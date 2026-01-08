こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
羽田空港第2ターミナル「和蔵場〜WAKURABA〜」にてGACKT氏 揮毫の書「ONE WORLD」を1月13日（火）まで期間限定展示中
〜日本の文化継承を掲げる「ONE WORLD」プロジェクトに賛同〜
本作品は、アーティスト・GACKT氏が本プロジェクトのために揮毫（きごう）した書「ONE WORLD」を期間限定で展示しており、1月13日（火）まで和蔵場でご覧いただけます。
この展示は、既に展示されている女優・知英（ジヨン）氏とのコラボレーション企画「ONE WORLD presented by ジヨン」に続く取り組みです。和蔵場は、日本酒を通じた文化発信に加え、GACKT氏による“魂の書”が加わることで、文化と想いが交差する場として、日本の空の玄関口である羽田空港から日本の魅力を世界に発信してまいります。
■ 国宝・三井寺から羽田空港「和蔵場〜WAKURABA〜」へ
GACKT氏の書「ONE WORLD」は、2025年10月、文化庁認定事業（日本博2.0）の一環として、国宝・三井寺（滋賀県）にて書の巨匠・吉川壽一氏とともに披露された作品です。
「派手な奇跡ではなく、続ける力」を信条とするGACKT氏が、全身全霊で揮毫したその書には、能登半島復興への祈りと、世界平和への強い想いが込められています。
日本の空の玄関口・羽田空港で展示することで、静寂と熱量を併せ持つ書のメッセージが、国内外から訪れる多くの人々の心に届くことを目指します。
■GACKT氏の想いと、その“瞬間”を体感する展示：
展示にあわせ、三井寺での揮毫パフォーマンスの様子や、GACKT氏本人がONE WORLDプロジェクトへの想いを語る特別映像も紹介しています。映像と実物の書をあわせてご覧いただくことで、筆に込められた祈りと覚悟を、より深く体感いただけます。
https://youtu.be/QU2Lnavh06s
■KARA・知英（ジヨン）氏から続く、文化貢献のリレー：
和蔵場では、KARA・知英（ジヨン）氏プロデュースの日本酒「綺憩香（ききゅうか）」を通じ、日韓の文化交流と被災地支援の輪が広がっています。
このたび、その支援の輪をさらに象徴するものとして、GACKT氏の書「不動の祈り」の展示が決定いたしました。知英氏が作り上げた華やかな空間と、GACKT氏の厳かな書が共鳴するこの展示は、羽田空港を訪れる世界中の人々へ、文化継承の大切さと未来への希望を力強く発信します。
■ONE WORLDプロジェクトについて：
ONE WORLDプロジェクトは、「世界をひとつに。」をミッションに、文化の発信、教育の拡大、寄付文化の普及を目的とした取り組みです。
今年10月には、文化庁認定（日本博2.0）の取り組みとして、アーティストのGACKT氏、書の巨匠・吉川壽一氏と共に、国宝指定重要文化財・三井寺（ユネスコ記憶遺産登録）にてオープニングイベントを開催。圧倒的な芸術表現で文化継承の重要性を訴えました。2026年5月には根津神社（国重要文化財）および東京大学での展開を予定しています。
■和蔵場について：
羽田空港第2ターミナルにある、日本各地の魅力を伝える“地方創生”をテーマにした情報発信型の物販・カフェ店舗です。2020年に羽田空港にオープンし、空港という場所から、食をきっかけに地域と人をつなぐ取り組みを行っています。
https://www.instagram.com/wakuraba_official/
■羽田未来総合研究所について：
羽田空港旅客ターミナルの建設、管理・運営を担う日本空港ビルデング株式会社のグループ会社です。羽田を軸に、人や地方をつなぎ、新たなビジネスやブランディング等の価値を創出する「地方創生・観光開発」事業や、日本発のアート・文化の発信を行っていく「アート＆カルチャー」事業、羽田発のビジネスイノベーションや人材開発を目的とする「コンサルティング・情報戦略」事業などに挑戦し、新たなビジネス・価値、未来を創造していきます。
https://www.haneda-the-future.com/
本件に関するお問合わせ先
報道機関からのお問い合わせ：株式会社羽田未来総合研究所 広報・PR室
TEL：03−5757−8070 Email：press@hfri-co.com
ONE WORLDの取り組みに関するお問い合わせ：一般財団法人クロノス保全財団 角井 Email：kakui@chronos.or.jp
