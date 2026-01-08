体験型抹茶飲料「matcha LOVE さくら抹茶」（パウダーイン）を、1月19日（月）に新発売





抹茶を含む日本茶の輸出量は約70年ぶりに年間1万トン（※2）を超えるなど、需要が海外を中心に拡大し続けています。当社は、日本文化である「抹茶」の間口を広げるコミュニケーション活動の一環で、海外でも人気の高い日本の文化を象徴した「桜」と抹茶を組み合わせた季節限定の体験型抹茶飲料「matcha LOVE さくら抹茶」を新発売します。



「matcha LOVE さくら抹茶」は、国産抹茶に塩漬けの桜の花（※3）を組み合わせた、華やかな桜の香りを楽しめる、ほんのり甘い体験型抹茶飲料です。キャップを開けるだけで“いつでも、どこでも、手軽に”、つくり立ての抹茶を体験いただけます。さらに、パッケージの葉の部分をクリアにしたことで、液色が鮮やかに緑色へ変化する様子も楽しめるデザインを採用し、「抹茶」の楽しみ方を広げるしかけを強化しました。



当社は本製品の販売を通じて、お客様のニーズに寄り添った「抹茶」の新しい楽しみ方を提案し、お客様の健康で豊かな生活に貢献してまいります。



（※1）「matcha LOVE」は、当社グループのITO EN (North America) INC.が2013年から北米で展開しているアメリカ生まれの抹茶ブランドです。



（※2）資料：財務省貿易統計 2025年1月〜10月 日本茶輸出実績



（※3）桜の葉は使用していません



≪製品概要≫



製品名：matcha LOVE さくら抹茶



品名：ナチュラルミネラルウォーター・抹茶加工食品



容量・容器：330mlペットボトル



希望小売価格税込（税別）：270円（250円）



発売日：1月19日（月）



販売地域：全国