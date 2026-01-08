ＪＡ全農が運営する産地直送通販サイト「ＪＡタウン」のショップ、北海道の「ホクレン」は、ショップスタッフが厳選したおすすめ商品２５品を「お客様送料負担なし」で購入できるキャンペーンを開催中です。 北海道の広大な大地、冷涼な気候が育んだ産物の中から、野菜・果物・畜産物・水産物・乳製品など、北海道グルメを厳選し取り揃えております。

【キャンペーン概要】

１．キャンペーン名：ショップスタッフが選ぶおすすめ商品 今月の２５品 ～お客様の送料負担なし～２．販売期間：令和８年１月１日（木）から１月３１日（土）まで３．キャンペーン内容：期間中、対象商品２５品を「お客様送料負担なし」で購入いただけます。４．ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/c/c1097/

【おすすめ商品】

○ＪＡ木野 Ｈａｐｉｏ ハピまん(チーズ) ４回目のリニューアルによりさらにパワーアップしました！ 十勝産小麦を使用した生地には、北海道産脱脂粉乳が加わり、チーズは、十勝産を含む北海道産のゴーダ、チェダー、モッツアレラの３種類に、第４のチーズとして、旨味が強い「デンマーク産サムソーチーズ」が加わりました。 ふっくら感・ミルキー感・旨味・コクがより強化されております。 発売から約５年で100万個を売り上げる地元十勝で大人気の商品です。 ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/g/g1001-2094000200/

○ホクレン 北海道産SPF豚もも切り落とし 山盛りセット 770ｇ×６袋 SPF豚とは、「特定の病原体を持たない健康な豚（Specific Pathogen-Free）」のことです。 北海道のSPF豚認定農場の厳しい衛生基準で育てられた豚肉は、きめが細やかで柔らかく、臭みが少ないのが特徴です。 炒めもの、豚汁、焼きそばなど、色々なお料理に活躍する切り落とし肉を約4.6kgの大容量でご用意しました。 ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/g/g1001-108063400/

○紅ずわいがに入海鮮鍋セット セット内容：生紅ずわいがに180ｇ、秋鮭切身・真鱈切身×各３切（約９０ｇ）、ほたて片貝３枚、かに入つみれ３個、ラーメン110ｇ、特製鍋スープ140ｇ 紅ずわいがにを中心に、北海道産の４種の海鮮具材とつみれ、〆のラーメンも楽しめる海鮮鍋セットです。

○宗谷・猿払産プレミアムほたて貝柱 400ｇ 日本有数の水揚げ量を誇る宗谷・猿払（さるふつ）村のほたて貝柱は、肉厚で甘みが強く、濃厚な旨みが特徴です。 エサとなるプランクトンが豊富で水温が低い北オホーツク海で育った天然ほたての貝柱を、旨みを損なうことのないよう-７０℃の超低温で急速凍結しています。 お刺身やカルパッチョなどの生食はもちろん、バター焼きやフライなど、お好みのお料理でほたての旨みをご堪能ください。 ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/g/g1001-445000800/

【ＪＡタウン】

ＪＡタウンは、全国農業協同組合連合会(ＪＡ全農)が運営する産地直送通販サイトです。「おいしい日本と暮らそう。」をテーマに、「ＪＡタウン」に出店する全国の農協（ＪＡ）などが、各産地で育まれた旬の農畜産物や特産品を、インターネットを通じてお客さまに直接お届けし、食を通じて豊かな暮らしの実現を目指しています。 ＪＡタウンイメージキャラクターは「じぇー太」。 ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/f/f0

【公式Ｘアカウント「ＪＡタウン【公式】」】

「ＪＡタウン【公式】」では、全国の産地の旬の農畜産物やお得なキャンペーンの情報を都度発信しています。 公式Ｘアカウント：https://x.com/JA_JAtown