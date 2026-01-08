2025年も快進撃を続けた真田ナオキから、早くも2026年の幕開けを飾る嬉しいニュースが届きました。待望のニューシングルが、4月8日に発売決定 。唯一無二の「ノックアウトボイス」を武器に、さらなる高みへと突き進む真田ナオキの新たなステージを予感させる勝負曲にご期待ください。 このリリースに向けて、ファンの皆様と交流する発売記念イベントも続々と決定しています。第一弾として、1月22日には、ご自宅から気軽に参加でき、真田本人が直接お名前を読み上げる「ネットサイン会」を開催。続く第二弾には、ファンの“聖地”として知られる埼玉・南浦和のカラオケラウンジ愛歌にて、お食事とライブ、ツーショット撮影が楽しめるプレミアムな「バレンタイン・スペシャルパーティー」の開催が発表されました。本イベントは、2月14日・15日・18日・19日の合計4日程にて開催されます。 さらに、メディア出演も目白押しです。あす1月9日は、19:00より放送のTBS系列「ハマダ歌謡祭★オオカミ少年」に出演。さらに同日21:00からは、BSテレ東「ＢＳ演歌の花道」にて昭和の名曲を披露いたします。まさに新春からお茶の間を熱く盛り上げる、真田ナオキの精力的な活動にぜひご注目ください。■番組情報TBSテレビ「ハマダ歌謡祭★オオカミ少年」 放送日時 2026年1月9日（金）19:00～21:00 番組HP https://www.tbs.co.jp/ookami_tbs/BSテレ東「BS演歌の花道」放送日時 2026年1月9日（金）21:00～21:54番組HP https://www.bs-tvtokyo.co.jp/hanamichi/■リリース情報 真田ナオキ ニューシングル 2026年4月8日（水）発売決定!!各定価：\1,550（税抜 \1,409）Type-A TECA-26009 / 定価：\1,550（税抜価格 \1,409） / シングルCDType-B TECA-26010 / 定価：\1,550（税抜価格 \1,409） / シングルCDType-C TECA-26011 / 定価：\1,550（税抜価格 \1,409） / シングルCD■イベント情報①新曲発売記念ネットサイン会 インターネット（YouTube）を使った生配信のイベントです。遠方にお住まいの方や、外出が難しい方でも、ご自宅から気軽にご参加いただけます。【開催日時】2026年1月22日（木） 12:00～ / 17:00～ 【配信】TEICHIKU RECORDS 公式YouTubeチャンネル https://www.youtube.com/@TEICHIKURECORDS/streams【特典内容】 対象商品（新曲3形態セット）ご予約で「宛名＆サイン入り特製ポストカード」をプレゼント 【販売期間】 2026年1月8日（木）18:00 ～ 1月15日（木）23:59 【販売ページ】 https://teichiku-shop.com/products/detail/TES0002P40■イベント情報②真田ナオキと過ごすバレンタイン・スペシャルパーティー in 愛歌 真田ナオキの“聖地”で過ごす、歌とトーク、お食事、そしてツーショット撮影付きの特別な時間。【開催日時】・2026年2月14日（土）1部：11:00～13:00 / 2部：15:00～17:00 / 3部：18:00～20:00 ・2026年2月15日（日）1部：11:00～13:00 / 2部：15:00～17:00 / 3部：18:00～20:00 ・2026年2月18日（水）1部：11:00～13:00 / 2部：15:00～17:00 / 3部：18:00～20:00 ・2026年2月19日（木）1部：11:00～13:00 / 2部：15:00～17:00 / 3部：18:00～20:00 （各回入替制） 【会場】カラオケラウンジ愛歌 （埼玉・南浦和） 【セット価格】\16,500（税抜価格 \15,000）※イベント観覧、お食事、2ショット撮影、CD（新曲3形態セット）、特典クリアファイル付き【販売開始】 2026年1月16日（金）12:00より【販売ページ】https://teichiku-shop.com/searches/result/?pcate=498購入ページのURLは販売開始時間より有効となります。真田ナオキ ミュージックビデオ一覧はこちらhttps://youtube.com/playlist?list=PL-VW2bEloe_Gfxbxt6y_hkWsYQniwllzc「一匹狼のブルーズ」各音楽配信サービスにて配信中https://lnk.to/sanada_E629「Nina（ニーナ）」各音楽配信サービスにて配信中https://lnk.to/sanada_E505YouTube https://www.youtube.com/@sanadanaoki_officialTikTok https://www.tiktok.com/@sanadanaoki.officialX（旧Twitter） https://twitter.com/naoki12sanada22Instagram https://www.instagram.com/n.s.official427オフィシャルサイト https://www.naokisanada.com/テイチクエンタテインメント https://www.teichiku.co.jp/teichiku/artist/sanada/