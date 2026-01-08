『毎日こつこつ俺タワー』イベント「寝正月延長戦！ぬくぬくパジャマパーティー」開催！シールドマシン（声種）【おやすみ】登場＆ピックアップ
SEモバイル・アンド・オンライン株式会社はスマートフォン向けアプリ、魔塔建築RPG『毎日こつこつ俺タワー』におきまして、2026年1月8日メンテナンス終了後よりイベント「寝正月延長戦！ぬくぬくパジャマパーティー」を開催します。
また、期間限定の新建姫「SSRシールドマシン（声種）【おやすみ】」の追加＆ピックアップキャンペーンを実施します。
◆「寝正月延長戦！ぬくぬくパジャマパーティー」開催
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338731&id=bodyimage1】
イベント概要
日時：2026年1月8日メンテナンス終了後から
2026年1月22日13:59まで
もう少しだけ寝正月を満喫したい、ほのぼのエピソードです。
◆期間限定の新キャラクター登場！
SSR シールドマシン（声種）【おやすみ】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338731&id=bodyimage2】
キャンペーン概要
SSRシールドマシン（声種）【おやすみ】 ピックアップガチャ
日時：2026年1月8日メンテナンス終了後から
2026年1月22日13:59まで
期間限定「SSRシールドマシン（声種）【おやすみ】」が金ガチャに登場！
シールドマシンは包容力が神がかっているママのような女の子です！
●シールドマシン（声種）【おやすみ】
CV：シールドマシン（声種）【おやすみ】
機能：オヤカタや建姫を寝かしつけて健やかな成長を見守る。
性格：大地に生きとし生けるものは自分の子供と言い張ってきかない子。怒るときはちゃんとメッって怒る。
毎日こつこつ俺タワー
▼Android版
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.semo.olasma
▼IOS版
https://itunes.apple.com/jp/app/id1171064884
▼DMM版
https://games.dmm.com/detail/olesma
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338731&id=bodyimage3】
※ 本プレスリリースの内容は、発行時点の情報であり、仕様や価格等について、予告なく変更する場合がございます。あらかじめご了承下さいますようお願い申し上げます。
（C） 2020 EXNOA LLC
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338731&id=bodyimage4】
配信元企業：SEモバイル・アンド・オンライン株式会社
また、期間限定の新建姫「SSRシールドマシン（声種）【おやすみ】」の追加＆ピックアップキャンペーンを実施します。
◆「寝正月延長戦！ぬくぬくパジャマパーティー」開催
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338731&id=bodyimage1】
イベント概要
日時：2026年1月8日メンテナンス終了後から
2026年1月22日13:59まで
もう少しだけ寝正月を満喫したい、ほのぼのエピソードです。
◆期間限定の新キャラクター登場！
SSR シールドマシン（声種）【おやすみ】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338731&id=bodyimage2】
キャンペーン概要
SSRシールドマシン（声種）【おやすみ】 ピックアップガチャ
日時：2026年1月8日メンテナンス終了後から
2026年1月22日13:59まで
期間限定「SSRシールドマシン（声種）【おやすみ】」が金ガチャに登場！
シールドマシンは包容力が神がかっているママのような女の子です！
●シールドマシン（声種）【おやすみ】
CV：シールドマシン（声種）【おやすみ】
機能：オヤカタや建姫を寝かしつけて健やかな成長を見守る。
性格：大地に生きとし生けるものは自分の子供と言い張ってきかない子。怒るときはちゃんとメッって怒る。
毎日こつこつ俺タワー
▼Android版
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.semo.olasma
▼IOS版
https://itunes.apple.com/jp/app/id1171064884
▼DMM版
https://games.dmm.com/detail/olesma
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338731&id=bodyimage3】
※ 本プレスリリースの内容は、発行時点の情報であり、仕様や価格等について、予告なく変更する場合がございます。あらかじめご了承下さいますようお願い申し上げます。
（C） 2020 EXNOA LLC
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338731&id=bodyimage4】
配信元企業：SEモバイル・アンド・オンライン株式会社
プレスリリース詳細へ