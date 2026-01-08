介護を学ぶ学習まんが「大研究！ 笑顔をつなぐ！介護の仕事」の英語版を公開！～日本の介護を世界に発信～
ＳＯＭＰＯケア株式会社（本社：東京都品川区／代表取締役社長 鷲見 隆充、以下、「当社」）は 2024年11月に発刊した、介護を学ぶ学習まんが「大研究！ 笑顔をつなぐ！介護の仕事」の英語版「Detailed Study! Working in Nursing Care:Spreading Happiness!」を本日、当社ウェブサイト上で公開しましたのでお知らせします。どなたでも閲覧することが可能です。
「大研究！ 笑顔をつなぐ！介護の仕事」英語版
「Detailed Study! Working in Nursing Care:Spreading Happiness!」
URL：https://www.sompocare.com/kaigo_manga/en/
１． 背景と目的
少子高齢化が進み、高齢者人口が年々増加している日本においては、介護サービスを必要とする人とそれを提供する人のバランスが大幅に崩れる、介護人材の需給ギャップが深刻な課題となっています。こうした中、当社はデータ・テクノロジーの積極的な活用や、処遇改善による働きやすく、働きがいのある職場環境の整備などにを通して、介護業界の変革にチャレンジしています。
その一環として、従来の介護職にある「３Ｋ」のイメージを「変えていく」、「価値ある」、「感動できる」の「Ｎｅｗ ３Ｋ」へと変革し、介護職を子どもたちの憧れる職業にしていくために、当社事業所での「ＳＯＭＰＯ流 子ども食堂」の開催や、キッザニア東京への「ケアサポートセンター」出展など、子どもたちに向けたさまざまな施策を行っています。
そして2024年11月には、子どもたちが気軽に高齢者の身体の変化や介護の仕事などについて学ぶことができる学習まんが「大研究！ 笑顔をつなぐ！介護の仕事」を発刊しました※1。全国の小学校・図書館へ寄贈を行ったほか、どなたでも気軽に閲覧することができるよう、当社ウェブサイト上で電子ブックも公開しています。まんがを読んだ子どもたちはもちろん、介護に関心をお持ちの大人の方々からも「専門的な内容が非常に分かりやすい」「介護の仕事のイメージが変わった」といった声が寄せられました。
さらに当社は、インド政府系機関 NSDCIとの協業を通じて、日本式介護を学んだ海外の介護人材育成・受入や、現場配属後の研修・定着支援に取り組むなど、多様な海外人材が活躍できる体制づくりも進めています※2・3。
こうしたまんがへの反響や、多様な海外人材の受入れといった最近の動きを踏まえ、今回、学習まんがの内容を英訳し、英語版としてウェブ上で公開することとしました。英語版を通じて、国内外のより多くの方々に、日本の介護の考え方や現場の取組みに触れていただきたいと考えています。
※1 2024年11月11日リリース 介護を学ぶ学習まんが「大研究！ 笑顔をつなぐ！介護の仕事」を制作～全国の小学校・図書館へ寄贈、介護職を子どもたちの憧れの職業に～
https://www.sompocare.com/uploads/2024/11/news_1111.pdf
※2 2024年8月6日リリース ＳＯＭＰＯケアとインド政府系機関 NSDCIの協業によるインドでの教育研修施設開設に関するお知らせ ～インド人介護人材向け教育プログラムの提供と、日本への受入推進～
https://www.sompocare.com/uploads/2024/08/news_0806_2.pdf
※3 2025年7月14日リリース インドで育成した介護人材6名が初来日～導入研修後、7月26日から現場へ配属～
https://www.sompocare.com/uploads/2025/07/news_0714.pdf
２． 今後について
当社は今後も、「日本の介護を変える。そして、日本の未来を創る。」というパーパスに基づき、従来の介護職のイメージを「Ｎｅｗ ３Ｋ」へと変革し、介護職を子どもたちの憧れる職業にしていくための取組みを継続していきます。そして、介護という仕事の魅力や日本の介護の素晴らしさを子どもから大人、さらに海外の方にも発信し続けることで、介護人材の需給ギャップという社会的課題の解決に貢献することを目指します。
