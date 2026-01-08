人手不足が押し上げる自動化投資――2031年に55.4億米ドルへ成長する荷物仕分けシステム市場
荷物仕分けシステムとは、物流施設や配送センターなどにおいて、多種多様な荷物を事前に設定された宛先や分類基準に基づいて高速かつ正確に仕分ける自動化機構である。バーコード、RFID、画像認識などを活用した読み取り技術と、コンベヤ、シューソーター、クロスベルトソーターといった物理的搬送装置が連携することにより、人手に依存せず大量処理を実現する。近年ではAIや機械学習を組み込んだ「インテリジェントソーティング」も進展しており、荷物のサイズや形状、優先度など多様な属性に対応した動的制御が可能となっている。荷物仕分けシステムは、eコマースの拡大や宅配物流の高度化に伴い、サプライチェーン全体の効率化と人的コスト削減を支える中核的インフラとしての役割を担っている。
近年の荷物仕分けシステム業界は、eコマースの急成長と「即日配送」「当日配達」などサービス水準の高まりにより、従来に比べてはるかに高速かつ柔軟な処理能力が求められている。1日数回の出荷から数時間単位の発送体制へと移行する中、システム全体のスループットや稼働率、再設定の柔軟性が競争力の指標となっている。また、SKU数の増加やサイズ・重量のばらつきが大きい荷物への対応も課題となっており、センシング技術とアルゴリズムの精度が大きく業界の技術的ハードルを左右する要素となっている。これにより、単なる搬送装置ではなく、総合的な情報制御システムとしての性質を強めている。
日本国内における人手不足や高齢化の進行に伴い、物流現場では作業の自動化・省人化が急務となっている。荷物仕分けシステムはその解決策として注目を集めており、特にピーク時の人員確保が困難な中小型拠点やラストワンマイル配送拠点における導入が進んでいる。また、倉庫の高層化・省スペース化、24時間稼働体制への移行などに対応するため、モジュール型やコンパクト設計のシステムが求められる傾向にある。さらに、季節波動やキャンペーン対応など一時的な需要増加にも柔軟に対応できる可搬型やレンタル型の仕分けソリューションも台頭しており、ユーザーの多様な運用形態に応じた柔軟なサービス設計が必要とされている。
LP Information調査チームの最新レポートである「世界荷物仕分けシステム市場の成長予測2025～2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/166366/parcel-sorting-system）によると、2025年から2031年の予測期間中のCAGRが9.3%で、2031年までにグローバル荷物仕分けシステム市場規模は55.4億米ドルに達すると予測されている。
図. 荷物仕分けシステム世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338689&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338689&id=bodyimage2】
図. 世界の荷物仕分けシステム市場におけるトップ24企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
LP Informationのトップ企業研究センターによると、荷物仕分けシステムの世界的な主要製造業者には、Vanderlande Industries、Damon Technology、Interroll、Körber、Honeywell Intelligrated、Dematic （KION）、Fives Group、Beumer、Intralox、TGWなどが含まれている。2024年、世界のトップ10企業は売上の観点から約47.0%の市場シェアを持っていた。
