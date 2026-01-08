こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
CDPの気候変動分野で最高評価を獲得
TOYO TIRE株式会社（本社：兵庫県伊丹市、社長：清水隆史）は、国際的な環境情報の調査・開示を行なう非営利団体であるCDP※1より、気候変動分野において最高評価であるAリストに初めて選定されましたので、お知らせします。
※1：企業や自治体による環境情報開示を推進する国際的な非営利団体。気候変動対策、水資源管理、森林保全などの取り組み状況を収集し、毎年評価結果を公表しています。世界の主要企業がCDPのプラットフォームを通じて環境情報を開示しており、グローバルスタンダードとして広く認知されています。各項目の評価は8段階で行なわれ、Aが最高評価となります。
当社は、温室効果ガス排出削減目標に関するSBT認定※2の取得や、生産拠点を中心とした再生可能エネルギー由来電力への切り替えなどの脱炭素に向けた取り組みを積極的に推進してまいりました。さらに、第三者の専門機関によるデータ検証を通じて開示情報の信頼性を向上させた点が高く評価されました。
※2：ご参照：「2024.12.09 TOYO TIREの温室効果ガス排出削減目標がSBT認定を取得（https://www.toyotires.co.jp/press/2024/241209.html）」
TOYO TIREグループは「企業活動上のあらゆる働きがすべて社会と将来につながっている」という考えのもと、環境負荷の低減を事業活動の最優先事項の一つと位置づけ、製造プロセスやサプライチェーン全体での脱炭素化を推進し、グローバル規模での持続可能な社会の実現に貢献してまいります。
本件に関するお問合わせ先
TOYO TIRE株式会社 コーポレートコミュニケーション部
〒664-0847 兵庫県伊丹市藤ノ木2-2-13
TEL： 072-789-9110
FAX： 072-773-3272
URL：https://www.toyotires.co.jp/
