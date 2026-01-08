ナフテン酸銅市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2026-2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2025年12月31に「ナフテン酸銅市場調査レポート：2026-2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。ナフテン酸銅に関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
ナフテン酸銅市場の概要
ナフテン酸銅市場に関する当社の調査レポートによると、ナフテン酸銅市場規模は 2035 年に約5億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の ナフテン酸銅市場規模は約3億米ドルとなっています。ナフテン酸銅に関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 5.1% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、ナフテン酸銅市場シェアの拡大は、世界的に持続可能で毒性の低い木材防腐剤への移行が進んでいることが要因となっています。これは、規制当局が揮発性有機化合物（VOC）や温室効果ガス（GHG）の排出削減に向けて講じている積極的な措置からも明らかです。例えば、2025年8月に米国で発表された新たな改正案では、環境保護庁（EPA）が、従来の製剤に比べて排出量の少ない代替品としてナフテン酸銅の使用を推奨しています。
ナフテン酸銅に関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/copper-naphthenate-market/55954
ナフテン酸銅に関する市場調査によると、家具や建築部材といった木材製品の消費量増加に伴い、市場シェアは拡大すると予測されています。このことは、経済複雑性観測所（OEC）が記録した、2018－2023年の間にの世界の木材製品出荷量が年平均0.14%の成長を続けていることからも裏付けられます。市場規模が1,560億米ドルに達していることも、この傾向を裏付けるものです。
しかし、銅の使用、廃棄、排出に関する規制が強化されることが予想されるため、今後数年間は市場の成長が抑制される可能性があります。
ナフテン酸銅市場セグメンテーションの傾向分析
ナフテン酸銅市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、ナフテン酸銅の市場調査は、アプリケーション別、最終用途産業別、製剤タイプ別、流通経路別、組成別と地域別に分割されています。
ナフテン酸銅市場のサンプルコピーの請求:
https://www.sdki.jp/sample-request-55954
アプリケーション別に基づいて、ナフテン酸銅市場は木材保存、塗料とコーティング、農薬、金属加工油剤、その他に分割されています。これらのうち、木材保存セグメントは、調査期間中に45%という最大の市場シェアを獲得すると予測されています。これは主に、加工木材に対する需要が非常に大きいことに起因しており、国連食糧農業機関（FAO）の調査報告書からもそのことがうかがえます。この報告書によると、2024年までに年間20億立方メートル以上の木材が、製材、木質パネル、木材パルプの原料として使用されるとされています。
ナフテン酸銅の地域市場の見通し
ナフテン酸銅市場調査では、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋地域、ラテンアメリカ、中東とアフリカの地域別成長に関する情報も取り上げています。これらの地域のうち、北米市場が30%という最大のシェアを占め、市場を牽引すると予測されており、アジア太平洋地域は分析期間中に6.2%という最高の年平均成長率（CAGR）を記録すると見込まれています。米国とカナダに広がる巨大な国内消費基盤を持つ北米は、この分野における主導的地位を確固たるものにしています。実際、国連食糧農業機関（FAO）によると、米国だけでも、一次加工木材製品の総消費量は、現状維持シナリオでは2050年までに37%、バイオエコノミーへの移行加速シナリオでは60%増加すると推定されています。
