＜歴史と浪漫『街道を歩く2026』＞地元の専門ガイドと一緒に街道を巡ってみませんか？

一般社団法人塩尻市観光協会（塩尻市観光協会・会長 林修一）では、例年好評の中山道・善光寺街道・初期中山道を巡る日帰りウォーキングツアー「歴史と浪漫『街道を歩く2026』」を全9回の日程で実施いたします。





















奈良井宿をはじめとする中山道の見どころ

今回の「歴史と浪漫『街道を歩く』」では、薮原宿を出発し中山道随一の難所と言われた人気の鳥居峠を越えるコースや塩尻市内に5つある「奈良井宿」をはじめとする各宿場町や、知る人ぞ知る初期中山道の牛首峠、また善光寺街道の一部、中山道・和田峠越えや下諏訪宿などを9回に分けて歩きます。

全ての行程に地元ガイドが案内し、コースの見所や歴史的な背景などを詳しく説明します。

イヤホンガイドを使用し案内も聞き取りやすく、参加しやすい駅集合・駅解散で、１回毎の参加も可能です。






各回の概要は以下の通りです。

第１回　4/11（土） 鳥居峠越えと奈良井宿

約７ｋｍ　高低差約275m　【集 合】9:15 JR藪原駅　【解 散】15:30JR奈良井駅

藪原駅を出発して『薮原宿』を通り、中山道屈指の難所と言われた「鳥居峠」を越え、江戸時代にタイムスリップしたような風景の残る『奈良井宿』を散策します。

第２回　4/25（土） 木曽平沢と贄川宿を巡る

約８ｋｍ　【集 合】8:45JR奈良井駅　【解 散】16:00JR贄川駅

奈良井駅を出発し、漆工町木曽平沢「橋戸一里塚」「諏訪神社」を通り、『贄川宿』

「豪商深澤家(国重文)」「大日様」から「贄川関所」へむかいます。

第３回　5/9（土） 「是より南 木曽路」碑から本山宿を巡る

約１０ｋｍ　【集 合】8:45 JR贄川駅　【解 散】16:00JR洗馬駅

贄川駅を出発し、「是より南　木曽路」の石碑を通り、日出塩を経由し

『本山宿』和宮や伊能忠敬が宿泊した「本陣・小林家」を巡り洗馬駅まで歩きます。

第４回　5/23（土） 洗馬宿・塩尻宿を歩く

約９ｋｍ　【集 合】8:30 JR洗馬駅　【解 散】15:30JRみどり湖駅

洗馬駅を出発し、『洗馬宿』を巡り、縄文時代〜平安時代にかけての大集落跡「国史跡平出遺跡」を

見学します。そのあとは中山道有数の規模を誇った『塩尻宿』にて、「豪農建築様式・堀内家(国重文)」

「上級旅籠建築様式・小野家(国重文)」を見学し、みどり湖駅まで歩きます。

第５回　6/6（土） 塩尻峠越えと今井茶屋本陣

約１３ｋｍ　高低差約250m　【集 合】9:00 JRみどり湖駅　【解 散】16:00JR岡谷駅

みどり湖駅を出発して、立川流匠という称号を持つ富昌の遺作「観音堂」と荻原井泉水が宿泊した「松雨邸」

を巡り、難所の塩尻峠を越えます。そのあとは今井茶屋本陣を巡り岡谷駅まで歩きます。

塩尻峠から眺める諏訪湖と富士山は浮世絵を彷彿とさせます。

第６回　6/20（土） 善光寺街道 洗馬宿と郷原宿を巡る

約10ｋｍ　【集 合】8:30JR洗馬駅　【解 散】15:30JR広丘駅

善光寺街道を歩くコースです。洗馬駅を出発して『洗馬宿』「太田の清水」「太田の一里塚」、

『郷原宿』「郷福寺」「原新田の分去れ」を巡り、短歌館を経由して広丘駅まで歩きます。

第７回　10/3（土）初期中山道牛首峠と小野宿

約１２ｋｍ　高低差約280m　【集 合】8:30 JR日出塩駅　【解 散】16:15JR小野駅

初期中山道を歩くコースです。日出塩駅を出発して、権兵衛峠が開削されるまでは木曽谷と伊那谷を結ぶ唯一のルートであった「牛首峠」を越え、『小野宿』「小野宿問屋（県宝）」を巡り、小野駅まで歩きます。

第８回　10/17（土） 初期中山道三沢峠・小野峠

約１２ｋｍ　高低差約250m　【集 合】8:40 JR小野駅　【解 散】15:30JR岡谷駅

初期中山道を歩くコースです。小野駅を出発して、「小野神社」や「矢彦神社」「楡沢の一里塚」を巡り、「三沢峠・小野峠」を越えます。そのあとは岡谷駅まで歩きます。

第９回　10/31（土） 和田峠越えと下諏訪宿を巡る

約９ｋｍ　高低差約500m　【集 合】8:10 JR下諏訪駅　【解 散】16:30JR下諏訪駅

下諏訪町からバスで出発し中山道最大難所「和田峠」を越えます。和田峠の道中では「三十三体観音」や「永代人馬施工所」、「東餅屋茶屋跡」などを見学し、中山道の面影が残る『下諏訪宿』も歩きます。





◆ 募集要項


・募集人員：各回30名様（先着順）

・代　　金：第１回〜８回　3,000円（税込）

　　　　　　第９回（バス利用）　6,000円（税込）

※有料施設等の入館料は含まれております。

◆ お申し込み・お問合わせ

【第１回〜８回】

塩尻市観光センター　TEL：0263-54-2001（平日8:30〜17:15）

【第９回】

下諏訪町地域開発公社（観光振興局）　TEL：0266-27-1800

※定員になり次第締め切らせていただきます。



詳細につきましてはHP（https://tokimeguri.jp/guide/walk2026/）をご確認ください。









＜長野県塩尻市と一般社団法人塩尻市観光協会について＞

塩尻市は、長野県中部に位置する人口6万4千人（2026年1月現在）の地方都市です。

日本随一の品質を誇るワイン用ぶどうとそのぶどうを使ってワインを作る市内16（2023年4月現在）のワイナリー、江戸時代の街並みを色濃く残す奈良井宿、漆器の町として知られる木曽平沢漆工町、日本三大遺跡の一つである平出遺跡、近年はアニメやドラマの聖地として名が知られる高ボッチ高原、テレビ番組で度々紹介されるローカルグルメ「山賊焼」など、豊かな観光資源を抱えるまちです。

塩尻市観光協会は1955年の発足以来、そんな塩尻市の素晴らしさをより多くの方々に知っていただき、一人でも多くの方々に塩尻市にお越しいただくために、塩尻市の観光事業の発展に努めてまいりました。

また2016年には一般社団法人化を行いました。

本件に関するお問合わせ先

一般社団法人塩尻市観光協会

担当：宮下

TEL：0263-54-2001　FAX：0263-52-1553

info-shiojirikanko@tokimeguri.jp

