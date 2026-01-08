吉野家ホールディングスグループの株式会社シェアレストラン（代表取締役：武重準、本社：東京都中央区）は、間借りマッチングプラットフォーム「シェアレストラン」を利用した 「CHUM APARTMENT中目黒店」」がオープンしたことを報告致します。

武蔵小山で、沖縄から届く八重山の経産牛ステーキをはじめ、自然豊かな食材を使った料理で支持を集めてきた「CHUM APARTMENT（チャムアパートメント）」が、このたび中目黒に沖縄 八重山の経産牛のランチ専門店をオープンしました。沖縄の八重山地方で、人工的な肥育に頼らず育った牛は、赤身の旨みが強く、奥行きのある味わいが特徴です。CHUM APARTMENTでは、これまで食肉として十分な価値を見出されてこなかった経産牛に再肥育を施し、新たな価値を持つ牛肉として提供しています。中目黒店でも、この八重山の経産牛を主役に、ステーキやハンバーグ、牛すじカレーなどをランチで気軽に楽しめます。サラダ・スープはバイキング形式、ライス付きで満足感のある内容です。食材と真摯に向き合い、命の価値を見つめ直す。CHUM APARTMENTは、中目黒から持続可能な食文化の一端を発信していきます。

店舗情報

店名 CHUM APARTMENT中目黒店住所 東京都目黒区中目黒３丁目５－１１ スカイコート中目黒 1F ノムネン内オープン日 2025年12月営業時間 11時～14時HP https://chum-apt.net/Instagram https://www.instagram.com/chum_apartment/

間借りのマッチングサイト「シェアレストラン」について

https://share-restaurant.biz/https://share-restaurant.jp/

飲食店業界は、コロナ以前から全産業の中でも最も廃業数や廃業率が高い業界です。そのため、最初に借金を作るのではなく、ファンを作ることを提案しています。また、空いた時間を利用して、飲食店を盛り上げる取り組みも提案しています。当サービスは、リスクを抑えて飲食店を開業したい人と、新しい仲間を募集したいオーナーの方をマッチングするプラットフォームです。【SNS】https://www.instagram.com/take103103/https://twitter.com/6ahzm57nl7vcog4【会社概要】会社名：株式会社シェアレストラン所在地：〒103-0015 東京都中央区日本橋箱崎町36番2号 Daiwaリバーゲート18階事業内容：シェアレストランの運営https://share-restaurant.biz/担当：藤田 新