株式会社NAaNA（ナアナ）は、東京都足立区の会社「SMIモビリティ株式会社」様のホームページをリニューアル制作し、公開されました。
この度、株式会社NAaNAでは東京都足立区の会社「SMIモビリティ株式会社」様のオフィシャルサイトをリニューアル制作し、令和７年１２月２５日正式公開されました。SMIモビリティ株式会社は実績があり優良な会社です。
■「SMIモビリティ株式会社」の主な業務
台湾メーカーKYMCO（キムコ）社製品の日本国内販売総代理店です。
・車両の販売、アフタサービス及びパーツの提供
・２輪車を始めモビリティ関連商品、サービスの提供
・その他、日用生活雑貨、用品の販売
■「SMIモビリティ株式会社」ホームページのコンテンツについて
○デザイン
クールででスタイリッシュなサイトデザインです。
○Webアクセシビリティへの配慮
レスポンシブWEBデザインにて構築しておりますのでPC、タブレット、スマートフォンなど異なる画面サイズ等に最適表示します。
○ユーザビリティへの配慮
ページ移動の際の容易さをアップするようスクロール時のグローバルナビゲーション上部固定など表示方法に配慮しています。
○多言語化への対応
日本語以外の言語切り替えにも対応しています。
○CMS導入
素早くリアルタイムで情報配信ができるようにCMS導入しています。
○スクロールアニメーション
画面のスクロール時に画像やテキストなどに動きをつけています。
○WEBセキュリティーへの配慮
常時SSLを導入しセキュリティー対策をしております。
みなさま是非、SMIモビリティ株式会社 オフィシャルサイトをご訪問ください。
■SMIモビリティ株式会社 オフィシャルサイト
https://mo.globalsmi.com/
■運営者
SMIモビリティ株式会社
■所在地
本社
〒120-0003
東京都足立区東和4-19-10-2F
柏サービスセンター
〒277-0806
千葉県柏市柏インター東1-10 LOGI’Q 柏センター 2階E202
お問い合わせ先
https://mo.globalsmi.com/contact/
■ホームページ制作会社
株式会社NAaNA（ナアナ）
○所在地
〒121-0813
東京都足立区竹の塚4-4-2 シャイン竹ノ塚503
○お問合わせ
TEL：03-5851-8988
○ホームページ制作
https://www.naana.co.jp/
○パンフレット・カタログ・チラシ・フライヤーのデザインから印刷まで制作
https://pamphlet-design.com/
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338722&id=bodyimage1】
