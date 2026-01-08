こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
アコーディア・ゴルフ、甘楽カントリークラブ（群馬県）のクラブハウスをリニューアルオープン
〜 「自然と人をつなぐ近未来」をコンセプトに非日常体験を味わえる空間を演出 〜
株式会社アコーディア・ゴルフ（本社：東京都台東区、代表取締役社長：三好 康之、以下「当社」）は、「甘楽カントリークラブ」(群馬県甘楽郡、以下「甘楽CC」) において、このたびクラブハウスの改装工事を終え、リニューアルオープンしましたのでお知らせいたします。
赤松でセパレートされた美しいコース
近未来をイメージしたフロント
群馬県南西部のなだらかな丘陵地に位置する甘楽CCは、自然なアンジュレーションを巧みに生かしゆったりとレイアウトされたコース、広くひたすらフラットで赤松の樹林により美しくセパレートされたフェアウェイを有する18ホールのゴルフ場です。2023年にはゴルフ場から約5分の場所に上信越自動車道「甘楽スマートIC」が開通し、格段にアクセスしやすくなりました。
昨年10月の開場50周年を機に行った今回のリニューアルでは、自然と人とをつなぐ近未来をコンセプトに、光と幾何学ラインで未来空間を演出し、非日常体験を味わえる空間に生まれ変わりました。レストランにはボックス席も新設し、より落ち着いたひとときをお過ごしいただけるようになったほか、女性スペースも重点的にリニューアル。ホワイト系の壁紙に白いロッカーを配した女性ロッカールームや、使いやすくおしゃれになったパウダールーム、女性浴室など、明るく清潔感のあるスペースとなりました。
快適で心地よい空間へ生まれ変わった甘楽CCへ、ご友人やご家族をお誘いの上、この機会にぜひご来場ください。
当社では、施設老朽化の解消や陳腐化したデザインの見直しを図るとともに、ご利用いただくゴルファーの 利便性を向上させるべく、開場から 30 年以上経過したゴルフ場を中心にクラブハウスのリニューアルを進め ています。今後もゴルファーの満足度の向上のため、誰もが身近で、気軽にゴルフを楽しんでいただくため、より快適にお過ごしいただけるゴルフ場とサービスを提供してまいります。
＜主な改装場所＞
（左から）レストラン、女性浴室、女性パウダールーム
ゴルフ場概要
甘楽カントリークラブ
https://reserve.accordiagolf.com/golfCourse/gunma/kanra
所在地 群馬県甘楽郡甘楽町天引1955
開場日 1975年10月10日
コース概要 18ホール／6,874ヤード／パー72
アクセス 【車】 上信越自動車道/甘楽スマートICより2.8km（約5分）
【電車】上越・北陸新幹線/高崎駅より車で約30分
アコーディア・ゴルフ
株式会社アコーディア・ゴルフは2003年のブランド創設以来、年齢や性別に関係なく誰もがカジュアルに楽しめるスポーツ・レジャーとしてのゴルフ環境の提供を目指し、ゴルフ場およびゴルフ練習場を運営してまいりました。2025年に「総合レジャー企業」を目指す平和グループの一員となり、同グループのＰＧＭ（パシフィックゴルフマネージメント(株)）保有の149のゴルフ場を合わせ、世界最大のゴルフ場保有会社となりました。当社は現在、1都1道2府32県に172のゴルフ場と26の練習場を運営しており、うち6カ所はハイグレードブランド「GRAND」として運営しています。2017年、2019年には成田ゴルフ倶楽部にて米国PGATOURチャンピオンズが開催され、2019年から2024年（うち2020年を除く）には習志野カントリークラブにて米国PGATOURトーナメントが開催されました。当社は、豊かで上質なハイグレードなゴルフ機会の提供はもちろん、ゴルファーの満足度の向上のため、誰もが身近で、気軽にゴルフを楽しんでいただけるよう、今後も皆さまに選ばれるゴルフ運営会社を目指してまいります。
本件に関するお問合わせ先
■本件に関する報道関係の方のお問い合わせ先■
株式会社アコーディア・ゴルフ 広報部
Email: pr@accordiagolf.com
関連リンク
甘楽CC 公式サイトURL
https://reserve.accordiagolf.com/golfCourse/gunma/kanra/
アコーディア・ゴルフ 公式予約サイト
https://www.accordiagolf.com/
