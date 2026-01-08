こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
日本最大級のミュージアム情報サイト「アイエム」、2025年のミュージアム利用動向を発表
〜物価高で見えた、ミュージアムファンの「脱・遠征、近場を重視」という潮流―ファン層別の⾏動を分析〜
日本最大級のミュージアム情報サイト「アイエム」を運営する株式会社丹青社（本社：東京都港区、代表取締役社長 小林 統）は、2025年12月23日（火）にミュージアム利用動向調査を発表しました。
※今回調査対象となるミュージアムは、博物館、美術館、科学館、動物園、水族館、植物園など、「知識の体系」があり展示手法が「学ぶ」ことを主体にしている施設のことを指します。
■調査の⽬的
本調査は、人々の価値観や余暇の過ごし方が変化し続ける中で、現在のミュージアム利用における最新の動向と意識を把握することを目的に実施しています。
昨今の物価高騰に伴うコスト意識の高まりは、利用者の行動範囲を限定させる一方で、限られた時間と費用で最大限の満足を得ようとする「タイパ（タイムパフォーマンス）」重視の傾向を加速させています。本調査では、こうした社会背景のもと、利用者が「近場」の施設を優先しながらも、どのような要素に「高付加価値」を見出し、訪問を決意しているのか、その心理と行動の相関を浮き彫りにします。
具体的には、ミュージアムの訪問へとつながる情報収集の実態を多角的に分析することで、現代の利用者が求めるミュージアムの在り方を考察し、今後の施設運営や、ターゲットのライフスタイルに即した効果的な情報発信の指針となる基礎資料を得ることを狙いとしています。
■調査結果サマリ
物価高によりファンの4分の1が訪問を減らす中、交通費を削り近隣の館を巡る「近場回帰」が潮流に 。情報源は「公式サイト」が全世代で過去最高の信頼を得る一方、20代は生成AIをきっかけにするなど新技術の兆しも。効率と質を両立する「タイパ」重視の傾向が鮮明となっている。
すべての調査結果を記載したページは下記になります。
調査結果ページ：https://www.museum.or.jp/static/museumfanresearch2025
1）物価高によるミュージアムの訪問頻度への影響
・昨今の物価高（生活費や交通費の上昇など）は、あなたのミュージアムへの訪問頻度にどの程度影響していますか。
・ミュージアム1回あたりで使う金額と訪問頻度との比較
https://digitalpr.jp/table_img/2871/125877/125877_web_1.png
2）支出の変化と節約行動の関係について
・費用を抑えるため、ミュージアムの訪問に関して以前と比べて意識的に変えた行動はありますか？（全体）
・節約行動と訪問機会との比較
https://digitalpr.jp/table_img/2871/125877/125877_web_2.png
3）生成AIとミュージアム訪問の関連について
・生成AIの利用がミュージアム訪問に繋がったことはありますか？（全体）
・同、年代別の比較
https://digitalpr.jp/table_img/2871/125877/125877_web_3.png
4）ミュージアムに行くきっかけとなるメディアについて
・生成AIの利用がミュージアム訪問に繋がったことはありますか？（全体）
・同、年代別の比較
・同、経年での比較（2022年〜2025年）
https://digitalpr.jp/table_img/2871/125877/125877_web_4.png
【全体解説】
今年は注目を集めた大型展覧会がいくつか開催され、美術館の前に長い行列ができる光景が見られるなど、多くの人々がミュージアムに大きな期待を寄せていることを改めて実感する一年でした。一方で、入場料や図録の価格が上昇しているため、以前のように気軽に訪れるレジャーとしての側面は薄れてきているのも事実です。そうしたこともあり、来館者はネットで事前に調べ、ある程度の情報を得た上でミュージアムに足を運ぶ動きが強まっているのかもしれません。ミュージアム側も訪問者のニーズを的確に把握し、より効果的な情報発信を行う必要があるといえるでしょう。
■解説者プロフィール
アイエム編集長：古川幹夫
1966年愛媛県生まれ。1990年 株式会社丹青社入社。本社デザインセンター、（株）JDNなどで空間デザイン、オウンドメディアの立ち上げ・運用等に従事。2011年より現職。年間約200カ所のミュージアム取材を継続中。「ぜひ会員登録をして、アイエムをより深くお楽しみください！」
<調査概要>
調査期間：2024/11/27〜2024/12/10
調査対象：アイエム会員
有効回答数：1056名
調査方法：インターネット調査
＜引用・転載時のクレジット記載のお願い＞
本リリース内容の転載にあたりましては、「アイエム」の表記をお使いいただきますようお願いいたします。
■『アイエム』とは
アイエムはインターネットミュージアム（INTERNET MUSEUM）の頭文字である「I」と「M」から名付けられた日本最大級のミュージアム情報サイトで、「Life with Museum（ミュージアムのある暮らし）」をコンセプトに運営しています。ミュージアムの施設情報や企画展・イベントなどの情報をご紹介しているほか、独自の取材レポート、学芸員の募集情報、展覧会のチケットプレゼントなど多彩なコンテンツで、全国のミュージアムファンにご利用いただいています。また、ミュージアムの広報支援として、各種プロモーションや調査なども幅広く承っています。
アイエム：https://www.museum.or.jp/
https://digitalpr.jp/table_img/2871/125877/125877_web_5.png
※ニュースリリースに掲載された内容は発表日現在のものです。
その後予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。
本件に関するお問合わせ先
■ 本リリースに関するお問い合わせ先
株式会社丹青社 広報室 担当:石綿、寺戸 Mail: pr-staff@tanseisha.co.jp Tel: 03-6455-8115
■ アイエムに関するお問い合わせ先
株式会社丹青社内 インターネットミュージアム事務局 Mail: office@museum.or.jp Tel: 03-6455-8137
関連リンク
丹青社ウェブサイト
https://www.tanseisha.co.jp/news/release/2026/post-68608
