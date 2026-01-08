デジタルバンキングプラットフォーム市場の規模、シェアレポート、成長動向および予測（2025～2035年）
KD Market Insightsは、「デジタルバンキングプラットフォーム市場の将来動向および機会分析（2025～2035年）」と題した市場調査レポートの発刊をお知らせいたします。本レポートの市場範囲は、現在の市場動向および将来の成長機会に関する情報を網羅しており、読者が的確な事業判断を行うための支援を目的としています。本調査レポートでは、KD Market Insightsのリサーチャーが一次調査および二次調査の分析手法を用いて、市場競争の評価、競合ベンチマーク、ならびに各社のGTM（Go-To-Market）戦略の理解を行っています。
デジタルバンキング・プラットフォームの世界市場に関する 調査報告書によると、同市場は2025年から2035年にかけて年平均成長率12.6%を予測し、2035年末までに268億米ド ルの市場規模を創出すると予測されています。2025年の市場規模は116億米ドルでした。
市場概要
デジタルバンキングプラットフォームは、銀行および金融機関がモバイル、ウェブ、ATM、APIなどのチャネルを通じてデジタルにサービスを提供することを可能にするエンドツーエンドのソフトウェアソリューションです。これらのプラットフォームには、コアバンキングのモダナイゼーション、顧客オンボーディング、決済、融資、預金、コンプライアンス、分析、オープンバンキング統合などが含まれます。従来型銀行、ネオバンク、信用組合、フィンテック企業などで利用され、俊敏性、顧客体験、業務効率の向上を実現します。
サンプルレポートのご請求はこちら@ https://www.kdmarketinsights.jp/sample-request/133
世界的に、デジタルバンキングプラットフォームは、顧客行動の変化、フィンテックとの競争、規制要件、拡張性の高いクラウドネイティブアーキテクチャの必要性に対応する中で、金融サービス変革の基盤となっています。
市場規模・シェア
世界のデジタルバンキングプラットフォーム市場規模は約120～150億米ドルと評価されており、今後10年間で年平均成長率（CAGR）20～22％で成長すると予測されています。この成長は、特に新興国市場やレガシーコアの刷新を進める中堅銀行を中心とした、リテールおよび法人銀行分野におけるデジタル化の加速によって牽引されています。
リテールバンキング向けプラットフォームが最大の市場シェアを占め、次いで法人・中小企業向けバンキングが続きます。導入形態別では、クラウド型プラットフォームが最も高い成長率を示している一方、高度に規制された環境ではオンプレミス型システムも引き続き利用されています。市場規模では北米および欧州が先行しており、アジア太平洋地域はモバイルファーストの銀行利用と金融包摂施策を背景に、最も急速に成長している地域です。
主な成長要因
デジタルファースト型バンキングへの顧客需要：消費者は、主要な消費者向けアプリに匹敵する、シームレスで常時利用可能な銀行体験を求めています。
レガシーコアの刷新：銀行は、コスト削減と市場投入までの時間短縮を目的に、モノリシックなコアシステムからモジュール型・API駆動型プラットフォームへの移行を進めています。
ネオバンクおよびフィンテックの台頭：デジタル専業銀行は、迅速なイノベーションを支えるスケーラブルでクラウドネイティブなプラットフォームを必要としています。
