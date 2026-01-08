ITの力で、エアトリ旅行事業、ITオフショア開発事業、訪日旅行事業・Wi-Fiレンタル事業、メディア事業、投資事業（エアトリCVC）、地方創生事業、クラウド事業、マッチングプラットフォーム事業、CXOコミュニティ事業、HRコンサルティング事業、航空会社総代理店事業、レンタカー事業、海外ツアー事業、エンタープライズDX開発事業、法人DX推進事業・ヘルスケア事業（以降の事業は投資先にて注力）、人材ソリューション事業、クリエイティブソリューション&DX事業、AIロボット事業、ゴルフライフサポート事業、外貨自動両替機事業と町家宿泊・日本文化体験事業を含む全21事業を手掛ける株式会社エアトリ（本社：東京都港区、代表取締役社長 兼 CFO：柴田 裕亮、証券コード：6191、以下当社）は、ジェイフロンティア株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長執行役員 中村篤弘、証券コード：2934、以下ジェイフロンティア社）が提供するオンライン診療・服薬指導・処方薬宅配サービス「SOKUYAKUベネフィット」を福利厚生として導入いたしましたことをお知らせいたします。

■導入の背景

当社グループでは、人的資本経営に関する取り組みとして、企業価値成長に繋がる人財への戦略的投資を実行しております。人を活かし、人を大切にする経営の継続が、前期の過去最高益達成に寄与しており、これらの取り組みにより、低い離職率を実現しております。 当社の掲げる『エアトリグループの約束』（https://www.airtrip.co.jp/company/promise/）にも「福利厚生の充実」を掲げており、今回、従業員およびご家族の通院負担を軽減し、病気の早期発見・早期治療を促進する目的で、「SOKUYAKUベネフィット」の導入に至りました。

■SOKUYAKUベネフィットについて

ジェイフロンティア社が提供するオンライン診療・服薬指導・処方薬宅配サービス「SOKUYAKU」の各種サービスを従業員向けの福利厚生として利用できる企業向けサービスです。 保険診療を中心に全41科目の診療科目に対応しており、従業員は、急な発熱や体調の変化が起こった際に休日・夜間問わずオンライン診療等の利用が可能で、従業員の健康診断の結果をデータで一元管理できる、法律上必須となる機能も搭載されています。 また、提携数はクリニック・調剤薬局・ドラッグストアで計23,000店舗を超え、仕事の合間などでも自宅やオフィスにいながら受診・処方薬の受け取りができることから、通院負担を軽減し、従業員の大切な時間の有効活用を支援します。さらに、従業員の家族も同様の利用が可能で、家族の体調不良にも対応することで、家族の介抱などにかかる負担軽減にも貢献が期待できます。

■業績に与える影響

今期の当社グループの業績へ与える影響は軽微と見込んでおります。今後、変更の必要が生じた場合には適時にお知らせいたします。 今後も当社グループはより良いサービスの提供につとめるとともに、さらなる事業拡大、発展に邁進してまいります。

【ジェイフロンティア株式会社】本 社：東京都渋谷区桜丘町9-8 KN渋谷34階社 名：ジェイフロンティア株式会社代表者：代表取締役社長執行役員 中村 篤弘資本金：564百万円（2025年8月末時点）ＵＲＬ：https://jfrontier.jp/【株式会社エアトリ】本 社：東京都港区愛宕2-5-1愛宕グリーンヒルズMORIタワー19F社 名：株式会社エアトリ代表者：代表取締役社長 兼 CFO 柴田 裕亮資本金：1,805,647千円（払込資本3,938,440千円）ＵＲＬ：https://www.airtrip.co.jp/