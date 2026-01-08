SEVEN＆EIGHT HOLDINGS株式会社(所在地：東京都港区)は、スマートフォンゲーム『ドット覇道』のiOS先行配信を本日開始したことをお知らせします。配信開始を記念して、多彩な特典をご用意しております。詳細につきましては順次発表いたしますので、ぜひご注目ください。





App Store： https://dothadou.go.link/9Uo5s

公式X ： https://x.com/Dot_Hadou





『ドット覇道』リリース開始！





そのドット、水墨に染まる。

懐かしいのに、新しい「彩墨ドット」の世界へ。

美麗な彩墨画とダイナミックなドット絵が融合した、仙侠RPGがついに登場。

戦略バトルだけじゃない、“仙島”を開拓・経営する本格SLG要素が、あなたを新たな修仙の旅へと誘う。









■ドット覇道とは？

「彩墨画」×「ドット絵」――芸術的感性で再構築された、新たな仙侠世界。

本作は、伝統的な彩墨の美しさと、精密なドット絵を融合させた「彩墨ドット」スタイルを採用しています。





プレイヤーは一人の修仙者となり、70を超える仲間を収集・育成しながら三界の覇権を目指す「仙侠SLG×RPG」です。シンプル操作の横スクロールによるリアルタイムバトルで敵を打ち破り、集めた資源で自らの拠点を建設・拡大。RPGの成長要素とSLGの戦略要素が融合した、奥深いゲームシステムが特徴です。





目的は、修行を通じて己の境地を高め、最強の軍団を率いて三界の頂点へ君臨すること。全サーバーを巻き込む大規模な領土争奪戦も搭載し、やり込み要素満載の冒険が楽しめます。

キャラクターの奥深さを伝える精緻な立ち絵と、光影効果で描かれるドット絵の戦闘シーン。

彩墨ドットで蘇る、憧れの仙侠世界がここにあります。





『ドット覇道』コンテンツ紹介1





■境地を突破し伝説へ至る修仙(しゅうせん)の旅路

「練気」から「渡劫」へ。己を磨き、三界の頂を極める王道修行。 物語の始まりは、名もなき辺境の島。プレイヤーは一人の凡人として修行の道を歩み出し、やがて三界の運命を左右する伝説の修仙者へと昇り詰めます。仙・魔・神・妖――70人を超える個性豊かな仲間たちと共に、試練を乗り越え、あなただけの修仙の道を歩みましょう。





『ドット覇道』コンテンツ紹介2





■「仙侠RPG × 本格SLG」の革新的融合

これはただのRPGではありません。

奥深い「リアルタイム・ストラテジーバトル」と、自分だけの「仙島(霊島)」を開拓・経営する「本格シミュレーション(SLG)」要素を革新的に融合させました。

霊島を探索し、土地を開拓、鉱石を採掘し、霊城を建設――。

仲間を育て、拠点を築き、三界の覇者を目指しましょう。





『ドット覇道』コンテンツ紹介3





■指先一つの知略が絶望を勝利へ変える

シンプル操作ながらも戦略的な奥深さを体感できる横スクロール型のリアルタイムバトル。数千に及ぶスキル、数十種類の職業、そして属性の異なる仲間たちの組み合わせは無限大です。部隊の布陣や、戦況を一変させるスキル発動のタイミング。あなたの「一瞬の知略」が、格上の強敵をも圧倒します。





『ドット覇道』コンテンツ紹介4





■サーバーの垣根を越え、三界の頂点へ

全サーバーを巻き込むクロスバトル。同盟の絆で三界の頂点へ。 舞台は一つのサーバーに留まりません。全プレイヤーが参加する大規模な「クロスサーバーSLG」モードを搭載。全国のライバルと領土を奪い合い、時に同盟を結んで知略を競い、ただ一人の覇者として名を刻んでください。









■ドット覇道 各種情報

公式サイト： https://dot.hadou.78hd.co.jp/

GameWith特集ページ： https://gamewith.jp/gamedb/15275/articles/51667









■ゲーム実況者・配信者の方へ(動画配信OKです。)

SEVEN＆EIGHT HOLDINGSが提供するゲームやコンテンツに対して、お客様が動画制作・動画配信等をいただけること、共に盛り上げていただけることに感謝・応援させていただきます。原則当社配信のコンテンツに関しましては、動画配信OKとなります。詳細はガイドラインをご確認ください。

動画制作ガイドライン： https://78hd.co.jp/video-guideline









■会社概要

商号 ： SEVEN＆EIGHT HOLDINGS株式会社

本店 ： 東京都港区新橋1-1-13 アーバンネット内幸町ビル

資本金： 5,000万円

HP ： https://78hd.co.jp/





SEVEN＆EIGHT HOLDINGS株式会社は日本国内では大規模の海外ネットワークを有するデジタルコンテンツ企業となり、圧倒的な質と量でライセンス・ゲーム・マーケティング・開発等を実施している日本企業となります。