³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥¹¥¯¥ê¤Ï¡¢°µÅÝÅª¤Ê²Î¾§ÎÏ¤ÇÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·Â³¤±¤ë¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡¦²Ú¸¶ÊþÈþ¤Ë¤è¤ëÆÃÊÌ¤Ê¥Ç¥£¥Êー¥·¥çー¡Ö¡ÚTHE SOUNDSCAPE chapter.Ⅰ¡ÛTOMOMI KAHALA DINNER SHOW¡×¤ò¡¢2026Ç¯1·î17Æü(ÅÚ)¡¢Âçºå¡¦ÇßÅÄ¤Î¡Ö¥é¥°¥Ê¥ô¥§ー¥ëPREMIER¡×¤Ë¤Æ³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¸ø±é¤Ï¡¢½¾Íè¤Î¥Ç¥£¥Êー¥·¥çー¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¡¢¡Ö¸Þ´¶¤¹¤Ù¤Æ¤ò³«¤¯¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¤·¤¿¿·¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÂè°ì¾Ï¡Êchapter.Ⅰ¡Ë¤Ç¤¹¡£ÃÏ¾å28³¬¤«¤é¤ÎÀä·Ê¤È¤È¤â¤Ë¡¢²Ú¸¶ÊþÈþ¤Î²ÎÀ¼¤¬¼ê¤ÎÆÏ¤¯¤è¤¦¤Êµ÷Î¥¤Ç¶Á¤ÅÏ¤ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¾å¼Á¤Ê»þ´Ö¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£¢£ ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î3¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¥¹¥Æー¥¸¤òÀß¤±¤Ê¤¤¡¢°µÅÝÅª¤Ê¡Ö»ê¶áµ÷Î¥¡× ¤¢¤¨¤Æ¥¹¥Æー¥¸¤òÀßÃÖ¤»¤º¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÈÆ±¤¸ÌÜÀþ¡¢¤½¤·¤ÆÂ©¸¯¤¤¤Þ¤Ç´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤Û¤É¤Îµ÷Î¥¤Ç¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£²Ú¸¶ÊþÈþ¤Î²ÎÀ¼¤òÁ´¿È¤ÇÍá¤Ó¤ë¡¢Ë×Æþ´¶°î¤ì¤ë²»³ÚÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¸Þ´¶¤ÇÌ£¤ï¤¦¡ÖSOUNDSCAPE¡Ê²»É÷·Ê¡Ë¡× ¼ª¤ÇÄ°¤¯¡Ö²Î¡×¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¸·Áª¤µ¤ì¤¿¥³ー¥¹ÎÁÍý¤Î¡ÖÌ£¡¦¹á¤ê¡×¡¢¤½¤·¤Æ²ñ¾ì¤Î¡ÖÊ·°Ïµ¤¡×¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤ê¡¢¿´¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤ë¤Ò¤È¤È¤¤ò±é½Ð¤·¤Þ¤¹¡£Âçºå¤Î³¹¤ò°ìË¾¤¹¤ë¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¤Ê¶õ´Ö ²ñ¾ì¤ÏÂçºå±ØÄ¾·ë¤Î¥Îー¥¹¥²ー¥È¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°28³¬¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¡Ö¥é¥°¥Ê¥ô¥§ー¥ëPREMIER¡×¡£³«ÊüÅª¤Ê¥Ñ¥Î¥é¥Þ¥Ó¥åー¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÆÃÊÌ¤Ê1Æü¤òºÌ¤ê¤Þ¤¹¡£¢£ ³«ºÅ³µÍ×¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¡§ ¡ÚTHE SOUNDSCAPE chapter.Ⅰ¡ÛTOMOMI KAHALA DINNER SHOW³«ºÅÆü¡§ 2026Ç¯1·î17Æü(ÅÚ)¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¡§¡Ú1Éô¡Û ¼õÉÕ 11:30 / ¥³ー¥¹ÎÁÍý 12:00 / LIVE 13:30¡Ú2Éô¡Û ¼õÉÕ 16:00 / ¥³ー¥¹ÎÁÍý 16:30 / LIVE 18:00²ñ¾ì¡§ ¥é¥°¥Ê¥ô¥§ー¥ëPREMIER¡ÊÂçºåÉÜÂçºå»ÔËÌ¶èÇßÅÄ3-1-3 ¥Îー¥¹¥²ー¥È¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°28F¡Ë¥Á¥±¥Ã¥ÈÎÁ¶â¡§ ROYAL TICKET 45,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë ¢¨ÎÁ¶â¤Ë¤Ï¥é¥¤¥Ö¡¢¥Õ¥ë¥³ー¥¹ÎÁÍý¡¢¤ª°ûÊª¡¢ÀÇ¶â¡¦¥µー¥Ó¥¹ÎÁ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£¢£ ¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¾ðÊó¥é¥¤¥Ö¥Ý¥±¥Ã¥È¡ÊLivePocket-Ticket-¡Ë¤Ë¤ÆÀèÃåÈÎÇä¼õÉÕÃæ¡£ URL¡§https://livepocket.jp/e/9y5r3 ¡ÊÈÎÇä´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î17Æü 11:30¤Þ¤Ç ¢¨ÇäÀÚ¼¡Âè½ªÎ»¡Ë¢£ ¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡§²Ú¸¶ ÊþÈþ¡ÊTomomi Kahala¡Ë1995Ç¯¡Ökeep yourself alive¡×¤Ç¥Ç¥Ó¥åー¡£¿ôÂ¿¤¯¤Î¥ß¥ê¥ª¥ó¥»¥éー¤òµÏ¿¤·¡¢ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë²ÎÉ±¤È¤·¤Æ¤ÎÃÏ°Ì¤ò³ÎÎ©¡£¤½¤ÎÍ£°ìÌµÆó¤Î²ÎÀ¼¤Ïº£¤Ê¤ªÂ¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤ò¼æ¤¤Ä¤±¤ÆÎ¥¤µ¤Ê¤¤¡£¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û ¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥¹¥¯¥ê ¹á²¼ ¸¦Æó ¡¡¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡ÖTHE SOUNDSCAPE chapterⅠ¡×TOMOMI KAHALA DINNER SHOW ¤ªÌä¹ç¤»¥Õ¥©ー¥à¤«¤é¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£¡ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»¥Õ¥©ー¥à¡Ïhttps://livepocket.jp/e/9y5r3¡Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡Ïhttps://party.escrit.jp/event/sound/861/