日本最大級のミュージアム情報サイト「アイエム」、2025年のミュージアム利用動向を発表

































































https://digitalpr.jp/table_img/2871/125877/125877_web_1.png











2）支出の変化と節約行動の関係について



・費用を抑えるため、ミュージアムの訪問に関して以前と比べて意識的に変えた行動はありますか？（全体）















・節約行動と訪問機会との比較



















https://digitalpr.jp/table_img/2871/125877/125877_web_2.png



3）生成AIとミュージアム訪問の関連について 2）支出の変化と節約行動の関係について・費用を抑えるため、ミュージアムの訪問に関して以前と比べて意識的に変えた行動はありますか？（全体）・節約行動と訪問機会との比較https://digitalpr.jp/table_img/2871/125877/125877_web_2.png3）生成AIとミュージアム訪問の関連について







・生成AIの利用がミュージアム訪問に繋がったことはありますか？（全体）















・同、年代別の比較























https://digitalpr.jp/table_img/2871/125877/125877_web_3.png







4）ミュージアムに行くきっかけとなるメディアについて



・生成AIの利用がミュージアム訪問に繋がったことはありますか？（全体）















・同、年代別の比較











・同、経年での比較（2022年〜2025年）















https://digitalpr.jp/table_img/2871/125877/125877_web_4.png



・同、経年での比較（2022年〜2025年）https://digitalpr.jp/table_img/2871/125877/125877_web_4.png







4）ミュージアムに行くきっかけとなるメディアについて・生成AIの利用がミュージアム訪問に繋がったことはありますか？（全体）・同、年代別の比較



https://digitalpr.jp/table_img/2871/125877/125877_web_3.png







【全体解説】



今年は注目を集めた大型展覧会がいくつか開催され、美術館の前に長い行列ができる光景が見られるなど、多くの人々がミュージアムに大きな期待を寄せていることを改めて実感する一年でした。一方で、入場料や図録の価格が上昇しているため、以前のように気軽に訪れるレジャーとしての側面は薄れてきているのも事実です。そうしたこともあり、来館者はネットで事前に調べ、ある程度の情報を得た上でミュージアムに足を運ぶ動きが強まっているのかもしれません。ミュージアム側も訪問者のニーズを的確に把握し、より効果的な情報発信を行う必要があるといえるでしょう。



■解説者プロフィール















アイエム編集長：古川幹夫



1966年愛媛県生まれ。1990年 株式会社丹青社入社。本社デザインセンター、（株）JDNなどで空間デザイン、オウンドメディアの立ち上げ・運用等に従事。2011年より現職。年間約200カ所のミュージアム取材を継続中。「ぜひ会員登録をして、アイエムをより深くお楽しみください！」



<調査概要>



調査期間：2024/11/27〜2024/12/10



調査対象：アイエム会員



有効回答数：1056名



調査方法：インターネット調査



＜引用・転載時のクレジット記載のお願い＞



本リリース内容の転載にあたりましては、「アイエム」の表記をお使いいただきますようお願いいたします。



■『アイエム』とは















・生成AIの利用がミュージアム訪問に繋がったことはありますか？（全体）・同、年代別の比較【全体解説】今年は注目を集めた大型展覧会がいくつか開催され、美術館の前に長い行列ができる光景が見られるなど、多くの人々がミュージアムに大きな期待を寄せていることを改めて実感する一年でした。一方で、入場料や図録の価格が上昇しているため、以前のように気軽に訪れるレジャーとしての側面は薄れてきているのも事実です。そうしたこともあり、来館者はネットで事前に調べ、ある程度の情報を得た上でミュージアムに足を運ぶ動きが強まっているのかもしれません。ミュージアム側も訪問者のニーズを的確に把握し、より効果的な情報発信を行う必要があるといえるでしょう。■解説者プロフィールアイエム編集長：古川幹夫1966年愛媛県生まれ。1990年 株式会社丹青社入社。本社デザインセンター、（株）JDNなどで空間デザイン、オウンドメディアの立ち上げ・運用等に従事。2011年より現職。年間約200カ所のミュージアム取材を継続中。「ぜひ会員登録をして、アイエムをより深くお楽しみください！」<調査概要>調査期間：2024/11/27〜2024/12/10調査対象：アイエム会員有効回答数：1056名調査方法：インターネット調査＜引用・転載時のクレジット記載のお願い＞本リリース内容の転載にあたりましては、「アイエム」の表記をお使いいただきますようお願いいたします。■『アイエム』とは

・ミュージアム1回あたりで使う金額と訪問頻度との比較アイエムはインターネットミュージアム（INTERNET MUSEUM）の頭文字である「I」と「M」から名付けられた日本最大級のミュージアム情報サイトで、「Life with Museum（ミュージアムのある暮らし）」をコンセプトに運営しています。ミュージアムの施設情報や企画展・イベントなどの情報をご紹介しているほか、独自の取材レポート、学芸員の募集情報、展覧会のチケットプレゼントなど多彩なコンテンツで、全国のミュージアムファンにご利用いただいています。また、ミュージアムの広報支援として、各種プロモーションや調査なども幅広く承っています。アイエム：https://www.museum.or.jp/https://digitalpr.jp/table_img/2871/125877/125877_web_5.png※ニュースリリースに掲載された内容は発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。