フランス産A.O.P.認定発酵バター「エシレ」関西唯一の専門店、エシレ・マルシェ オ ブール＜大阪・梅田＞では、2026年1月14日（水）～2月14日（土）の期間中、バレンタイン限定缶「サブレ・ショコラ」を発売いたします。また、2026年1月14日（水）～3月中旬頃まで、バレンタイン＆ホワイトデー期間を通して、“avec l’amour”のメッセージをそえた限定デザインボックスやショッパー（紙手提げ袋）を展開いたします。エシレのバレンタイン＆ホワイトデーのテーマは「変わらぬ日常のなかにある愛」。恋人同士だけでなく、家族、友人、お世話になっている方へ。いつも変わらない美味しいエシレの焼菓子をプレゼントして、愛や感謝の気持ちを伝えるきっかけになれば、と考えています。

毎年好評のバレンタイン限定缶が今年も登場

そんな想いから生まれたのが、この時期だけの特別なバレンタイン限定缶「サブレ・ショコラ」。発売以来高い人気を誇る「ガレット・エシレ」と「サブレ ヴァニーユ」に加え、エシレ バターを贅沢に使用したサブレにチョコレートをかけた「サブレ・ショコラ」を詰め合わせたセットです。 芳醇なバターのコクと、チョコレートのほろ苦さが重なり合う、期間限定の味わいをお楽しみいただけます。商品名：サブレ・ショコラ（バレンタイン限定缶）内容：サブレ・ショコラ 5枚、ガレット・エシレ 4枚、サブレ ヴァニーユ 16粒価格：3,888円（税込） 販売期間：2026年1月14日（水）～２月14日（土） ※おひとり様1日5点まで※販売状況に応じて、2月14日（土）以降も販売を継続する場合がございます

想いを伝える、期間限定デザイン

バレンタイン＆ホワイトデー期間には、人気の「サブレ・エシレ 6枚入」「ガレット・エシレ 6枚入」「フロランタン 8枚入」を、赤いハートのモチーフに“avec l’amour”のメッセージをそえた限定デザインのボックスでご用意。また、ショッパーにも同様のデザインを施しました。職人が一つひとつ丁寧に作り上げたエシレの焼菓子を、この時期だけの特別なデザインパッケージと共に。大切な方へ、愛や感謝の気持ちを伝えてみませんか？商品名 :「サブレ・エシレ 6枚入」、「ガレット・エシレ 6枚入」、「フロランタン 8枚入」価格：各1,944円（税込） 展開期間：2026年1月14日（水）～ 3月中旬 ※限定デザインボックスとショッパーは、無くなり次第終了

ÉCHIRÉ Marché au Beurre（エシレ・マルシェ オ ブール）」

【住所】大阪府大阪市北区角田町8番7号 阪急うめだ本店 地下2階【営業時間】阪急うめだ本店の営業に準じます。

https://www.kataoka.com/echire/marcheaubeurre/