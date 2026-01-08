自動車用ガラス市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2026-2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2025年10月31に「自動車用ガラス市場調査レポート：2026-2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。自動車用ガラスに関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
自動車用ガラス市場の概要
自動車用ガラス市場に関する当社の調査レポートによると、自動車用ガラス市場規模は 2035 年に約 366億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の 自動車用ガラス市場規模は約 210億米ドルとなっています。自動車用ガラスに関する市場調査レポートでは、市場は 2026―2035 年の予測期間中に約 5.7% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、自動車用ガラス市場シェアの拡大は、電気自動車（EV）の急成長と高機能化によるものです。EVの普及は自動車の構造と消費者の期待を変化させ、自動車用ガラスの需要と平均販売価格（ASP）を直接的に押し上げています。
当社の調査レポートでは、EVの普及率／販売台数、そして世界最大のEV市場である中国の生産と販売目標を分析し、EVの高級化が今後10年間、自動車業界全体における重要なトレンドとなることを明らかにしています。したがって、市場の見通しはEVによって左右され、車両一台あたりの高機能ガラスの搭載量が増加し、最終的に自動車用ガラスメーカーにとって販売量と単価の上昇につながるでします。
自動車用ガラスに関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/automotive-glass-market/109586
自動車用ガラスに関する市場調査によると、車両用ガラスの技術基準とコンプライアンス要件を引き上げる規制変更により、市場シェアが拡大する見込みです。こうした規制強化は、認証済みの高性能ガラスに対する持続的な需要を生み出すと予想されます。例えば、2024年/2025年に発効する補足条項および00シリーズ改正を含むUNECE規則第43号（安全ガラス）が挙げられます。
さらに、当社の調査報告書では、2024年7月にEUで正式化された一般安全規則パッケージにおけるもう一つの主要な規制変更についても言及しています。この規則では、「安全ガラス」要件、視界の改善、カメラシステムに関する安全機能リストが定められています。したがって、市場の見通しは、OEMメーカーとサプライヤーに対し、より厳格な光学特性、機械的特性、および曇り止め／ワイパーの適用範囲に関する規則を満たすガラスの採用を義務付ける法的変更によって左右され、認証済み合わせガラス、多層機能ガラス、およびコンプライアンス試験サービスに対する需要の増加によって好影響を受けると予想されます。
しかし、エネルギーコストと炭素コストの急激な上昇による変動費の増加や価格転嫁の限界など、市場への普及を阻害する要因が、今後数年間、自動車用ガラス市場の成長を著しく抑制すると予測されます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338734&id=bodyimage1】
自動車用ガラス市場セグメンテーションの傾向分析
自動車用ガラス市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、自動車用ガラスの市場調査は、アプリケーション別、車両タイプ別、ガラスタイプ別、販売チャネル別、エンドユーザー別と地域別に分割されています。
