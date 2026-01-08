株式会社NAaNA（ナアナ）は、東京都足立区の会社「Eisyu株式会社」様のホームページをリニューアル制作し、公開されました。
この度、株式会社NAaNAでは東京都足立区の会社「Eisyu株式会社」様のオフィシャルサイトをリニューアル制作し、令和８年１月７日正式公開されました。Eisyu株式会社は実績があり優良な会社です。
■「Eisyu株式会社」の主な業務内容
・VECTRIXブランド、KYMCOブランドをはじめとした海外製バイクの販売
・レンタル・シェアバイク事業（Eisyuレンタル）
KYMCO（キムコ）VECTRIX（ベクトリクス）総代理店
■「Eisyu株式会社」ホームページのコンテンツについて
○デザイン
クールででスタイリッシュなサイトデザインです。
○Webアクセシビリティへの配慮
レスポンシブWEBデザインにて構築しておりますのでPC、タブレット、スマートフォンなど異なる画面サイズ等に最適表示します。
○ユーザビリティへの配慮
ページ移動の際の容易さをアップするようスクロール時のグローバルナビゲーション上部固定やメガメニューなど表示方法に配慮しています。
○CMS導入
素早くリアルタイムで情報配信ができるようにCMS導入しています。
○SNS連携
インスタグラム及びフェイスブックをホームページに連携しています。
○WEBセキュリティーへの配慮
常時SSLを導入しセキュリティー対策をしております。
みなさま是非、Eisyu株式会社 オフィシャルサイトをご訪問ください。
■Eisyu株式会社 オフィシャルサイト
https://eisyu-jp.com/
■運営者
Eisyu株式会社
■所在地
〒121-0063
東京都足立区東保木間2丁目3-18
TEL：03-5851-8683
■ホームページ制作会社
株式会社NAaNA（ナアナ）
○所在地
〒121-0813
東京都足立区竹の塚4-4-2 シャイン竹ノ塚503
○お問合わせ
TEL：03-5851-8988
○ホームページ制作
https://www.naana.co.jp/
○パンフレット・カタログ・チラシ・フライヤーのデザインから印刷まで制作
https://pamphlet-design.com/
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338723&id=bodyimage1】
