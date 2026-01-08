体験型抹茶飲料「matcha LOVE さくら抹茶」（パウダーイン）を、1月19日（月）に新発売

北米生まれの抹茶ブランド「matcha LOVE」から、春の訪れを感じる華やかな桜の香りが楽しめる体験型飲料が新登場

株式会社伊藤園（社長：本庄大介 本社：東京都渋谷区）は、北米生まれの抹茶ブランド「matcha LOVE（まっちゃ ラブ）」（※1）から、華やかな桜の香りと抹茶のほのかな甘みを楽しめる、振ってつくる体験型抹茶飲料「matcha LOVE さくら抹茶」を、1月19日（月）に春季限定で新発売します。









抹茶を含む日本茶の輸出量は約70年ぶりに年間1万トン（※2）を超えるなど、需要が海外を中心に拡大し続けています。当社は、日本文化である「抹茶」の間口を広げるコミュニケーション活動の一環で、海外でも人気の高い日本の文化を象徴した「桜」と抹茶を組み合わせた季節限定の体験型抹茶飲料「matcha LOVE さくら抹茶」を新発売します。

「matcha LOVE さくら抹茶」は、国産抹茶に塩漬けの桜の花（※3）を組み合わせた、華やかな桜の香りを楽しめる、ほんのり甘い体験型抹茶飲料です。キャップを開けるだけで“いつでも、どこでも、手軽に”、つくり立ての抹茶を体験いただけます。さらに、パッケージの葉の部分をクリアにしたことで、液色が鮮やかに緑色へ変化する様子も楽しめるデザインを採用し、「抹茶」の楽しみ方を広げるしかけを強化しました。

当社は本製品の販売を通じて、お客様のニーズに寄り添った「抹茶」の新しい楽しみ方を提案し、お客様の健康で豊かな生活に貢献してまいります。

（※1）「matcha LOVE」は、当社グループのITO EN (North America) INC.が2013年から北米で展開しているアメリカ生まれの抹茶ブランドです。

（※2）資料：財務省貿易統計 2025年1月〜10月 日本茶輸出実績

（※3）桜の葉は使用していません

≪製品概要≫

製品名：matcha LOVE さくら抹茶

品名：ナチュラルミネラルウォーター・抹茶加工食品

容量・容器：330mlペットボトル

希望小売価格税込（税別）：270円（250円）

発売日：1月19日（月）

販売地域：全国