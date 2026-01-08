こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
「お〜いお茶 SAKURA GREEN」を、1月19日（月）に新発売（春季限定）
香りやお茶のあまみを楽しむ新ジャンルの日本茶「お〜いお茶 PURE」シリーズから、華やかな桜が香る春のフレーバーが新登場！
株式会社伊藤園（社長：本庄大介 本社：東京都渋谷区）は、“お茶の常識、すてましょう。”を合言葉に日本茶の新たなスタイルを提案する「お〜いお茶 PURE」シリーズから、華やかな桜が香る緑茶飲料 「お〜いお茶 SAKURA GREEN」を、1月19日（月）に春季限定で新発売します。
当社は、 “お茶の常識、すてましょう。”を合言葉に、お茶の伝統を引き継ぎつつグローバルで日本の茶文化を伝播させる「お〜いお茶 PURE」シリーズを、2025年3月に販売開始しました。本シリーズは、海外のトレンドから着想を得て「後味のすっきりさ」「爽やかな香り」を楽しめる味わいを製品のベースとしており、20代〜30代の若者や女性の皆さまに支持され当初計画の約2倍で販売が推移しています。今回、本シリーズから、海外でも人気の高い日本の文化を象徴した「桜」のフレーバーを楽しめる季節限定の日本茶「お〜いお茶 SAKURA GREEN」を新発売します。
「お〜いお茶 SAKURA GREEN」は、華やかな桜の香りを引き出した塩漬けの桜葉と、桜と相性の良いうまみが特長の茶葉を使用することで、春の訪れを感じる華やかな桜の香りと爽やかな味わいを楽しめる緑茶飲料です。塩漬けの桜葉と、旨みが強く渋みを抑えた国産茶葉を使用することで、まるで桜餅を思わせる上品な風味を実現しました。
当社は「お〜いお茶 SAKURA GREEN」の販売を通じて、四季折々の美しさがある日本の中で、寒さが和らぎ生命力に満ち溢れる「春」の新たな一歩を踏み出すシーンに寄り添い、時代と共に変化するお茶の楽しみ方を提案するとともに、「お〜いお茶」ブランドが持つ魅力と価値をお届けしてまいります。
≪製品概要≫
製品名：お〜いお茶 SAKURA GREEN
品名：清涼飲料水
容量・容器：600mlペットボトル
希望小売価格税込（税別）：194円（180円）
発売日：1月19日（月）
販売地域：全国
株式会社伊藤園（社長：本庄大介 本社：東京都渋谷区）は、“お茶の常識、すてましょう。”を合言葉に日本茶の新たなスタイルを提案する「お〜いお茶 PURE」シリーズから、華やかな桜が香る緑茶飲料 「お〜いお茶 SAKURA GREEN」を、1月19日（月）に春季限定で新発売します。
当社は、 “お茶の常識、すてましょう。”を合言葉に、お茶の伝統を引き継ぎつつグローバルで日本の茶文化を伝播させる「お〜いお茶 PURE」シリーズを、2025年3月に販売開始しました。本シリーズは、海外のトレンドから着想を得て「後味のすっきりさ」「爽やかな香り」を楽しめる味わいを製品のベースとしており、20代〜30代の若者や女性の皆さまに支持され当初計画の約2倍で販売が推移しています。今回、本シリーズから、海外でも人気の高い日本の文化を象徴した「桜」のフレーバーを楽しめる季節限定の日本茶「お〜いお茶 SAKURA GREEN」を新発売します。
「お〜いお茶 SAKURA GREEN」は、華やかな桜の香りを引き出した塩漬けの桜葉と、桜と相性の良いうまみが特長の茶葉を使用することで、春の訪れを感じる華やかな桜の香りと爽やかな味わいを楽しめる緑茶飲料です。塩漬けの桜葉と、旨みが強く渋みを抑えた国産茶葉を使用することで、まるで桜餅を思わせる上品な風味を実現しました。
当社は「お〜いお茶 SAKURA GREEN」の販売を通じて、四季折々の美しさがある日本の中で、寒さが和らぎ生命力に満ち溢れる「春」の新たな一歩を踏み出すシーンに寄り添い、時代と共に変化するお茶の楽しみ方を提案するとともに、「お〜いお茶」ブランドが持つ魅力と価値をお届けしてまいります。
≪製品概要≫
製品名：お〜いお茶 SAKURA GREEN
品名：清涼飲料水
容量・容器：600mlペットボトル
希望小売価格税込（税別）：194円（180円）
発売日：1月19日（月）
販売地域：全国