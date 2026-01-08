症例実績3,161名達成！ 「2025年の術後インディバ」 ～ダウンタイムケア専門サロンとしての実績～
【概要】
美容医療後のダウンタイムケアを専門に提供する NOAアフターケア は、
2025年1月から12月までの1年間で、術後インディバ施術の症例数が「3,161名」に達したことをお知らせいたします。
脂肪吸引をはじめとした美容外科手術後の「腫れ・むくみ・つっぱり・違和感」などの軽減を目的に、多くの患者様に術後インディバケアをご利用いただきました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338695&id=bodyimage1】
【背景】
脂肪吸引や骨切りなどの美容外科手術後は、数週間から数か月にわたるダウンタイムが避けられず、身体的・精神的な負担を感じる方が少なくありません。近年では、術後の回復を早め、日常生活への復帰をスムーズにする目的で「術後インディバ」 を取り入れる方が増加しています。NOAアフターケアでは、こうしたニーズに応えるため 術後ケアに特化した体制を構築し、年間3,161名という多くの症例を担当するに至りました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338695&id=bodyimage2】
【術後インディバ症例実績】
対象期間：2025年1月～12月
術後インディバ症例数：3,161名
主な術後対象
・脂肪吸引（顎下・太もも・腹部・二の腕）
・輪郭形成・骨切り後
・フェイスライン・小顔施術後
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338695&id=bodyimage3】
【NOAアフターケアの特徴】
・全スタッフが医療系国家資格者（鍼灸師・柔道整復師など）
・インディバ社認定セラピストが施術を担当
・美容外科術後ケアに特化した豊富な臨床経験
・医療機関・美容外科との情報共有による安全管理体制
・症状・術式・回復段階に応じたオーダーメイド施術
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338695&id=bodyimage4】
【お申し込み・お問い合わせ】
NOAメディカル鍼灸整骨院 西新宿
〒160-0023 東京都新宿区西新宿8-19-2 西新宿TKビル4F
TEL：03-5937-2463
WEB：https://noacare.jp/care/
Instagram：https://www.instagram.com/noa.medicalcare/
TikTok：https://www.tiktok.com/@noa.care
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338695&id=bodyimage5】
