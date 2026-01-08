宇宙開発を支える戦略資源――2031年7.53億米ドルに拡大する航空宇宙グレードヘリウム市場
宇宙開発の裏で支える、見えざる主役--エアロスペースグレードヘリウム
航空宇宙グレードヘリウムは、極めて高純度かつ高品質が求められる特殊用途のヘリウムであり、航空宇宙分野における厳格なガス仕様基準を満たすために使用される。ヘリウムは化学的安定性、低密度、優れた熱伝導性といった特性を備えており、ロケット、人工衛星、宇宙ステーションなどの推進システム、冷却システム、気密性試験などに幅広く利用されている。過酷な環境下であっても信頼性を維持できるその性能は、宇宙開発を支える不可欠な要素である。
「見えないエネルギー」が支える航空宇宙産業の最前線
航空宇宙グレードヘリウムは、比類なき純度と安定性を備えた特殊ガスであり、宇宙開発の基盤を支える不可欠な存在である。推進システム内のパージ用途、極低温環境下での冷却、構造体の気密性試験など、応用領域は多岐にわたる。その背後には、他のガスでは代替不可能な特性がある。化学的に不活性で爆発の危険性がなく、分子が小さく漏れ検知に最適、さらに極低温でも気体状態を維持することができるため、極限環境での使用において絶大な信頼を集めている。こうした特性が、打ち上げ精度・運用安全性・コスト最適化といった宇宙事業における成功要素と密接に結びついている。
宇宙開発の加速が高純度ヘリウム需要を牽引する
宇宙産業の拡大は、政府機関による宇宙計画のみならず、民間主導による新たな需要層の形成によって勢いを増している。小型衛星の大量展開、再利用可能ロケットの開発、宇宙観光の商業化といった多様なプロジェクトが、ヘリウムの利用規模と用途を拡張しつつある。航空宇宙グレードヘリウムは、単なる技術資材ではなく、安全・確実・効率の三位一体を保証する「戦略資源」として位置づけられている。その供給安定性やトレーサビリティ、品質保証体制への要求もますます高まり、供給側には単なるガスの供給を超えた“信頼の提供”が求められている。
地政学的リスクと資源制約が構造転換を促す契機に
ヘリウム資源の偏在性と供給制限は、この業界の特異なリスク要因である。主に天然ガス田に伴って生成されるヘリウムは、その供給が一部地域に集中しており、政治的・物流的な影響を強く受ける。また、航空宇宙グレードヘリウムの精製には高度な技術と設備が必要であり、代替や安易な供給拡大が難しい。このような背景の中で、リサイクル技術の開発や代替用途へのシフトなども模索されているが、航空宇宙という特殊用途においては依然として高純度ヘリウムの不可欠性が揺らぐことはない。この構造的制約が、むしろ高付加価値ビジネスへの転換や地域主導型供給モデルの形成といった新たな産業構造を生み出している。
LP Information調査チームの最新レポートである「世界航空宇宙グレードヘリウム市場の成長予測2025～2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/205647/aerospace-grade-helium）によると、2025年から2031年の予測期間中のCAGRが7%で、2031年までにグローバル航空宇宙グレードヘリウム市場規模は7.53億米ドルに達すると予測されている。
図. 航空宇宙グレードヘリウム世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338688&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338688&id=bodyimage2】
図. 世界の航空宇宙グレードヘリウム市場におけるトップ6企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
航空宇宙グレードヘリウムは、極めて高純度かつ高品質が求められる特殊用途のヘリウムであり、航空宇宙分野における厳格なガス仕様基準を満たすために使用される。ヘリウムは化学的安定性、低密度、優れた熱伝導性といった特性を備えており、ロケット、人工衛星、宇宙ステーションなどの推進システム、冷却システム、気密性試験などに幅広く利用されている。過酷な環境下であっても信頼性を維持できるその性能は、宇宙開発を支える不可欠な要素である。
「見えないエネルギー」が支える航空宇宙産業の最前線
航空宇宙グレードヘリウムは、比類なき純度と安定性を備えた特殊ガスであり、宇宙開発の基盤を支える不可欠な存在である。推進システム内のパージ用途、極低温環境下での冷却、構造体の気密性試験など、応用領域は多岐にわたる。その背後には、他のガスでは代替不可能な特性がある。化学的に不活性で爆発の危険性がなく、分子が小さく漏れ検知に最適、さらに極低温でも気体状態を維持することができるため、極限環境での使用において絶大な信頼を集めている。こうした特性が、打ち上げ精度・運用安全性・コスト最適化といった宇宙事業における成功要素と密接に結びついている。
宇宙開発の加速が高純度ヘリウム需要を牽引する
宇宙産業の拡大は、政府機関による宇宙計画のみならず、民間主導による新たな需要層の形成によって勢いを増している。小型衛星の大量展開、再利用可能ロケットの開発、宇宙観光の商業化といった多様なプロジェクトが、ヘリウムの利用規模と用途を拡張しつつある。航空宇宙グレードヘリウムは、単なる技術資材ではなく、安全・確実・効率の三位一体を保証する「戦略資源」として位置づけられている。その供給安定性やトレーサビリティ、品質保証体制への要求もますます高まり、供給側には単なるガスの供給を超えた“信頼の提供”が求められている。
地政学的リスクと資源制約が構造転換を促す契機に
ヘリウム資源の偏在性と供給制限は、この業界の特異なリスク要因である。主に天然ガス田に伴って生成されるヘリウムは、その供給が一部地域に集中しており、政治的・物流的な影響を強く受ける。また、航空宇宙グレードヘリウムの精製には高度な技術と設備が必要であり、代替や安易な供給拡大が難しい。このような背景の中で、リサイクル技術の開発や代替用途へのシフトなども模索されているが、航空宇宙という特殊用途においては依然として高純度ヘリウムの不可欠性が揺らぐことはない。この構造的制約が、むしろ高付加価値ビジネスへの転換や地域主導型供給モデルの形成といった新たな産業構造を生み出している。
LP Information調査チームの最新レポートである「世界航空宇宙グレードヘリウム市場の成長予測2025～2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/205647/aerospace-grade-helium）によると、2025年から2031年の予測期間中のCAGRが7%で、2031年までにグローバル航空宇宙グレードヘリウム市場規模は7.53億米ドルに達すると予測されている。
図. 航空宇宙グレードヘリウム世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338688&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338688&id=bodyimage2】
図. 世界の航空宇宙グレードヘリウム市場におけるトップ6企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）