アコーディア・ゴルフ、甘楽カントリークラブ（群馬県）のクラブハウスをリニューアルオープン

〜 「自然と人をつなぐ近未来」をコンセプトに非日常体験を味わえる空間を演出 〜

　株式会社アコーディア・ゴルフ（本社：東京都台東区、代表取締役社長：三好 康之、以下「当社」）は、「甘楽カントリークラブ」(群馬県甘楽郡、以下「甘楽CC」) において、このたびクラブハウスの改装工事を終え、リニューアルオープンしましたのでお知らせいたします。







赤松でセパレートされた美しいコース







近未来をイメージしたフロント

　群馬県南西部のなだらかな丘陵地に位置する甘楽CCは、自然なアンジュレーションを巧みに生かしゆったりとレイアウトされたコース、広くひたすらフラットで赤松の樹林により美しくセパレートされたフェアウェイを有する18ホールのゴルフ場です。2023年にはゴルフ場から約5分の場所に上信越自動車道「甘楽スマートIC」が開通し、格段にアクセスしやすくなりました。

　昨年10月の開場50周年を機に行った今回のリニューアルでは、自然と人とをつなぐ近未来をコンセプトに、光と幾何学ラインで未来空間を演出し、非日常体験を味わえる空間に生まれ変わりました。レストランにはボックス席も新設し、より落ち着いたひとときをお過ごしいただけるようになったほか、女性スペースも重点的にリニューアル。ホワイト系の壁紙に白いロッカーを配した女性ロッカールームや、使いやすくおしゃれになったパウダールーム、女性浴室など、明るく清潔感のあるスペースとなりました。

快適で心地よい空間へ生まれ変わった甘楽CCへ、ご友人やご家族をお誘いの上、この機会にぜひご来場ください。

　当社では、施設老朽化の解消や陳腐化したデザインの見直しを図るとともに、ご利用いただくゴルファーの 利便性を向上させるべく、開場から 30 年以上経過したゴルフ場を中心にクラブハウスのリニューアルを進め ています。今後もゴルファーの満足度の向上のため、誰もが身近で、気軽にゴルフを楽しんでいただくため、より快適にお過ごしいただけるゴルフ場とサービスを提供してまいります。

＜主な改装場所＞

　　

（左から）レストラン、女性浴室、女性パウダールーム


ゴルフ場概要







甘楽カントリークラブ

https://reserve.accordiagolf.com/golfCourse/gunma/kanra

所在地 　　群馬県甘楽郡甘楽町天引1955

開場日 　　1975年10月10日

コース概要 18ホール／6,874ヤード／パー72

アクセス 　【車】 上信越自動車道/甘楽スマートICより2.8km（約5分）

　　　　　 【電車】上越・北陸新幹線/高崎駅より車で約30分

アコーディア・ゴルフ

　株式会社アコーディア・ゴルフは2003年のブランド創設以来、年齢や性別に関係なく誰もがカジュアルに楽しめるスポーツ・レジャーとしてのゴルフ環境の提供を目指し、ゴルフ場およびゴルフ練習場を運営してまいりました。2025年に「総合レジャー企業」を目指す平和グループの一員となり、同グループのＰＧＭ（パシフィックゴルフマネージメント(株)）保有の149のゴルフ場を合わせ、世界最大のゴルフ場保有会社となりました。当社は現在、1都1道2府32県に172のゴルフ場と26の練習場を運営しており、うち6カ所はハイグレードブランド「GRAND」として運営しています。2017年、2019年には成田ゴルフ倶楽部にて米国PGATOURチャンピオンズが開催され、2019年から2024年（うち2020年を除く）には習志野カントリークラブにて米国PGATOURトーナメントが開催されました。当社は、豊かで上質なハイグレードなゴルフ機会の提供はもちろん、ゴルファーの満足度の向上のため、誰もが身近で、気軽にゴルフを楽しんでいただけるよう、今後も皆さまに選ばれるゴルフ運営会社を目指してまいります。

本件に関するお問合わせ先

■本件に関する報道関係の方のお問い合わせ先■

株式会社アコーディア・ゴルフ　広報部

Email: pr@accordiagolf.com

