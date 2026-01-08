オピオイド誘発性便秘（OIC）治療市場の規模、シェア分析、成長動向および予測（2025～2035年）
KD Market Insightsは、「オピオイド誘発性便秘（OIC）治療市場の将来動向および機会分析（2025～2035年）」と題した市場調査レポートの発刊をお知らせいたします。本レポートの市場範囲は、現在の市場動向および将来の成長機会に関する情報を網羅しており、読者が的確な事業判断を行うための指針を提供します。本調査レポートでは、KD Market Insightsのリサーチャーが一次調査および二次調査の分析手法を活用し、市場競争の評価、競合ベンチマーク、ならびに各社のGTM（Go-To-Market）戦略の理解を行っています。
この調査レポートは、オピオイド誘発性便秘治療薬の世界市場を 調査し、2025年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）6.7%を予測、2035年末までに52億米ドルの 市場規模を創出すると予測しました。2025年の市場規模は29億ドルでした。
市場概要
オピオイド誘発性便秘（OIC）は、慢性疼痛、がん性疼痛、術後疼痛に対してオピオイド治療を受けている患者に一般的かつ持続的に見られる消化管系の副作用です。他のオピオイド関連副作用とは異なり、便秘に対する耐性はほとんど形成されないため、OICは長期的な臨床課題となっています。従来の下剤は、腸管におけるオピオイド受容体を介した根本的な作用機序に対処しないため、十分な効果を示さないことが多くあります。
その結果、OIC治療市場は、従来型下剤や支持療法に加え、末梢性μオピオイド受容体拮抗薬（PAMORA）を中心とした標的型薬物療法へと進化してきました。医師および患者の認知向上により、OIC管理は独立した拡大中の治療分野として確立されています。
市場規模・シェア
世界のオピオイド誘発性便秘治療市場規模は約18～22億米ドルと評価されており、今後10年間で年平均成長率（CAGR）6～8％で成長すると予測されています。北米は、オピオイド処方率の高さ、進んだ疼痛管理体制、強固な償還制度を背景に、最大の市場シェアを占めています。欧州がこれに続き、アジア太平洋地域はオピオイド系疼痛治療へのアクセス拡大により、新興成長市場となっています。
薬剤クラス別では、PAMORAが高い有効性と作用機序に基づく治療法であることから、市場売上の半分以上を占めています。処方薬は市場価値の面でOTC下剤を大きく上回っていますが、OTC製品も初期治療や補助療法として引き続き広く使用されています。
主な成長要因
慢性疼痛の有病率上昇：がん、筋骨格系疾患、神経障害性疼痛の増加により、オピオイド使用が継続し、OIC症例が増加しています。
治療可能な疾患としてのOIC認知向上：診断精度の向上およびガイドラインに基づく治療により、標的治療薬の処方が増加しています。
PAMORAベース治療への移行：中枢鎮痛作用に影響を与えることなく、腸管でのオピオイド作用を特異的に遮断するため、患者の治療継続率が向上しています。
高齢化の進展：高齢患者はオピオイド使用率が高く、消化管運動障害を併発しやすいため、患者数が拡大しています。
償還制度およびアクセスの改善：主要市場におけるOIC特異的治療薬の保険適用が、採用拡大を後押ししています。
市場セグメンテーション
薬剤クラス別：
・PAMORA
・下剤（浸透圧性、刺激性、便軟化剤）
・消化管運動促進薬
・併用療法
投与経路別：
