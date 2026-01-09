製品概要

朝の通勤、子どもの送迎、週末のドライブ。「スマホを取り出し、ケーブルをつなぎ、画面が映るまで待つ」--そんな毎回の小さなストレスを、今年から終わらせませんか？「GetPairr mini 2.0」は、車の有線CarPlay／Android Autoをワイヤレス化する超小型アダプター。一度接続すれば、次からはエンジンONと同時に自動接続。スマホはポケットのまま、ナビも音楽も通話も、自然に車内へ広がります。USB-A／USB-Cの2モデル展開により、車種やインターフェースに合わせて最適な一台を選択可能。新年のドライブ環境を、「面倒な操作のない快適空間」へ変えてくれます。

新年限定セール情報

【GetPairr mini 2.0】割引率：20％オフ（クーポン併用可）クーポンコード：VDBT7LUZ有効期間：1月9日 ～ 2月28日商品リンク：USB-Aポート：https://www.amazon.co.jp/dp/B0FPC9Z2H1USB-Cポート：https://www.amazon.co.jp/dp/B0FY6K5S72

主な体験・ベネフィット

YouTube動画 :https://www.youtube.com/watch?v=zuaC6Qs47XQhttps://www.amazon.co.jp/dp/B0FY6K5S72?th=1

① 乗った瞬間、すぐ使える快適さ

車に乗ってエンジンをかけるだけ。スマホ操作もケーブル接続も不要で、ナビも音楽も自動表示。朝のバタバタした時間でも、ストレスゼロで出発できます。

② 家族で共有できるスマートな車内

iPhoneもAndroidも対応、さらに2台まで接続履歴を保存可能。ご主人のAndroid、奥様のiPhoneでも自動切替。誰が運転しても、いつもの環境がすぐ整います。

③ 運転に集中できる安心設計

Bluetooth通話、音楽再生、音量調整、曲送りはすべてハンドル操作。スマホを触る回数が減り、運転に集中できる安心のドライブ環境を実現します。

④ 設定はたった2ステップ

1.車に挿す2.スマホでBluetooth接続これだけ。機械が苦手な方でもすぐ使えます。

ご注意事項

・本製品は音声出力専用のため、動画・YouTube等の映像表示はできません。・ご利用には車両が有線CarPlayまたは有線Android Auto対応である必要があります。

まとめ

「GetPairr mini 2.0」は、“毎回の接続作業”という小さなストレスを、日常から消してくれる存在。通勤も、家族ドライブも、長距離移動も、ただ乗って走るだけの、心地よい時間へと変えてくれます。新しい一年を、もっと快適で、もっとスマートな車内空間から。

YouTube動画 :https://www.youtube.com/watch?v=yw7gLntLKQg

ご購入から1年間の製品保証付き！万が一、不具合が発生した場合も、交換・返金にて迅速に対応いたします。ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください.メールサポート：service@getpairr.comLINE公式アカウント：@getpairrお電話でのお問い合わせ：050-5213-0336受付時間：平日 10:00～17:00（※土日祝を除く）