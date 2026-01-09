＜歴史と浪漫『街道を歩く2026』＞地元の専門ガイドと一緒に街道を巡ってみませんか？



























奈良井宿をはじめとする中山道の見どころ今回の「歴史と浪漫『街道を歩く』」では、薮原宿を出発し中山道随一の難所と言われた人気の鳥居峠を越えるコースや塩尻市内に5つある「奈良井宿」をはじめとする各宿場町や、知る人ぞ知る初期中山道の牛首峠、また善光寺街道の一部、中山道・和田峠越えや下諏訪宿などを9回に分けて歩きます。全ての行程に地元ガイドが案内し、コースの見所や歴史的な背景などを詳しく説明します。イヤホンガイドを使用し案内も聞き取りやすく、参加しやすい駅集合・駅解散で、１回毎の参加も可能です。