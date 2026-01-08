伊良湖オーシャンリゾート 渥美半島の恵みを満喫する「体験ツアー型アクティビティ」がさらに充実

伊良湖オーシャンリゾート（所在地：愛知県田原市、総支配人：惣明福徳、以下当ホテル）では、2025年7月より開始した体験ツアー型アクティビティに、新たに「いちご狩りツアー」が加わり、2026年1月11日（日）より提供を開始いたします。

当ホテルがある渥美半島は、三河湾と太平洋に囲まれた温暖な気候を誇る“農業大国”で、野菜や果物のほか、菊やバラ、洋ラン、シクラメンなどの多彩な「花き」の生産では昭和37年から61年にかけて日本一誇ったほどです。当ホテルの屋上からも眺めることができる“電照菊”の夜景は日本夜景遺産に認定されており、その美しい光景はまるで蛍の光が舞っているようだと言われています。人気の「電照菊ナイトツアー」は、生産地の見学や歴史解説に加え、当ホテルからの予約限定の「白菊レインボーカラーリング」体験も楽しめ、送迎やお土産付きの特別なプログラムとなっています。

さらに、クラフトビールの飲み比べやおつまみとのペアリング体験、渥美魚市場でのセリガイドツアーなどの人気プログラムに加え、新登場の田原市名産のいちごを堪能できる「いちご狩りツアー」では、甘くてジューシーな章姫や紅ほっぺなど、旬のいちごを清潔なハウスで摘みたてのまま味わえます。練乳やトッピングも用意されており、家族やカップルに最適な体験ツアーです。

温泉、旬の料理、そしてここでしか味わえない体験ツアー型アクティビティを組み合わせた「食・湯・遊」で楽しむリゾートステイで、いつまでも記憶に残る特別なひとときをお過ごしください。





■体験ツアー型アクティビティ概要

いちご狩りツアー

伊良湖の春といえば、いちご狩り！酸味が少なく甘い大粒の「章姫（あきひめ）」や上品な香りで小さなお子様からお年寄りまで楽しめる「かおり野」など、真っ赤でみずみずしいいちごが鈴なりに実ります。当ホテルから車で5分の日研農園では、1,750坪、全5か所ある広大なハウスで、甘さや大きさが自慢のいちごをお楽しみいただけます。

【場所】現地集合／日研農園（愛知県田原市堀切町瀬古畑65番地）

【期間】2026年1月11日（日）～5月中旬まで

【時間】10:00～14:00（体験は60分間）

【料金】＜1～3月＞おひとり様 大人～小学生2,000円、幼児1,200円、3歳未満のお子様無料

＜4～5月＞おひとり様 大人～小学生1,300円、幼児1,000円、3歳未満のお子様無料

【定員】1名より催行

【お申し込み】前日の18:00まで





日本夜景遺産認定 電照菊ナイトツアー

蛍の光が舞っているような夜景の正体は、田原市が誇る日本一の『電照菊温室』の輝き。通常は外からしか見ることのできない、電照菊の生産地を見学する夕食後のツアーです。当ホテルだけのレインボーカラーリング体験では、色水を吸わせた時間に応じて変わる色の濃さなど、変化を楽しみながら植物が水を吸う仕組みが分かります。お土産、ホテル送迎付きです。

【場所】当ホテルより送迎

【期間】不定期（詳しくはホテルへお問合せください）

【時間】19:20～21:40（移動時間含む）

【料金】おひとり様4,500円

【定員】9名（1名より催行）

【お申し込み】前日の18:00まで





渥美半島醸造でクラフトビール飲み比べツアー

地元・渥美の農産物メロンなどを使用して作る、個性豊かなクラフトビールを飲み比べていただくツアーです。【クラフトビールに触れてみよう！市販のビールと飲み比べ】と【クラフトビールとのペアリングをお楽しみいただけるおつまみ付き 飲み比べ】の2つのコースをご用意。いずれも3種飲み比べと5種飲み比べのいずれかをお選びいただけます。

【場所】当ホテルより送迎

【期間】毎日開催（醸造所が稼働しない日を除く）

【時間】15:30～17:30（移動時間含む）

【料金】3種飲み比べ：おひとり様3,000円／5種飲み比べ：おひとり様3,700円

【定員】15名（1名より催行）※未成年の方はご参加いただけません

【お申し込み】前日の18:00まで





昼食付き 魚市場セリガイドツアー

全国的にも珍しい、渥美魚市場の『昼セリ』をガイド付きで見学する、当ホテルだけの特別なツアーです。セリの仕組みや実況中継の体験、バックヤードの見学、さらに新鮮な地魚刺身定食もお召し上がりいただけます。カレイやメバルのほか、日本三大怪魚に次ぐ存在として知られるオオニベが見られることも！？全国的にも珍しいお昼に開催されるセリなので、チェックアウト後にもお愉しみいただけます。

【場所】現地集合／渥美魚市場内売店（愛知県田原市伊良湖町宮下3000-3）

【期間】不定期（詳しくはホテルへお問合せください）

【時間】11:30～13:00（体験は約2時間）

【料金】おひとり様4,870円（昼食代を含む）※お子様料金の設定はございません

【定員】10名（2名より催行）

【お申し込み】3日前の18:00まで





“田原の屋久島” ネイチャーガイドツアー

渥美半島出身の現役屋久島ネイチャーガイドが見つけた、“田原の屋久島”と呼ばれる渥美半島の先端寄りに位置する標高320mの大山（おおやま）で、ゆっくりのんびりと自然に癒されながら森歩きをお楽しみいただける、女性を対象としたツアーです。宿泊者以外も利用可能で、当ホテルの日帰り温泉もご利用いただけます。

【場所】現地集合／赤羽根ロコステーション（愛知県田原市赤羽根町大西32-4）

【期間】11～1月まで（詳しくはホテルへお問合せください）

【時間】9:00～11:30 または13:00～15:30のいずれか

【料金】1組2名で参加の場合：おひとり様6,500円

1組3名で参加の場合：おひとり様5,950円

1組4～5名で参加の場合：おひとり様5,400円

【定員】5名（2名より催行）

【お申し込み】3日前の18:00まで

【備考】女性を対象としたツアーですが、カップルやご夫婦でご参加の場合は男性の同伴が可能です





＜各アクティビティのご予約及び詳細＞

公式WEBサイト：https://irago-ocean-resort.com/activity/

電話0531-35-6114（受付10:00～18:00）

※本リリースに記載の料金はすべて税込です。

※各アクティビティの内容は変更になる場合がございます。

―「伊良湖オーシャンリゾート」概要 -

■住所：〒441‐3623愛知県田原市日出町骨山1460-36

■TEL：0531-35-6111(代)

■階数：地上7階

■客室数：154室（全室オーシャンビュー）

・チェックイン15:00（最終24:00）／チェックアウト10:00

■レストラン：レストラン2店舗、カフェ・ショップ1店舗

・シーサイドレストラン「トリデンテ」

・ビュッフェレストラン「伊良湖ボールドキッチン」

・SARAS CAFE・SHOP（サラスカフェ・ショップ）

■付帯施設：ラウンジ、キッズパーク、ロビー、フロント、バンケットルーム、チャペル、カラオケ、ゲームコーナー、卓球、ペットハウス、エステサロン「マリーン」、コインランドリー、屋外プール（夏季限定、宿泊者のみ無料）、駐車場（200台）、無料Wi-Fi完備

■温浴施設：伊良湖温泉露天風呂、伊良湖温泉風呂（内湯）、寝湯、ジャグジー、季節湯、サウナ風呂、水風呂、高濃度炭酸泉「壺湯」（男性のみ）、ミストサウナ・岩盤浴（女性のみ）

■温泉：伊良湖温泉／泉質：ナトリウム・カルシウム‐塩化物温泉（低張性・弱アルカリ性・低温泉）

■アクセス：

・電車・新幹線の場合：JR、名鉄「豊橋」駅西口より無料送迎バスで約70分

・車の場合：東名高速道路 浜松西ICまたは豊川ICより約90分

・伊勢湾フェリーの場合：対岸の三重県・鳥羽港から伊良湖港まで約60分

・名鉄高速船の場合：知多半島・河和港から名鉄高速船で伊良湖港まで約50分

・伊良湖港より無料送迎車で約5分（要予約）

■公式サイト：https://irago-ocean-resort.com/

【アイコニア・ホスピタリティ】

アイコニア・ホスピタリティは、宿泊特化型やフルサービスのコミュニティホテル、リゾートホテル、温泉ホテル・旅館などさまざまな業態の施設でお客様をお迎えしています。





【GoTo Pass】

「人生を、想像外へ、連れだそう。」をコンセプトに、アイコニア・ホスピタリティのホテル、温泉リゾートに加えて、レストラン・宴会・愛犬と泊まれる宿・日帰り温泉・レジャー施設などの全国180棟以上の施設で、利用金額に応じてポイントを貯めて使える新ロイヤリティプログラム「GoTo Pass」（ゴートゥーパス）が2025年5月29日始動しました。





公式ウェブサイト：https://gotopass.jp