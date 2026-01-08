アニメ『ヘタリア World★Stars』のアニメイト通販予約フェアが開催決定！ フェアに合わせて《パステルフラワーコーデver.》の新規描き下ろしイラストを使用したグッズが新登場！
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338730&id=bodyimage1】
アニメ『ヘタリア World★Stars』アニメイト通販予約フェアが、2026年1月8日（木）～2月1日（日）の期間で開催決定！
期間中、アニメイト通販にてアニメ『ヘタリア World★Stars』の対象キャラクターグッズをご予約1,100円（税込）毎に、フェア特典「特製イラストカード（全8種）」を1枚プレゼント！
フェアの対象商品は、新規描き下ろしイラスト《パステルフラワーコーデver.》を使用した新商品です。お花があしらわれたパステルな洋服を身にまとうキャラクターたちがとっても素敵です…！ぜひお見逃しなく！
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338730&id=bodyimage2】
【フェア開催期間】
2026年1月8日（木）～2月1日（日）
【対象店舗】
アニメイト通販
▼アニメ『ヘタリア World★Stars』アニメイト通販予約フェア《パステルフラワーコーデver.》アニメイト通販内特設ページ
https://www.animate-onlineshop.jp/contents/fair_event/detail.php?id=114464
【概要】
期間中、アニメイト通販にて、対象のアニメ『ヘタリア World★Stars』関連のキャラクターグッズをご予約1,100円（税込）毎に、フェア特典「特製イラストカード（全8種）」を1枚プレゼント！
（対象商品：アニメ『ヘタリア World★Stars』アニメイト通販予約フェア《パステルフラワーコーデver.》新商品のみ）
※特典の絵柄はお選びいただけません。
※特典は商品配送時に同梱致します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338730&id=bodyimage3】
―――――――――――――――――――――――――
【アニメイトフェア 対象商品】
■アニメ『ヘタリア World★Stars』トレーディング缶バッジ《パステルフラワーコーデver.》（全8種）
※トレーディング商品
・素材：金属・紙・PP
・サイズ：約57mm
・価格： 1個 440円（税込）/1BOX（8個入り） 3,520円（税込）
・種類：全8種
・メーカー：株式会社NEO GATE
■アニメ『ヘタリア World★Stars』トレーディングクリアカード《パステルフラワーコーデver.》（全8種）
※トレーディング商品
・素材：PP
・サイズ：約W60mm×H90mm以内
・価格： 1枚 440円（税込）/1BOX（8枚入り） 3,520円（税込）
・種類：全8種
・メーカー：株式会社NEO GATE
■アニメ『ヘタリア World★Stars』トレーディングアクリルブロックキーホルダー《パステルフラワーコーデver.》（全8種）
※トレーディング商品
・素材：アクリル・金属
・サイズ：約W50mm×H70mm×D8mm以内
・価格： 1個 880円（税込）/1BOX（8個入り） 7,040円（税込）
・種類：全8種
・メーカー：株式会社NEO GATE
■アニメ『ヘタリア World★Stars』アクリルスタンド《パステルフラワーコーデver.》（全8種）
・素材：アクリル
・サイズ：本体 約H150mm以内/台座 約W48mm×H40mm以内
・価格：1,980円（税込）
・種類：全8種（イタリア・ドイツ・日本・アメリカ・イギリス・フランス・ロシア・中国）
・メーカー：株式会社NEO GATE
