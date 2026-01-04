Offo tokyoが、2026年2月4日に配信シングル「シンデレラ」をリリースすることを発表した。制作過程で生まれた多くの楽曲を前に、「一つに絞れない」という想いから始動した5ヶ月連続配信リリースプロジェクト“イカサマ”の第四弾作品となる。「シンデレラ」は、 “アレな2人のアレな夜”をテーマに、絶妙な脱力感がありつつも、ブラスアレンジの冴える洗練されたサウンドで描かれる楽曲。日常に潜む恋愛の曖昧さや、言葉にならない感情をすくい取るような描写が印象的で、バンドの持つ都会的な”アレ”が光る。さらに本楽曲は、CBCテレビの恋愛バラエティ番組「恋はロケ中に！シーズン4」エンディングテーマに起用されることも決定。番組は1月10日(土)から3月28日(土)まで、毎週土曜深夜0:28～0:58に東海エリア地上波で放送されるほか、TVer、Locipo、U-NEXT、Amazon Prime Videoでの見逃し配信も予定されている。また、2月22日の“猫の日”に、結成の地・下北沢にて猫のDJ・Nemoが主催する「Nemo (Offo tokyo) presents "下北猫祭"」を開催することを発表。“イカサマ”第四弾「シンデレラ」リリース、恋愛バラエティとのタイアップ、そして猫の日の下北沢イベントと、話題が立て続けに発表されたOffo tokyo。今後の動向からも目が離せない。【番組情報】番組名： 「恋はロケ中に！シーズン4」放送日時：2026年1月10日(土)～3月28日(土) 毎週土曜深夜0:28～0:58 放送・見逃し配信展開：CBCテレビ(愛知県・岐阜県・三重県 の地上波放送） / TVer / Locipo / U-NEXT / AmazonPrimeVideo予定番組HP： https://hicbc.com/tv/koiroke/Instagram：https://www.instagram.com/cbctv_koiroke/

【リリース情報】2026年2月4日（水） 配信シングル「シンデレラ」Lyrics:Shota Kaya Music:Shota Kaya Arrange:Shota Kaya / Shu Inui(ONEly Inc.)・Pre-add / Pre-saveリンク： https://offo-tokyo.lnk.to/cinderella_paps【ライブ情報】＜Nemo (Offo tokyo) presents "下北猫祭"＞（ヨミ：ネモ（オッフォトーキョー）プレゼンツ シモキタネコサイ）2026年2月22日(日) 開場16:00 ／ 開演17:00 会場：下北沢ADRIFTチケット料金：\2,222-チケット販売：1月13日(火) 12:00～

＜Offo tokyo Live Tour 2025-2026＞※終了分割愛2026年1月18日(日)：福岡・福岡OP's 2026年1月25日(日)：東京・渋谷WWWX 一般チケット受付URL：https://eplus.jp/offo-tokyo-2526/【『Offo tokyo』とは】下北沢にて結成されたクリエイター集団 “Offo”から端を発する。シティポップをベースに、ソウル、ロック、R&Bなどの要素を組み合わせたサウンドを発信。アンニュイさが心地よい独特な湿度を保った歌声と、確かな音楽的バックグラウンドを持つメンバー達が奏で操るミックスジャンルなバックトラック。それらが当たり前のように重なり合い、生まれた New Urban Jpop。

【アーティストHP・SNS】■Official Site：https://www.offojapan.tokyo■TikTok：https://www.tiktok.com/@offotokyo■Instagram：https://www.instagram.com/offo_tokyo■YouTube： https://www.youtube.com/@offotokyo■X：https://x.com/offo_tokyo■Label Site：https://www.teichiku.co.jp/artist/offo-tokyo/