントへの出演に大きな満足感を示しました。なお、本イベントで披露された「In The World In Nepal」は、大阪・関西万博 ネパール館テーマソングに起用されており、2026年1月1日より、アメリカを拠点とするVIP RADIOグループ「R1RadioUSA」（2024年2月14日開局）にて、GOD＆SIZUKUの楽曲「PEACE OF THE WORLD」、弊社のAIコンテンツプロデューサーJYUNの新曲「Our World of Two」と共に、1か月間、1時間に2回のパワープレイが実施されています。

