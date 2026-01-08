農林水産省は、令和8年2月5日（木曜日）、世界農業遺産の認定証が国際連合食糧農業機関（FAO）から昨年10月に国内4地域に授与されたことを記念し、「世界農業遺産認定記念式典」を開催します。

併せて、認定地域の特産品紹介やパネル展示等のサイドイベントも行いますので、皆様の御来場をお待ちしております。

1.概要

世界農業遺産とは、世界的に重要な伝統的農林水産業を営む地域を、国際連合食糧農業機関（FAO）が認定する制度です。令和5年7月に兵庫県兵庫美方地域及び埼玉県武蔵野地域、令和7年8月に島根県奥出雲地域及び和歌山県有田・下津地域が世界農業遺産へ新たに認定され、令和7年10月31日（金曜日）にFAO本部（イタリア・ローマ）で開催された世界農業遺産認定証授与式において、FAOから認定証が授与されました。このことを記念して、「世界農業遺産認定記念式典」を下記のとおり開催します。また併せて開催するサイドイベントにおいて、新規認定地域の特産品紹介やパネル展示等を実施します。

2.開催日及び場所

日時：令和8年2月5日（木曜日）13時00分から15時20分まで

会場：農林水産省 本館7階 講堂

所在地：東京都千代田区霞が関1-2-1

3.プログラム（予定）

【開場（12時00分）】

1. 開会（13時00分）

2. 国際連合食糧農業機関（FAO） 祝辞

3. 認定地域代表者挨拶

4. 写真撮影

― 休憩 ―（13時35分から14時00分まで）

5. 記念講演 東京大学大学院農学生命科学研究科 教授/世界農業遺産等専門家会議 委員長 八木信行氏

6. 認定地域プレゼンテーション 兵庫県兵庫美方地域、埼玉県武蔵野地域、島根県奥出雲地域、和歌山県有田・下津地域

7. 閉会（15時20分）

12時00分から13時00分まで、13時35分から14時00分まで（休憩中）に、会場内にてサイドイベントを開催します。サイドイベントでは、新規認定地域がパネルや特産品の展示等を行い、地域の魅力を発信します。是非ご参加ください。

4.参加可能人数

70名程度

5.参加申込要領

（1）申込方法

参加は先着順の事前申込制です。参加を希望される方は、以下の参加申込フォームよりお申込みください。複数名お申込みの場合は、お一人ずつ必要事項を御記入ください（電話でのお申込みは御遠慮ください）。車椅子を利用される方、盲導犬等の身体障害者補助犬をお連れの方は、事前にその旨を「連絡事項欄」へお書き添えください。

また、通訳や介助の方を同伴される場合は、その方の御氏名も併せてお書き添えください。

＜参加申込フォーム ＞https://www.contactus.maff.go.jp/j/form/nousin/kantai/isan_r8sanka.html

（2）申込締切

令和8年1月29日（木曜日）18時00分

希望者が多数の場合は、参加人数に達した時点で受付を締め切らせていただきますので、あらかじめ御了承願います。なお、人数超過等により参加いただけない方には、ご登録頂いたメールアドレスへ御連絡いたします。

※参加申込が完了した方には御連絡いたしませんので、「7.参加に当たっての留意事項」を参照の上、当日会場までお越しください。

6.報道関係者の皆様へ

式典及びサイドイベントは公開とし、カメラ撮影も可能です。報道関係者で取材を希望される方は、一般参加と同様に上記申込フォームからお申込みください。その際、「連絡事項欄」に報道関係者である旨を必ず明記してください。受付で記者証等の身分証を御提示していただきますので、あらかじめ御了承願います。取材に当たっては、会場担当者の指示に従ってください。

7.参加に当たっての留意事項

入館時に身分証明書の御提示をお願いする場合があります。

また、参加に当たり、次の留意事項を遵守してください。

これらを守られない場合は、参加をお断りすることがあります。なお、駐車スペースはございませんので、車での御来場はお控えください。

ア．事務局の指定した場所以外の場所に立ち入らないこと。

イ．携帯電話等はマナーモードに設定の上、式典中の会話は控えること。

ウ．式典中の入退場を控えること（ただし、やむを得ない場合を除く）。

エ．指定された場所以外で喫煙しないこと。

オ．銃砲刀剣類その他危険なものを会場に持ち込まないこと。

カ．その他、事務局職員の指示に従うこと。

8.その他

（添付資料）

「世界農業遺産認定記念式典及びサイドイベントのご案内」チラシ(PDF : 4,971KB)

令和5年7月6日付けプレスリリース

兵庫県兵庫美方地域及び埼玉県武蔵野地域が世界農業遺産に認定されました

https://www.maff.go.jp/j/press/nousin/kantai/230706.html

令和7年8月27日付けプレスリリース

島根県奥出雲地域と和歌山県有田・下津地域が新たに世界農業遺産(GIAHS)に認定されました

https://www.maff.go.jp/j/press/nousin/kantai/250827.html

令和7年10月28日付けプレスリリース

日本の世界農業遺産への新規認定地域に国際連合食糧農業機関（FAO）から認定証が授与されます！

https://www.maff.go.jp/j/press/nousin/kantai/251028.html

世界農業遺産・日本農業遺産

https://www.maff.go.jp/j/nousin/kantai/index.html