¥¹¥®¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤È¥È¥é¥¤¥¢¥ë¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤¬Êñ³çÅª¶¨¶È¤ò³«»Ï
Ä´ºÞÊ»Àß·¿¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¡ß¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥»¥ó¥¿¡¼Å¹ÊÞ¤Î¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍÁÏÂ¤¤Ë¸þ¤±¤¿¶¨¶È
¡¡¥¹¥®¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§°¦ÃÎ¸©ÂçÉÜ»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¿ù±º ¹îÅµ¡Ë¤È³ô¼°²ñ¼Ò¥È¥é¥¤¥¢¥ë¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ÊËÜ¼Ò¡§Ê¡²¬¸©Ê¡²¬»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§±ÊÅÄÍÎ¹¬¡Ë¤Ï¡¢¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍÁÏÂ¤¤Ë¸þ¤±¤¿¶¨¶È¤ò¹Ô¤¦¤Ù¤¯¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ò2026Ç¯1·î8Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤è¤ê³«»Ï¤¹¤ë¤³¤È¤Ç´ðËÜ¹ç°Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Áê¸ß¤Î¶¯¤ß¤òÍ»¹ç¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¡ÖÀïÎ¬Åª¶¨¶È¤Î»ÏÆ°¤«¤é»Üºö¤Î¶¨Æ¯Å¸³«¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¡Ö¶È³¦¤Î³Àº¬¤ò±Û¤¨¤¿¿Ê²½¡×¤ä¡Ö¥ê¥Æ¡¼¥ë¥Æ¥Ã¥¯¤Ë¤è¤ëÎ®ÄÌ¾®Çä¶È¤Î¿·¤¿¤ÊÀ®Ä¹¥â¥Ç¥ë¡×¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ÇØ·Ê
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¥¹¥®Ìô¶É¡Ê¥¹¥®¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤ÎÃæ³Ë»Ò²ñ¼Ò¡Ë¤È¥È¥é¥¤¥¢¥ë¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¥È¥é¥¤¥¢¥ë¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤ÎÃæ³Ë»Ò²ñ¼Ò¡Ë¤Ï¡¢¥¹¥®Ìô¶ÉÅ¹ÊÞ¤Ø¤ÎGO¥·¥¹¥Æ¥à¤äÅ¹ÊÞ¥µ¥¤¥Í¡¼¥¸¤ÎÆ³Æþ¡¢ID-POS¥Ç¡¼¥¿¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥Ö¥é¥ó¥É¾¦ÉÊ¡Ê°Ê²¼PB¾¦ÉÊ¡Ë¤ÎÁê¸ß¶¡µë¤Ê¤É¡¢¼Â¸³Åª¤Ê»Üºö¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥®Ìô¶É¥°¥ë¡¼¥×¤¬¤³¤ì¤Þ¤ÇÂçÀÚ¤Ë¤·¡¢¶¯¤ß¤È¤·¤Æ¤¤¿¡ÖÀÜµÒ¡×¡¢¤½¤ì¤ò¼´¤È¤·¤¿¡Ö¤ªµÒÍÍÀÜÅÀ¤Ç¤¢¤ë¥¢¥×¥ê¡×¡ÖÄ´ºÞ¥Î¥¦¥Ï¥¦¡×¤È¡¢¥È¥é¥¤¥¢¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤Î¶¯¤ß¤Ç¤¢¤ë¡ÖEDLP¡Ê¥¨¥Ö¥ê¥Ç¥¤¡¦¥í¡¼¡¦¥×¥é¥¤¥¹¡Ë¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¥í¡¼¥³¥¹¥È±¿±Ä¡×¡¢¤½¤ì¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡Ö¥ê¥Æ¡¼¥ë¥Æ¥Ã¥¯¤Ë¤è¤ë¸úÎ¨²½¡×¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤¬¡¢ÃÏ°è¤Î¤ªµÒÍÍ¤ËÂÐ¤¹¤ë¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤òÄó¶¡¤·¡¢¹¹¤Ê¤ëÀ®Ä¹¤Ë·Ò¤¬¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î´ðËÜ¹ç°Õ¤Ë¤è¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òËÜ³ÊÅª¤Ë²ÃÂ®¤µ¤»¡¢Î¾¼Ò¤Î¶¯¤ß¤ò³è¤«¤·¤Æ¡¢¥·¥Ê¥¸¡¼¤òÁÏ½Ð¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ÀïÎ¬Åª¶¨¶È¤ÎÃì
¡ ¥¹¥®Ìô¶É¤ÎÄ´ºÞÌô¶É¤ò¥Æ¥Ê¥ó¥È¤È¤·¤Æ¥È¥é¥¤¥¢¥ëÅ¹ÊÞ¤ËÅ¸³«¡Ê¥¹¥®Ìô¶É ¢Í ¥È¥é¥¤¥¢¥ë¡Ë
¡¡¥È¥é¥¤¥¢¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤¬Å¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë°ìÉôÅ¹ÊÞ¡Ê¥È¥é¥¤¥¢¥ë¡¢À¾Í§¤Ê¤É¡ËÆâ¤Ë¡¢¥¹¥®Ìô¶É¤ÎÄ´ºÞÌô¶É¡¦¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¤ò½ÐÅ¹¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¥È¥é¥¤¥¢¥ë¤Ç¤Ï¡¢¹¹¤Ê¤ëÍøÊØÀ¤Î¹â¤¤¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¡¢ÀìÌçÀ¤òÍ¤·¤¿ÌôºÞ»Õ¤Î¾ïÃó¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÃÏ°è¤ÎÀ¸³è¼Ô¤ÎÉÂµ¤Í½ËÉ¡¦·ò¹¯´ÉÍý¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ç¤¤ëÅ¹ÊÞ¤Ø¤È¿Ê²½¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Êº£Ç¯Ãæ¤Ë¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥»¥ó¥¿¡¼¥È¥é¥¤¥¢¥ë¿Ü·ÃÅ¹¡×¡¢¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥»¥ó¥¿¡¼¥È¥é¥¤¥¢¥ëÈÓÄÍÅ¹¡×¤Ç¼ÂÁõÍ½Äê¡Ë
¢ ¥Ø¥ë¥¹¡õ¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¾¦ÉÊ¤Î¶¡µë¤äÃª³ä¤ê¡¢Çä¤ê¾ì¤Å¤¯¤ê¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦Äó¶¡¤ò¼Â»Ü¡Ê¥¹¥®Ìô¶É ¢Í ¥È¥é¥¤¥¢¥ë¡Ë
¡¡¥¹¥®Ìô¶É¤«¤é¥È¥é¥¤¥¢¥ë¤Ø¤Î¥Ø¥ë¥¹¡õ¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¾¦ÉÊ¤Î¶¡µë¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢ÉÊÂ·¤¨¡¦Ãª³ä¤ê¡¢Çä¾ì¤Å¤¯¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦Äó¶¡¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥Ø¥ë¥¹¡õ¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¤Ë¶¯¤ß¤ò»ý¤Ä¥È¥é¥¤¥¢¥ëÅ¹ÊÞ¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤¹¡£
¡Êº£Ç¯3·î¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥ª¡¼¥×¥óÍ½Äê¤Î¡ÖTRIAL GO ÃÓ¿¬Å¹¡×¤Ç¼ÂÁõÍ½Äê¡Ë
£ ¥È¥é¥¤¥¢¥ë¤Î¶¯¤ß¤Ç¤¢¤ëÂ¨¿©¾¦ÉÊ¡Ê¥È¥é¥¤¥¢¥ëÁÚºÚ¡¦ÊÛÅö¡Ë¤Î¶¡µë¡Ê¥È¥é¥¤¥¢¥ë ¢Í ¥¹¥®Ìô¶É¡Ë
¡¡¥È¥é¥¤¥¢¥ë¤Î¶¯¤ß¤Ç¤¢¤ë¿¦¿Í´Æ½¤¤ÎÁÚºÚ¡¦ÊÛÅö¡¢¤ª¤è¤Ó¿¦¿Í¤¬³«È¯¤·¤¿¥ì¥·¥Ô¤òÃæ¿´¤È¤¹¤ëÀ½Â¤¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò¥¹¥®Ìô¶É¤ÎÅ¹ÊÞ¤ØÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¥È¥é¥¤¥¢¥ë¤ÏÌó40Ì¾¤Î¿¦¿Í¤¬ÁÚºÚ¡¦ÊÛÅö¤ò´Æ½¤¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¹â¤¤¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤òÅ¹ÊÞ¤ÇºÆ¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Îµ»½Ñ³«È¯¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿¦¿Í¤Îµ»¤ÈÌ£¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤òºÆ¸½¤·¡¢¥¹¥®Ìô¶ÉÅ¹ÊÞ¤Ë¤ª±Û¤·¤ÎÂ¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤ª¼êº¢¤Ê²Á³Ê¤Çµ¤·Ú¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦Äó¶¡¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¤ ¡ÖGO¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤ÎÆ³Æþ¤È¥ê¥Æ¡¼¥ë¥Æ¥Ã¥¯¤òÁê¸ßÆ³Æþ¡Ê¥È¥é¥¤¥¢¥ë ¢Î ¥¹¥®Ìô¶É¡Ë
¡¡¡ÖGO¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤Ï¡¢¥È¥é¥¤¥¢¥ë¤¬Å¸³«¤·¤Æ¤¤¿¡ÖTRIAL GO¡×Å¹ÊÞ¤òÃæ³Ë¤ËÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¿Êñ³çÅª¡¢¤«¤Ä¡¢¸úÎ¨Åª¤Ê¡ÖÅ¹ÊÞ±¿±Ä¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡×¤Ç¤¹¡£ÊªÎ®¡¦¶¦Æ±»ÅÆþ¤ì¡¦¥ê¥Æ¡¼¥ë¥Æ¥Ã¥¯¤Î³èÍÑ¡¢´éÇ§¾Ú·èºÑ¤ä¥ê¥â¡¼¥ÈÇ¯Îð³ÎÇ§¡¢Ãª¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖRetail EYE¡×¤Ë¤è¤ë±ó³ÖÅ¹ÊÞ´ÉÍý¤Î»ÅÁÈ¤ßÆ³Æþ¤ò¸¡Æ¤¤·¡¢¥¹¥®Ìô¶ÉÅ¹ÊÞ¤Î¥ª¥Ú¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¸úÎ¨²½¤µ¤»¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢´û¤ËÎ¾¼Ò¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ëÅ¹Æâ¤Î¥µ¥¤¥Í¡¼¥¸¤Ë¤ª¤±¤ë¤ªµÒÍÍ¤Î¹ØÇã»þ´Ö¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¾¦ÉÊÁÊµá¤äÈÎÇäÂ¥¿Ê¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¥ê¥Æ¡¼¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÁê¾è¸ú²Ì¤â¿Þ¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢¥¹¥®Ìô¶É¥¢¥×¥ê¤òÄÌ¤¸¤¿¥»¥°¥á¥ó¥ÈÈÎÂ¥¤ä¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò¥È¥é¥¤¥¢¥ëÂ¦¤Ë¶¡µë¤·¡¢Î¾¼Ò¤Ç¤è¤êÎÉ¤¤¸ÜµÒÂÎ¸³¤Î¼Â¸½¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¥ Î¾¼Ò¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥Ö¥é¥ó¥É¾¦ÉÊ¤òÁê¸ß¤Ë¼è¤ê°·¤¤¡¢¾¦ÉÊ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ò¶¯²½¡Ê¥È¥é¥¤¥¢¥ë ¢Î ¥¹¥®Ìô¶É¡Ë
¡¡Î¾¼Ò¤ÎPB¾¦ÉÊ¤òÁê¸ß¤Ë¶¡µë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¾¦ÉÊ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Î¶¯²½¤ò¿Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¥¹¥®Ìô¶É¤«¤é¤Ï¥Ø¥ë¥¹¡õ¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¾¦ÉÊ¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¥È¥é¥¤¥¢¥ë¤«¤é¤Ï¿©ÉÊ¡¦ÆüÍÑÉÊ¤òÃæ¿´¤Ë¶¡µë¤·¡¢¤ª¸ß¤¤¤Î¶¯¤ß¤òÊä´°¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤ª¼êº¢²Á³Ê¤ÇÎÉ¼Á¤Ê¾¦ÉÊ¤òÃÏ°è¤Î³§ÍÍ¤Ë¤ªÆÏ¤±¤·¡¢´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ëÉÊÂ·¤¨¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ã¥¹¥®¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò ²ñ¼Ò³µÍ×¡ä
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ¡§¿ù±º ¹îÅµ
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡¡¡¡ ¡§°¦ÃÎ¸©ÂçÉÜ»Ô²£º¬Ä®¿·¹¾62ÈÖÃÏ¤Î1
ÀßÎ©¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡§1982Ç¯3·î
Çä¾å¹â ¡¡¡¡¡¡¡¡¡§8,780²¯±ß¡Ê2025Ç¯2·î´ü¡Ë ¢¨¥°¥ë¡¼¥×Ï¢·ë
URL¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡§https://www.sugi-hd.co.jp/
¡ã³ô¼°²ñ¼Ò¥È¥é¥¤¥¢¥ë¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹ ²ñ¼Ò³µÍ×¡ä
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ¡§±ÊÅÄ ÍÎ¹¬
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ ¡¡¡¡¡§Ê¡²¬»ÔÅì¶èÂ¿¤ÎÄÅ1ÃúÌÜ12ÈÖ2¹æ
ÀßÎ© ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§2015Ç¯9·î
Çä¾å¹â¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡§8,038²¯±ß¡Ê2025Ç¯6·î´ü¡Ë¢¨¥°¥ë¡¼¥×Ï¢·ë
URL¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡§https://trial-holdings.inc/
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¡ÚËÜ¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
¥¹¥®¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò ¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥È¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°Éô Ã´Åö¡§¿ù»³¡¦²¬ß·¡¦ÀÖÄÅ
ÅÅÏÃ¡§0562-45-2700¡ÊÂåÉ½¡Ë
¥È¥é¥¤¥¢¥ë¡¦À¾Í§PR»öÌ³¶É¡Ê¥Ð¥¹¥¯Æâ¡ËÃ´Åö¡§»³¸ý¡¦ÀÐÀî¡¦ÅÏî´¡¦Ãç»³
ÅÅÏÃ¡§090-9393-0325 MAIL¡§trial_pr@basc.co.jp
