電気自動車用流体市場：グローバル調査レポート、需要、規模、開発、メーカーシェア、成長、動向、見通し（2025年～2035年）
Survey Reports LLCは、2026年1月に「電気自動車用流体市場：製品別（エンジンオイル、クーラント、トランスミッションフルードおよびグリース）、推進方式別（バッテリー電気自動車（BEV）、ハイブリッド電気自動車（HEV）、プラグインハイブリッド電気自動車（PHEV））、車両タイプ別（商用車・乗用車）、地域別（北米、欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東・アフリカ）―グローバル市場分析、動向、機会および予測（2025年～2035年）」と題する調査レポートを発行したと発表した。本レポートは電気自動車用流体市場の将来予測評価を提供するものであり、成長要因、市場機会、課題、脅威など、同市場における複数の重要な市場ダイナミクスを明らかにするものである。
電気自動車用流体市場の概要
電気自動車用流体とは、電気自動車を安全かつ効率的、信頼性高く運用するために使用される特殊な液体である。エンジンオイルやトランスミッションフルードに大きく依存する従来型車両とは異なり、EVでは主としてバッテリー、パワーエレクトロニクス、電動モーター向けのクーラントや誘電流体などの熱管理用流体が使用される。これらの流体は温度調整、過熱防止、エネルギー効率の向上、部品寿命の延長に寄与する。また、EVではベアリングやギアシステムなどの機械部品向けに、ブレーキフルード、グリース、潤滑剤も必要とされる。EVの普及拡大に伴い、高度で高性能なEV専用流体に対する需要は世界的に急速に拡大しているのである。
Surveyreportsの専門家は電気自動車用流体市場に関する調査を分析し、同市場規模は2025年に13億米ドルを創出したと結論づけた。さらに、電気自動車用流体市場は2035年末までに売上高が172億米ドルに達すると予測されている。同市場は、2025年から2035年の予測期間において、約28.6％の年平均成長率（CAGR）で成長すると見込まれているのである。
Surveyreportsのアナリストによる定性的な電気自動車用流体市場分析によれば、電気自動車需要の拡大、次世代車両の受容度向上、電気自動車の普及拡大、EV技術の進展を背景として、電気自動車用流体市場規模は拡大すると見込まれている。同市場における主要企業としては、Exxon Mobil Corporation、BP Plc、Shell Plc、FUCHS、TotalEnergies、Petroliam Nasional Berhad（PETRONAS）、Saudi Arabian Oil Co.、Repsol、Gulf Oil International Ltd.などが挙げられるのである。
当社の電気自動車用流体市場調査レポートには、北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカという5つの地域および各国に関する詳細な分析も含まれている。さらに、本調査レポートでは、日本の顧客の特定ニーズに対応した詳細な分析も提供しているのである。
目次
● 各国における電気自動車用流体市場の規模、成長分析、および主要市場プレイヤーの評価
● 2035年までのグローバル電気自動車用流体市場（北米、欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカ）に関する需要および機会分析（日本を含む国別）
● アナリストによるCレベル幹部への提言
● 市場の変動と将来展望の評価
● 市場セグメンテーション分析：製品別、推進方式別、車両タイプ別、地域別
● 最近の動向、輸出入データ、市場動向、政府指針の分析
