ACTインスティテュートと日本公認心理師ネットワークが共同運営しているCBS College Platformが、2026年1月8日（木）「【書籍紹介】 『ACTをはじめる』（５）_24分間」に関する動画配信を開始しました。講師は、武藤崇先生（同志社大学 心理学部 教授）です。この配信は、メンバーシップの方のみ視聴可能となっています。

【CBS College Platformとは】

​CBS（文脈的行動科学）をさまざまな方法で「楽しく」学ぶ・体感するプラットフォームとして、開設されました。ACTインスティテュートと日本公認心理師ネットワークが共同で運営をしています。

【Membership特典】

特典1＜​コンテンツ配信＞

​月2~4回合計60分のオリジナル動画（ライブ・アーカイブ）CBSに関する記事（研究・書籍等の紹介）、コラム記事CBSに関するQ&A​臨床ツールの紹介・解説

​特典2＜​イベント先行予約＞

CBS College Platform関連のセミナーやイベントの早期情報解禁​先行予約の権利獲得

​特典3＜​スーパービジョン優先予約＞

３ヵ月連続サブスク登録で１回SVを予約可能会員限定価格：5000円／1時間

【Introduction movie】

CBS College Platformのサイト

https://vimeo.com/929789127https://www.cbscp.com/https://www.cbscp.com/membership/payment/eyJpbnRlZ3JhdGlvbkRhdGEiOnsicGxhbklkcyI6WyI3Y2ZjMDk3OS1jMjU5LTQ1MGItOWM5MC01MDM0NzI5M2NlNzMiXX0sInBsYW5JZCI6IjdjZmMwOTc5LWMyNTktNDUwYi05YzkwLTUwMzQ3MjkzY2U3MyJ9