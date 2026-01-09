株式会社メディロム（本社：東京都港区、代表取締役社長：江口康二、米国Nasdaq上場：NASDAQ: MRM、以下「当社」）は、子会社である株式会社メディロム・ウェルネスが運営するリラクゼーションスタジオ「Re.Ra.Ku」を中心とした店舗において、World ID認証デバイス「Orb（オーブ）」による累計認証件数が、2025年12月28日付で2万件を突破したことをお知らせいたします。当社は、サム・アルトマン氏とアレックス・ブラニア氏が共同創設した「World」（人間であることを証明するProof of Human認証プロトコル）に参画し、日本国内におけるWorld IDの展開を進めています。今回の2万件突破は、2025年10月23日に1万件を達成して以降、わずか約2か月で倍増したものであり、Worldが目指す次世代デジタルインフラの構想と、当社が有する実店舗ネットワークを活用した運営体制が相互に機能した結果と考えています。今後も当社は、「Orb」デバイスの設置を全国200店舗まで順次拡大し、より多くの方々が「人間であることの証明（Proof of Human）」を行える新たな社会インフラへのアクセス機会を広く提供してまいります。

認証件数2万件突破の背景

今回の2万件突破は、創業25周年記念イベント「25万人に贈る、5分の肩もみキャンペーン」が大きな契機となりました。全国のRe.Ra.Ku店舗や特設会場での無料肩もみ体験の待ち時間に「Orb」によるWorld ID認証をご案内したことで、「新しいデジタル体験」として多くの方に関心をお持ちいただきました。リアルな体験を起点にテクノロジーへ自然につながる導線が、短期間での認証件数倍増につながったと考えています。今後も心身のケアと社会インフラをつなぐ取り組みを進めてまいります。

World ID について

World IDは、「人間であること」を証明するためのグローバルな個人認証技術です。生成AIが普及する現代において、デジタル上で「人間とAIを区別」し、匿名性を担保しつつ個人の人間性を証明（Proof of Human）することを目的としています。高性能カメラ「Orb」を使用して虹彩をスキャンすることで認証を行い、完了すると「World App」上に認証済みのWorld IDが発行されます。Worldに関する詳細は、公式サイト（world.org）および X（旧Twitter）をご覧ください。

https://world.org/ja-jp

◼︎Re.Ra.Ku Groupについて

Re.Ra.Ku Group (リラク グループ) は「Re.Ra.Ku 」を中心に全国に約300店舗のリラクゼーションスタジオを展開しています。商業施設や路面店に展開をする「Re.Ra.Ku 」以外にも、温浴施設に展開する「Spa Re.Ra.Ku 」、複合型ランニングステーションを展開をする「Re.Ra.Ku PRO」、地方を中心にリフレクソロジーやアロマボディケアなどの豊富なメニューを展開する「Bell Epoc」、アジアン手技を展開する「Ruam Ruam」の5つのブランドを展開しています。URL：https://reraku.jp/

◼︎メディロムグループについて

メディロムは、健康管理サービス「Re.Ra.Ku」を中心にリラクゼーションスタジオを展開しています。加えて、ヘルスケアアプリ「Lav」を活用した特定保健指導や体質改善プログラムも提供しています。2020年には、充電不要で連続駆動する活動量計「MOTHER Bracelet」を発表し、デバイス事業にも参入しました。さらに、美容サロン「ZACC」や「脳梗塞リハビリセンター」の運営を通じ、美と健康の両面からウェルネス事業を拡大。予防から医療まで一貫したヘルスケア事業の領域を広げています。

社名 ： 株式会社メディロム（英文名 MEDIROM Healthcare Technologies Inc.）上場市場 ： NASDAQティッカー（米国証券コード) ： MRM (Nasdaq CM)本社所在地 ： 東京都港区台場2-3-1 トレードピアお台場16F代表 ： 代表取締役 江口 康二設立 ： 2000年7月

https://medirom.co.jp/