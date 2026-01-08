日本遺産「伊丹と灘五郷」ミッションラリー 銘醸地ゆかりの五市を巡る街歩きイベントを開催！

阪神間日本遺産推進協議会および株式会社エキ・リテール・サービス阪急阪神は、協同で「ご当地ミッションラリー」を活用し、日本遺産『「伊丹諸白」と「灘の生一本」下り酒が生んだ銘醸地、伊丹と灘五郷』の地（神戸市・尼崎市・西宮市・芦屋市・伊丹市）を巡る『日本遺産「伊丹と灘五郷」ミッションラリー ～二大銘酒のふるさと巡り～』を、令和8年（2026年）1月16日（金）から3月15日（日）まで実施いたします。





ご当地ミッションラリーとは

街に散りばめられた指定のスポットで「ミッション」を達成しポイントを獲得する街歩きゲーム。スポッ

トでは、対象物と記念撮影を行う「写真撮影ミッション」、展示物を見たり、仕掛けられたクイズを解いて

キーワードを入手する「報告ワードミッション」などが設定されています。日本遺産ゆかりの地の魅力的な

スポットを巡り、より多くのポイント獲得を目指しましょう！

日本遺産『「伊丹諸白」と「灘の生一本」下り酒が生んだ銘醸地、伊丹と灘五郷』とは

江戸時代に、見た目にも鮮やかに澄んだ酒「伊丹諸白」は極上の酒の代名詞となり、江戸で珍重されまし

た。その醸造技術が水と流通に恵まれた西宮～神戸の「灘五郷」へと移り現在まで銘醸地として名を馳せて

います。

そして令和2年（2020年）、その文化や伝統が、日本遺産として認定されました。

■ 開催概要 実施期間：令和8年（2026年）1月16日（金）から3月15日（日）まで

参加料：無料 ※一部、商品購入等の有料ミッションあり。

場所：神戸市・尼崎市・西宮市・芦屋市・伊丹市

参加方法：スマートフォンからWebアプリにアクセスして登録。

特設HP：https://ers.hankyu-hanshin.co.jp/event/mr-itami-nadagogo/index.php

■ 遊び方

① 二次元バーコードからWEBアプリにアクセスして参加登録。

② 開催中のエリアから『日本遺産「伊丹と灘五郷」ミッションラリー ～二大銘酒のふるさと巡り～』

を探す。

③ 一覧からミッションを選択して内容を確認。

④ ミッション内容に示されたスポットを訪れ、ミッションに挑戦。

⑤ 写真撮影や報告ワードを入力してミッションクリア！



▲参加はこちらから

■ 参加特典

先着500名様には参加賞としてオリジナルステッカーをプレゼント！

指定のスポットで、WEBアプリ画面を提示してお受取ください。





▲ステッカーデザインイメージ

※受取場所など、詳細はWEBアプリをご確認ください。

スポットを巡り、一定数のポイントを獲得した方の中から抽選で37名様に豪華賞品が当たるチャンス！

・漆箸 尼崎城デザイン 黒・朱２膳セット（化粧箱入り）・・・7名様

・灘の生一本7銘柄セット・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8名様

・ヨドコウ迎賓館グッズ5点セット・・・・・・・・・・・・・10名様

・伊丹市名産品アソートセット・・・・・・・・・・・・・・ 12名様

〈賞品イメージ〉



▲漆箸 尼崎城デザイン 黒・朱２膳セット



▲灘の生一本7銘柄セット





▲ヨドコウ迎賓館グッズ5点セット



▲伊丹市名産品アソートセット



※画像はイメージです。

※商品内容は予告なく変更となる場合がございます。

※一部お酒の賞品を含みますが、20歳未満の方には酒類の進呈は行いません。

■ ご参加いただくお客様へお願いと注意

・ ゲームに参加するにはスマートフォンが必要になります。

・ ゲームに必要な交通費及び通信費はすべてお客様負担となります。

・ ゲーム中は参加者が自由に指定のエリアを歩き回ります。事故やけがに気を付けて交通ルールを守

り、エリア内にお住まいの方や施設、遊びに来ている方々のご迷惑とならないようお楽しみくださ

い。

・ 移動中のスマートフォンの操作は大変危険です。操作時は必ず立ち止まり安全を確認したうえでご使

用ください。

・ ゲーム中の怪我や事故等のトラブルは全て自己責任とさせていただきます。ゲーム中・エリア内の事

故やトラブルに関して、主催者及び運営会社では責任を負いかねます。

・ ゲームは期間中いつでも遊ぶことができますが、曜日や時間帯によっては施設が休業でミッションを

クリアできない場合がございます。詳しくはアプリをご確認ください。

・ 一部、お酒の試飲・購入を促すミッションがございますので、20歳未満の方は、該当ミッションの

挑戦はお控えください。

・ 飲酒運転は法律で禁止されています。

■運営

主催・企画：阪神間日本遺産推進協議会/株式会社エキ・リテール・サービス阪急阪神

運営：株式会社MoveX