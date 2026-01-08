航空機用バッテリー市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2026-2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2025年12月31に「航空機用バッテリー市場調査レポート：2026-2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。航空機用バッテリーに関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
航空機用バッテリー市場の概要
航空機用バッテリー市場に関する当社の調査レポートによると、航空機用バッテリー市場規模は 2035 年に約 11.8億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の 航空機用バッテリー市場規模は約 6.3億米ドルとなっています。航空機用バッテリーに関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 6.5% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、航空機用バッテリー市場シェアの拡大は、機体近代化計画に伴う航空機システムの電動化の進展によるものであり、これが電気航空機およびハイブリッド電気航空機プラットフォームへの投資加速につながっています。米国国立再生可能エネルギー研究所（NREL）によると、電気航空機およびハイブリッド電気航空機は85%の効率で運用可能であり、ピストンエンジン機やタービンエンジン機よりも25%―35%効率が高いとされています。これは、電動化された航空機システムが今後数年間で前例のない高みに達し、市場の発展を促進することを示しています。
航空機用バッテリーに関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/aircraft-battery-market/109482
航空機用バッテリーに関する市場調査によると、油圧システムや空圧システムが電動システムに置き換えられることにより、市場シェアが拡大すると予測されています。さらに、FAA（連邦航空局）やEASA（ヨーロッパ航空安全機関）などの規制機関が定める厳格なバッテリー交換方針や認証基準も、アフターマーケットにおける継続的な需要を確保する要因となっています。
しかし、従来の航空燃料と比較して現在のバッテリーのエネルギー密度には本質的な限界があるため、航空機の航続距離、積載量、および運用上の柔軟性が制約され、今後数年間の市場成長を抑制する要因となることが予想されます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338732&id=bodyimage1】
航空機用バッテリー市場セグメンテーションの傾向分析
航空機用バッテリー市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、航空機用バッテリーの市場調査は、バッテリータイプ別、アプリケーション別、航空機タイプ別と地域別に分割されています。
航空機用バッテリー市場のサンプルコピーの請求:
https://www.sdki.jp/sample-request-109482
アプリケーション別に基づいて、市場は商業航空、軍用航空、UAV（無人航空機）、一般航空/プライベート航空に分割されています。これらのうち、商業航空分野が予測期間中に市場を牽引し、45%の収益シェアを占めると予想されています。2025年6月時点で、世界の商業航空機数は約35,550機に達し、そのうち30,300機が運用中で、約5,250機が保管状態にあり、世界の商業航空市場はかつてない規模に拡大しています。他の航空機と比較して、商業航空機は稼働率が高いため、バッテリーの寿命が短く、交換頻度が高くなることから、市場における継続的な需要を生み出しています。
航空機用バッテリー市場の概要
航空機用バッテリー市場に関する当社の調査レポートによると、航空機用バッテリー市場規模は 2035 年に約 11.8億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の 航空機用バッテリー市場規模は約 6.3億米ドルとなっています。航空機用バッテリーに関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 6.5% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、航空機用バッテリー市場シェアの拡大は、機体近代化計画に伴う航空機システムの電動化の進展によるものであり、これが電気航空機およびハイブリッド電気航空機プラットフォームへの投資加速につながっています。米国国立再生可能エネルギー研究所（NREL）によると、電気航空機およびハイブリッド電気航空機は85%の効率で運用可能であり、ピストンエンジン機やタービンエンジン機よりも25%―35%効率が高いとされています。これは、電動化された航空機システムが今後数年間で前例のない高みに達し、市場の発展を促進することを示しています。
航空機用バッテリーに関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/aircraft-battery-market/109482
航空機用バッテリーに関する市場調査によると、油圧システムや空圧システムが電動システムに置き換えられることにより、市場シェアが拡大すると予測されています。さらに、FAA（連邦航空局）やEASA（ヨーロッパ航空安全機関）などの規制機関が定める厳格なバッテリー交換方針や認証基準も、アフターマーケットにおける継続的な需要を確保する要因となっています。
しかし、従来の航空燃料と比較して現在のバッテリーのエネルギー密度には本質的な限界があるため、航空機の航続距離、積載量、および運用上の柔軟性が制約され、今後数年間の市場成長を抑制する要因となることが予想されます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338732&id=bodyimage1】
航空機用バッテリー市場セグメンテーションの傾向分析
航空機用バッテリー市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、航空機用バッテリーの市場調査は、バッテリータイプ別、アプリケーション別、航空機タイプ別と地域別に分割されています。
航空機用バッテリー市場のサンプルコピーの請求:
https://www.sdki.jp/sample-request-109482
アプリケーション別に基づいて、市場は商業航空、軍用航空、UAV（無人航空機）、一般航空/プライベート航空に分割されています。これらのうち、商業航空分野が予測期間中に市場を牽引し、45%の収益シェアを占めると予想されています。2025年6月時点で、世界の商業航空機数は約35,550機に達し、そのうち30,300機が運用中で、約5,250機が保管状態にあり、世界の商業航空市場はかつてない規模に拡大しています。他の航空機と比較して、商業航空機は稼働率が高いため、バッテリーの寿命が短く、交換頻度が高くなることから、市場における継続的な需要を生み出しています。